‘Ik kijk niet meer naar shownieuws’

Hoe houdt hij zich staande tussen uitersten? We leggen hem 16 dilemma’s voor.

01 Hard werken of puur geluk

‘Het voelt alsof ik hard heb moeten werken om hier te komen. Er was niemand die zei: “Kom maar hier, jongen,” maar als kind wist ik al heel zeker: ik wil bij en op de tv. Geen idee waarom, het zal ergens een onbewuste drang naar aandacht zijn geweest. Op zolder bouwde ik van lego hele tv-studio’s, waarin mijn broer cameraman was en ik presentator. Ik speelde ook graag songfestivalletje op de trap met m'n buurmeisje. Dat was vooral leuk voor mij, want ik was de bedenker, presentator, artiest én winnaar, haha. Op zaterdagavond zaten we met het hele gezin op de bank te kijken naar de grote showmasters die je in die tijd Heid: Willem Ruis, Ted de Braak en later Linda de Mol. Ron Brandsteder en zijn assistente Bella Beer met haar veren boa vond ik ook heel interessant.’

02 FvD of PVV

‘Forum voor Democratie, omdat Thierry Baudet me meer aanspreekt. Dat is totaal op uiterlijk gebaseerd, want de denkbeelden van zowel Forum als Wilders vind ik te extreem. Ik krijg er een ongemakkelijk gevoel van. Gewoonlijk volg ik de politiek in grote lijnen, door Op1 doe ik dat nu iets meer. Ik zit zelf een beetje rechts van het midden. We moeten allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen om voor elkaar, maar ook voor jezelf te zorgen. Ik kan niet goed tegen mensen die zichzelf als een slachtoffer gedragen. Ja, het leven is soms kut en er komt van alles op je pad, maar ik heb geleerd dat je zelf de keuze maakt hoe je daarmee omgaat.'

03 Franklin Brown of Mandy Huydts

‘Daar kan ik niet tussen kiezen. Mandy zat vroeger bij Frizzle Sizzle, waar ik als kind ook dolgraag bij wilde. Maar ja, ik was een jongetje, hè. Franklin is een goeie zanger en was een succesvolle Songfestival-inzending. Allebei doen ze mee aan de theatershow We Love Songfestival, waarmee we in de weken voor het Songfestival door het land reizen. Dat kwam eigenlijk toevallig op mijn pad, nadat ik was gestopt bij Shownieuws. Ik vind het leuk om evenementen te presenteren en dacht: laat ik eens een Songfestivalshow met twee artiesten en een quiz aanbieden bij bedrijven. Een kennis opperde dat zoiets wellicht ook wel zou aanslaan in theaters. Hij belde een impresariaat en binnen een paar uur toonden twintig theaters interesse.’

04 Bordeelsluipers of sneakers

‘Bordeelsluipers. Dat zijn chique schoenen. Mooi, stijlvol. Ik ben veel bezig met m’n kleding, maar wel minder dan vroeger. Toen moesten het bekende merken zijn, die goed zichtbaar waren. In mijn puberteit kwam G-Star net op, Gap-Star heette dat toen. Je had ook Diesel en later kreeg je mDolce & Gabbana. Nu vind ik het belachelijk om zoveel geld aan kleren uit te geven. Door mijn tv-werk krijg ik een paar keer per jaar een doos vol kleding van Cast Iron. Daar ben ik blij mee, want ik haat winkelen. Aan m’n haar doe ik ook vrij weinig, ik doe niet aan botox en heb geen speciale gezichtscrèmes. Aan de andere kant ga ik wel naar de sportschool omdat ik er goed uit wil zien. Ik laat me ook graag masseren, dat vind ik een mooi bezinningsmoment.’

Ik ben nooit iemand geweest die in een string zoenend met man­nen over straat ging

05 Harderwijk of Amsterdam

‘Amsterdam. Ik ben in Harderwijk opgegroeid in een heel gezellig gezinnetje. Mijn vader werkte bij een bank, mijn moeder was voedingsassistente en zat na school klaar met thee en koekjes. Niks geks, heel veilig en gezellig. Tegelijk was er als jongetje dat hield van zingen, dansen en musicals altijd al dat gevoel dat ik anders was dan anderen. In bepaalde groepjes was ik populair, maar ik werd ook vaak uitgescholden voor mietje. Er was altijd de schaamte voor het homo zijn, het niet geaccepteerd worden zoals je bent. Harderwijk associeer ik met een plek waar ik niet helemaal mezelf kan zijn. Pas toen ik op mijn 21ste in Amsterdam ging wonen, had ik mijn coming-out. Het voelde als een bevrijding dat ik eindelijk kon doen wat ik wilde, al ben ik nooit iemand geweest die in een string zoenend met mannen over straat ging.’

06 Monogamie of vreemdgaan

‘Daar voer ik regelmatig gesprekken over met vrienden. Je kunt zeggen: seks is seks en liefde is liefde, dus dat moet je los van elkaar zien. Maar je kunt ook stellen dat mensen hebben bedacht dat je liefde en seks maar met één persoon kunt hebben. Dat is een punt waarover je kunt discussiëren, maar ik vind niet dat ik in een tijdschrift hoef te vertellen hoe mijn seksleven in elkaar steekt. Laten we het erop houden dat ik niet iemand ben die liegt en bedriegt. Ton is ook heel rechtdoorzee en eerlijk. We zijn nu acht jaar bij elkaar, waarvan vijf jaar getrouwd, en hij heeft nog steeds een ontzettend grote aantrekkingskracht op mij. Ik was laatst bij een astroloog die ook zei dat we net twee magneten zijn.’

07 Met fluwelen handschoenen of met de zweep

‘De zweep is een groot woord, maar mijn broertjes en ik zijn wel opgevoed met bepaalde normen en waarden. Mijn ouders zijn Nederlands-hervormd, wat een redelijk zware kerkelijke stroming is. Mijn opa en oma hadden geen tv, elke zondag gingen we naar de kerk en doordeweeks was er catechisatie. Er was een vast ritme en een bepaalde structuur waar je jezelf wel aan diende te houden. Dat maakte het voor mij natuurlijk nog extra moeilijk om anders te zijn. Het hielp niet dat er in die tijd geen mannen waren die op mannen vielen waar ik een voorbeeld aan kon nemen. Je had Jos Brink, Albert Mol, Hans van der Togt en de plaatselijke homo, maar dat was niet hoe ik wilde zijn. Ik heb me in die zoektocht heel lang eenzaam gevoeld: ben ik wel homo, ben ik geen homo, hoe weet je dat zeker?’

08 Peter van der Vorst of John de Mol

‘John de Mol. Ik vind het interessant dat een man die het ene moment bij wijze van spreken beslissingen maakt over miljoenen zich het andere moment druk kan maken over welk shirt ik aan moet bij Dance Dance Dance. Die gedrevenheid fascineert me. John de Mol heeft me veel gebracht. Ik heb ook nog een persoonlijk berichtje van hem gehad toen ik wegging bij Shownieuws. Niks ten nadele van Peter van der Vorst overigens. Ik bewonder hem ook en we weten van elkaar wie we zijn, maar ik heb verder geen direct contact met hem.’

Ik heb geen screentest gedaan voor Op1 omdat ik er nu niet aan toe ben om een talkshow te presenteren

09 Voor of achter de schermen

‘Op tv komen was heel lang mijn ultieme droom. Als ik dat zou bereiken, dan kwam ik in een soort hemel terecht waarin alles perfect was zodat ik daarna met een gerust hart kon sterven (lacht). Ik dacht ook altijd dat ik een bepaalde waarde zou krijgen als ik op tv was, alsof ik een ander mens zou worden. Toen ik eenmaal presentator was en bekender werd, bleek er niets te veranderen aan mezelf en mijn gedachtes en onzekerheden. Mijn presentatiewerk is hartstikke leuk, maar uiteindelijk is dat niet wat bijdraagt aan wel of niet gelukkig zijn. Gelukkig zijn zit voor mij veel meer in de vrijheid hebben om te doen wat je leuk vindt. De afgelopen maanden is dat waar ik me op heb gefocust: de Songfestivalshow, een podcastserie over onder andere mijn vroegere alcoholprobleem en m’n werk als redacteur bij Op1.’

10 Hoogsensitief of ADHD

‘Ik heb het allebei. Dat weet ik pas sinds ik niet meer drink. Ik dronk alleen in het weekend, niet elke dag, maar dat was toch een soort van verdoving van mijn emoties. Toen ik twee jaar terug stopte met drinken, kwamen die ineens heel erg aan de oppervlakte. Als je fris bent, ben je heel erg present en merk je ineens van alles op. Dat gaat dan over positieve emoties als lachen, maar ook over negatieve emoties en prikkels en geluiden. Alles kwam heel erg bij me binnen, veel meer dan bij andere mensen. Toen heb ik me laten testen en nu neem ik elke ochtend een pilletje en klaar. Voorheen schoten mijn gedachten alle kanten op, nu ben ik veel meer gefocust en kan ik taken op volgorde afwerken. Mijn hoofd voelt ruimer.’

11 Een baby of een hond

‘Vroeger dacht ik wel dat ik vader zou worden. Mijn broertjes hebben allebei kinderen, dat had ik zelf ook leuk gevonden. Maar ik leef ook wel het leven waarvan ik denk: ik ben er tevreden mee. Het is niet alsof ik een kind mis, hoe leuk ik kinderen ook vind. Ik heb de optie van bijvoorbeeld adoptie ook nooit onderzocht, voornamelijk omdat ik dan meteen zo’n stemmetje in mijn hoofd hoor: dat doe je alleen omdat je het zelf wilt. Mijn man heeft wel twee zoons hè, van 16 Dat zijn ook een beetje mijn kinderen.’

12 Voetbal of karaoke

‘Ik kom uit een Ajax-gezin, dus vroeger stond Studio Sport elke zondagavond aan. Nu niet meer, maar EK’s en WK’s volg ik nog wel. Zelf heb ik nooit op voetbal gezeten, dat heeft me ook nooit leuk geleken. Karaoken doe ik wel graag, al heb ik het nu al een tijdje niet gedaan. Ik word een beetje oud denk ik, want ik vind de natuur leuker dan uitgaan. Mijn man Ton en ik wandelen veel met onze honden, op vakantie hiken we ook veel. Ik zit ook veel in de sportschool, zo’n drie of vier keer per week, en ik mediteer een paar keer per week. Dat doe ik met zo’n appje: lekker tien minuten luisteren naar een rustgevende stem. Als mens zoek je volgens mij allemaal een soort houvast in het leven. Tot twee jaar terug was dat bij mij elk weekend helemaal naar de klote gaan met alcohol, nu zoek ik het in sporten en mentaal sterker worden.’

13 Hipster of nerd

‘Er is absoluut een tijd geweest waarin ik in elke nieuwe horecagelegenheid te vinden was en het belangrijk vond om daar met de juiste mensen gezien te worden. Dat heb ik nu helemaal niet meer. Ik woon niet meer in Amsterdam, maar lekker landelijk in de buurt van Breukelen. Ik vind het fijn om lekker thuis te zijn, met onze honden, de kippen. Het huis gezellig aankleden, eten koken. Ben je dan een nerd? Ik weet het niet.’

14 Moedig voorwaarts of bij de pakken neer

‘Moedig voorwaarts, altijd. Van tevoren had ik nooit kunnen denken dat ik vorig jaar weg zou gaan bij Shownieuws, want ik zat er al vijftien jaar prima. Als ik een nieuw seizoen had mogen maken van mijn programma De Dag Van Je Leven, dan had ik er nu nog steeds gewoon gezeten. Toen dat van de baan bleek te zijn, was de conclusie dat alleen Shownieuws voor mij zou overblijven. Daar had ik voor mijn gevoel alles al een keer gedaan, dus toen was de keuze vrij snel gemaakt. Zulke dingen gebeuren en daar heb je zelf ook vaak een beetje de hand in. Ik ben niet iemand die rancuneus is, dus het is prima zoals het is gelopen. Of ik nog weleens naar Shownieuws kijk? Ik volg het entertainmentnieuws wel, maar dat doe ik niet door naar Shownieuws te kijken. Dat geeft denk ik wel aan dat mijn interesses zijn verschoven.’

15 Love Island of Temptation Island

‘Natuurlijk ken ik die programma’s, maar ik kijk er zelf niet naar. Het gaat tegen bepaalde ethische normen in. Andere vormen van reality-tv vind ik soms wel leuk, zoals De Meilandjes. Maar ik moet zeggen dat ik een vrij ongeduldige tv-kijker ben. Ik zie hier en daar wat fragmenten en dan is het wel weer voorbij. Beroepsmatig hou ik alles wel bij en wil ik alles wat nieuw is een keertje zien. Daar blijft het vaak bij. Ton en ik zijn ook geen stel dat ’s avonds rond koffietijd de tv aanzet en dan de hele avond op de bank gaat zitten. Als we allebei thuis zijn, dan eten we wat later, kletsen we wat en gaan we lekker series kijken. Ik ben nu bezig met You op Netflix, wat een aardig tussendoortje is.’

16 Balkenendenorm of de vrije hand

‘Ik vind het onzin, die balkenendenorm. Je moet bepaalde mensen inschalen naar prestatie, vind ik. Spreek ik voor mezelf, dan is geld nooit een drijfveer geweest. Als dat wel het geval was, dan had ik bij Shownieuws moeten blijven werken (lacht). Ik heb altijd gedaan wat ik leuk vind, dat is mijn drive. En dat is het nog steeds. Ik heb echt nog wel ambities om op een gegeven moment weer op tv in beeld te komen. Ik heb ook laten zien dat ik een meerwaarde kan zijn voor de kijkers, maar het voelt niet als een stapje achteruit om nu even achter de schermen te werken. Ik heb zelf ook geen screentest gedaan voor de presentatie van Op1, omdat ik vind dat ik er nu niet aan toe ben om een talkshow te presenteren. Ik kan wel andere dingen op tv doen, dat borrelt ook in me, maar vooralsnog vind ik het hartstikke leuk om een inhoudelijke bijdrage te leveren.’

KOOS IN HET KORT

Koos van Plateringen (45) ging na z’n studie communicatie als producer en redacteur aan de slag bij onder meer Koffietijd en All You Need is Love. Vanaf 2005 werkte hij zowel voor als achter de schermen bij Shownieuws, waar hij vorig jaar vertrok. Koos deed daarnaast als kandidaat mee aan Expeditie Robinson en Dance Dance Dance en was presentator van zijn eerste eigen show De Dag Van Je Leven. Op dit moment werkt Koos als redacteur bij de nieuwe talkshow Op1. Daarnaast heeft hij sinds kort een eigen podcastserie: IKKOOS, waarin hij onder meer het hoe en wat van zijn voormalige alcoholverslaving onderzoekt. Vanaf 11 april is hij in de theaters te zien met de voorstelling We Love Songfestival.