'Orthodoxe moslims en bekrompen rechtsextremisten hebben veel met elkaar gemeen'

Nikkie de Jager. Ik weet niet eens het verschil tussen eyeliner en mascara, dus had nog nooit van haar gehoord, maar haar make-uptutorials worden op YouTube massaal bekeken. Massaal als in 20, 30, soms wel 40 miljoen views per filmpje. Kijkcijfers waar Linda de Mol alleen maar van kan dromen.

Afgelopen week kwam Nikkie uit de kast als transseksueel. Ze is geboren met een piemeltje, maar droeg liever een jurk en heeft zich naar eigen zeggen nooit een jongen gevoeld. Gelukkig staat de moderne wetenschap voor niets en is het met operaties en hormoonkuren voor mensen als Nikkie mogelijk om eindelijk te worden wie ze eigenlijk altijd al waren. Hartstikke leuk voor haar, toch? Zoals gezegd ken ik ’r verder niet, maar hé, ik gun iedereen dat ie lekker in z’n/d’r vel zit.

Wat kan ons het ook schelen wat een ander wel of niet in zijn dan wel haar broekje heeft zitten? Ja, als ik met iemand ga neuken, dan zou ik het wel fijn vinden als ze van tevoren even aangeeft dat er onder d’r minirok een wurgslang maatje John Holmes verstopt zit, maar verder? Leef er vooral lekker op los, precies zoals jij wil, zonder schaamte. Verander van geslacht, kijk voor de zevende keer alle 123 afleveringen van Baantjer, verf je haar paars, word wereldkampioen schaakboksen, trek een luier aan als je dat geil vindt, ga desnoods karpervissen. Doe – zolang je er een ander maar niet mee tot last bent – vooral waar jíj vrolijk van wordt. Leven en laten leven, weet je. De meeste weldenkende, niet al te chagrijnige mensen gaan er prat op.

Nu zijn de meeste mensen weldenkend en niet al te chagrijnig, dus de algemene respons luidde: ‘You go, girl!’ De enige negatieve reacties – stuk voor stuk te flauw om hier te herhalen – waren afkomstig uit twee voor de hand liggende hoeken. Hoek 1: conservatieve gelovigen, al dan niet licht getint, die zich door met het ene of het andere eeuwenoude boek te zwaaien gerechtvaardigd voelen om anderen te vertellen wat ze zouden moeten denken en doen. Hoek 2: de zogenaamde voorvechters van Vrijheid en Democratie, PVV- en FvD-sympathisanten die zich bedreigd voelen door alles wat anders is, alles wat ze niet kennen vanuit hun eigen rijtjeshuisstraat.

Orthodoxe moslims en bekrompen rechtsextremisten. Frappant genoeg hebben ze meer met elkaar gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Dat alles bij het oude willen houden, die angst voor verandering, die intolerantie jegens andersdenkenden en andersdoenenden. Ze zouden eens naar goed links gebruik bij elkaar op de thee moeten en dan gezellig samen klagen dat vroeger alles beter was. Ondertussen zullen Nikkie en alle andere weldenkende, niet al te chagrijnige mensen vrolijk verder leven en laten leven.