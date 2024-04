Victor Vlam: 'Bij Thomas gaat het niet om een paar kilo te veel, het zit tegen morbide obesitas aan'

Thomas van Groningen maakte onlangs zijn debuut als medepresentator bij Op1, de talkshow waar hij al zo lang politiek duider is. Ligt er een nieuwe carrière voor hem in het verschiet als presentator?

Als het aan mediacriticus Victor Vlam ligt, zien we Thomas van Groningen niet terug op de presenteerstoel. De politiek verslaggever is volgens hem te dik. Het klopt dat Van Groningen al jaren worstelt met zijn gewicht. In een interview met het AD-weekendmagazine Mezza vertelde de Op1-journalist in november 2023 dat hij het liefst minder zou wegen. Hij verhaalde hoe zijn vriendin thuis altijd iets gezonds probeert te fiksen, maar dat hij meestal eet in het restaurant van de Tweede Kamer of bij de catering van Op1. En juist bij de talkshow waar hij nu te dik voor zou zijn, ligt uitgerekend het probleem: ‘Het klinkt oneerbiedig, maar bij Op1 word je vetgemest. De hele kast ligt vol Twixen en KitKats en bij de naborrel zijn er chips en nootjes.’ Op de mogelijkheid om de chocola en de chippies simpelweg te laten staan, gaat Van Groningen verder niet in. Wel voegt de politieke zwaargewicht eraan toe dat hij geen bier, garnalen of cornflakes neemt: ‘Daar krijg ik jicht van.’

Hij mag dan stevig gebouwd zijn, maar op Van Groningen is verder niks aan te merken, toch?

Zo is het. Hij is een uiterst sympathieke vent die in menig tv-programma de boel flink weet op te leuken met zijn kennis en opgeruimd karakter. Bij Op1 hebben ze hem zelfs eens zover gekregen dat hij zich liet aansluiten aan een apparaat met een vest om de pijnkrampen van een vrouw met menstruatiepijn te ondergaan. Ook in Vandaag Inside zijn ze al eens druk met hem bezig geweest. Het kan niet lang duren voordat hij wordt uitgenodigd voor spelletjes als Ik hou van Holland en Wie is de mol?, al schijnt hij aan dat laatste programma een schurfthekel te hebben. Het is natuurlijk erg flauw om te stellen dat deelname aan Expeditie Robinson hem wellicht het best zou helpen, aangezien op het onbewoonde eiland nauwelijks iets te eten is...

‘Ik heb er heel veel aan gedaan. Personal trainers, diëten, weet ik veel. Het is allemaal niet gelukt’

Wat vindt Thomas van Groningen van zichzelf?

‘Nadat ik voor het eerst op tv was, kreeg ik een dieetboek thuisgestuurd van een kijker.’

Wat vinden wij van Thomas van Groningen?

Gelukkig is er breedbeeldtelevisie.

Wat vinden anderen van Thomas van Groningen?

Charles Groenhuijsen - presentator Op1

‘Er zijn mensen die veel meer van hem weten, ik ken hem natuurlijk niet zo goed. Het was een beetje toeval dat hij inviel. Nee, ik voel me niet geroepen om hier reageren. Als jullie vijf mensen bellen over hem, vind ik niet dat ik in dat rijtje thuishoor.’

Victor Vlam - mediacriticus

‘Ik heb naar zijn debuut gekeken en vond dat hij het eigenlijk heel goed deed. Hij was op zijn gemak en is een personality met wat grapjes er tussendoor. Hij is geen harde interviewer die er voortdurend bovenop zit, maar hij weet wel een prettige sfeer te creëren. Er is echter één maar en dat heb ik ook al geschetst in podcast De Communicado’s: hij is een beetje de olifant in de kamer. Hij is natuurlijk echt veel te zwaar. Nadat ik dat punt heb gemaakt, kreeg ik veel kritiek. Veel mensen vinden het fatshaming, maar zo heb ik het totaal niet bedoeld. Als je kijkt naar hoeveel presentatoren er zijn met zijn overgewicht: dat zijn er heel weinig. Televisie is een visueel medium en dit is iets wat gewoon afleidt. Je ziet dat ook in de commentaren op sociale media als hij op televisie is geweest, dan gaat het veel daarover. Ik heb een tijd in de Verenigde Staten gewoond, een land met veel overgewicht. Maar ook daar zie je weinig televisiepresentatoren die zoveel overgewicht hebben als Thomas van Groningen. Ik denk dat het iets is dat in zijn nadeel werkt. Ik denk ook dat veel mensen zoiets in deze tijd niet durven uit te spreken. Het is niet een paar kilo te veel, maar het zit tegen morbide obesitas aan. Sommige mensen roepen dat hij er misschien niets aan kan doen, maar als je naar de feiten kijkt: in de jaren zestig had slechts 5 tot 10 procent van de mensen overgewicht. Inmiddels is dat in Nederland de helft van de samenleving, in Amerika nog meer. Dat geeft aan: je hebt het echt zelf in de hand. Ook Thomas van Groningen. Als je meer gaat sporten en minder gaat eten, val je gewoon af. Punt.’

Johan Derksen - bijzitter VI

‘Financieel is het natuurlijk heel kwalijk dat de gezondheidszorg in zo’n dikke pad heel veel geld moet steken. Daar moet dat ventje bij Op1 ook eens even heel goed naar luisteren, hè? Je douwt er een kwartje in en hij lult voor een gulden, maar wat hij de hele dag zit te vreten, dat weet ik niet. Hij kan in elk geval niet uit z’n nek lullen, want die heeft hij niet meer.’

Sam Hagens - collega politiek verslaggever

‘Ik vind de kritiek op Thomas’ uiterlijk raar. Uiterlijk speelt natuurlijk wel mee, maar volgens mij zijn er wel meer dikke mensen op tv. Ik snap op zich wel dat mediacritici zoiets zeggen – volgens mij was het die Victor Vlam die dat zei – want zij kijken uiteindelijk ook naar het plaatje. Ik vind niet dat het bij Thomas in de weg zit. Ik vind hem inhoudelijk dusdanig sterk, en hij heeft ook een eigen persoonlijkheid: ik vind helemaal niet dat hij 40 kilo moet afvallen. Ik snap wel dat het uiterlijk meespeelt op televisie en dat het kan afleiden, maar ik heb dat bij hem helemaal niet.’

Peter Beense - dikke zanger

‘Ik vind het onzin dat er wordt gezegd dat mensen te dik zouden zijn om een bepaald vak te kunnen uitvoeren. Als hij goed is in zijn werk, kan hij gewoon presenteren. Ik ben ook niet de slankste zoals jullie weten, maar bij mij heeft het tot op heden niets uitgemaakt voor mijn werk als zanger. Ik doe lekker mijn dingetje, heb voldoende optredens en je hoort mij niet klagen. Weet je wat het is? Als je mager bent, roepen ze je na met “dunne lat” en als je dik bent, ben je een “vette pad”. Wie wit, zwart, bruin of geel is, krijgt ook het nodige te horen. Als je overal een probleem van zou maken, heb je geen leven meer. Het is mij weinig overkomen dat ik word uitgescholden. Ik ervaar het niet als een probleem. Thomas van Groningen moet het gewoon naast zich neerleggen, als hij zijn werk als presentator goed doet, moet hij gewoon op tv kunnen.’