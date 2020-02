‘Heerlijk, zo’n vluchtstrook van zand, met af en toe een vogel of zeehond als verkeersdrempel’

Beste college van B&W van Zandvoort,

Alles hebben jullie gedaan om de rode loper uit te leggen voor de terugkeer van Formule 1 naar Zandvoort. Echt álles? Nee, blijkbaar niet. De raceteams, waaronder Red Bull Racing van Max Verstappen, deden nóg een aanvraag. Was het niet mogelijk, vroegen ze zich af, om vanaf hun hotel in Noordwijk naar Zandvoort te rijden over het strand? Gewoon, dwars door een stiltegebied voor vogels en natuurreservaat in wording, waar bijvoorbeeld zeehonden in rust dienen te leven en dat een stiltegebied is voor vogels. Alvast een beetje inrijden, weet je wel, de voeten al op het pedaal, en lekker buiten de file om. Zoals je dat ook hebt wanneer je op de snelweg op een file inrijdt: dat je het liefst over de vluchtstrook verder scheurt. Nou dat dus, maar dan een vluchtstrook van zand, met wellicht af en toe een vogel of zeehond als verkeersdrempel.

Waarom? Gewoon, omdat het kan. Althans, mits het bestuur van een gemeente als Zandvoort starstruck en mediageil genoeg is om op zo’n hondsbrutaal verzoek niet ‘scheer je weg, verwend kutkind, wees blij dat je überhaupt mag racen’ te antwoorden, maar ‘natuurlijk Max en Lewis, your wish is our command’.

En jawel: het bestuur van Zandvoort antwoordde precies dat. In een brief aan de gemeenteraad stelden jullie afgelopen week dat het allemaal leuk en aardig is, die natuur, maar ja, dat daar iets veel groters tegenover staat: ‘het grote maatschappelijke belang van de doorgang van de Formule 1-wedstrijden’. Het staat er echt. Niet commercieel belang, nee: maat-schap-pe-lijk belang. Max en Lewis, vechters voor vrijheid, hoeders van de vrede, waakhonden der democratie. Mannen waarvoor je niet de rode loper uitlegt, nee: het hele strand. George Orwell legde ons al uit dat sommige dieren meer gelijk zijn dan anderen, maar het meest gelijk zijn toch de racedieren; die mogen rijden in een gebied waar mountainbikers worden geweerd en zelfs wandelaars worden verzocht om te lopen. En dat allemaal vanwege ‘bezorgdheid bij de aanvrager dat het circuit Zandvoort vanuit Noordwijk niet optimaal bereikt kan worden’. We mogen, denk ik, nog blij zijn dat jullie niet zelf hebben voorgesteld het strand dan maar te asfalteren, gezien het maatschappelijk belang.

Gelukkig stellen jullie wel voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van ‘ervaren chauffeurs’. De vader van Max Verstappen, Jos, die in 2012 werd gearresteerd omdat hij inreed op zijn ex-vriendin, zou dus bijvoorbeeld een goede chauffeur zijn, vanwege bewezen vermogen tot precies manoeuvreren. De chauffeurs moeten ook ‘in kolonne’ rijden, dus lekker driften, slippen, glijden en op twee wielen rijden mag, mits sámen en synchroon.

Het moet geruststellend zijn, in Zandvoort wonen, in de veilige wetenschap dat er zo’n daadkrachtig bestuur over je waakt.