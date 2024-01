Wie denkt Chef’Special wel dat hij is?

De pas tien jaar jonge band kondigde aan in 2019 geen Nederlandse optredens meer te verzorgen. Grootheidswaan?

Wat een arrogantie: in deze fase van je bandbestaan al besluiten een heel jaar niet in Nederland op te treden.

De beslissing valt ook lang niet bij iedereen goed. Fans die al zaten te wachten totdat de speellijst met optredens zou worden vrijgegeven, zijn verontwaardigd, boos of teleurgesteld. ‘We gaan wat dingen doen in Duitsland, in Engeland en in Spanje. Geen Nederlandse dingen,’ aldus zanger Joshua Nolet. Wie de band van funk, rock, hiphop en reggae al wat langer volgt of iets beter is ingewijd in de muziek, weet dat de hippe mannen van ‘De Cheffies’ al veel langer internationale ambities hebben: ‘We willen Amerika veroveren. En de rest van de wereld.’

Die Amerikaanse droom, lukt dat?

Ze zijn aardig op weg. In 2015 tekende de groep, bestaande uit Joshua Nolet (zang), Wouter Prudon (drums), Wouter Heeren (toetsen), Guido Joseph (gitaar) en Jan Derks (bas), een contract bij het Amerikaanse platenlabel Atlantic. Dat regelde een tournee als voorprogramma van het megapopulaire duo Twenty One Pilots. De hunks uit Haarlem stonden avond aan avond in bomvolle zalen voor tienduizenden Amerikanen die erg goed reageerden op de Noord-Hollandse deuntjes. Toch realiseert rapknul Joshua zich sinds het overlijden van zijn vader dat de band misschien toch níet het allerbelangrijkste op de wereld is en dat familie ook wat aandacht verdient. Vandaar zijn huidige houding: ‘Doorbreken in Amerika hoeft niet morgen.’

Wat moeten we weten over Chef’Special?

Vanaf 2008 vormen vijf muziekvrienden de formatie Chef’Special. Vooral door hun spectaculaire live-act geleid door de charismatische frontman Joshua, bouwen ze in rap tempo een prima fanbase en reputatie op. In 2011 is Chef’Special huisband bij De Wereld Draait Door. Het nummer In Your Arms dat Nolet schrijft voor zijn overleden vader, wordt in 2014 een knoeperd van een hit (3x platina). Giel Beelen gebruikt de hit in oktober 2017 om zijn nieuwe ochtendprogramma bij concurrent Veronica te promoten. Hij had ingebroken op de server van zijn oude werkgever 3FM en midden in het nummer een uitnodigende tekst ingesproken voor de 3FM-luisteraars om vooral naar zijn show op Veronica te komen luisteren. Dat veroorzaakte veel commotie.

Wat vindt Chef’Special van zichzelf?

‘Het is ongezond om door tienduizenden mensen te worden toegejuicht.’

Wat vinden wij van Chef’Special?

Door tienduizenden mensen te worden gelezen zoals nu, zal een stuk stiller klinken.