Wie denkt Dennis Schouten wel dat hij is?

Wordt de journalistiek hier neergeslagen of is Schouten gewoon net een tandje te irritant?

Dennis Schouten heeft een klap gekregen. Had hij daar om gevraagd?

Ja en nee. Als verslaggever van PowNed (en voorheen ook Veronica Inside) maakt Schouten graag spraakmakende reportages. Zijn kenmerkende brutale, zuigende en prikkelende manier van benaderen doet terugdenken aan de soms irritante, maar meestal erg vermakelijke stijl van illustere voorgangers als Rutger Castricum en Jan Roos. Schouten is niet bang, zoekt voortdurend de grens op, gaat daar met genoegen een stukje overheen en laat zich niet snel wegsturen of afremmen. Dat stuit weleens op verzet, ongenoegen of irritatie. Is dat begrijpelijk? Jawel. Moet men dan maar z’n vuisten laten spreken? Nee, natuurlijk niet, gekkies.

Wat was er nou precies gebeurd?

Schouten heeft een tik op zijn snufferd gekregen tijdens een foute party van Qmusic in Enschede. De dader blijkt een pappa van ergens in de veertig, die zelf twee kinderen heeft, maar zich op deze feestavond geen reet aantrok van zijn voorbeeldfunctie. De vervelende vader viel Schouten aan omdat hij ‘kutvideo’s’ zou maken. Daarbij zou het vooral gaan om een reportage die Schouten had gemaakt bij FC Twente, waarin hij een zanger langs het trainingsveld met een speaker had laten zingen dat Wout Brama terug moest in de basis. Schouten vindt dat de Spaanse voetballers van FC Twente er ‘geen kloot van kunnen’. Schouten heeft aangifte gedaan wegens mishandeling, maar laat zich door de klap niet tegenhouden om dit soort reportages te maken. Sterker nog, na de klap heeft hij nóg een item online gezet waarbij hij weer met een zanger een liedje komt zingen langs het trainingsveld met de strekking dat FC Twente-trainer Garcia moet oprotten. Schouten laat zich dus niet afstompen, eh: afstoppen.

Prima, als mensen me een waardeloze gozer vinden, maar blijf wel van me af

Wat vindt Dennis Schouten van zichzelf?

‘Prima, als mensen me een waardeloze gozer vinden, maar blijf wel van me af.’

Wat vinden wij van Dennis Schouten?

We hopen dat hij met zijn doorslaande video’s gauw weer een vette klapper maakt.

Wat een debielen heb je toch... Sterkte ouwe!

JAN ROOS ex-collega PowNed

‘In mijn tijd bij PowNed en GeenStijl ben ik meerdere malen aangevallen, waarbij men dan zei: “Dat komt door die rotfilmpjes van je.” De brutale, stekelige en licht provocerende tv die Schouten maakt, kan ik niet meer maken. Ik ben te oud. Het is natuurlijk puberale televisie, maar wel leuk om naar te kijken. Wat voor filmpjes je ook maakt: het mag nooit een startsein zijn voor lichamelijk geweld. Als je het niet leuk vindt, kijk je er niet naar, maar je moet met je poten van iemand anders afblijven. Schouten lijkt me niet iemand die zich op deze wijze laat intimideren, ik verwacht niet dat hij gas terugneemt. Hij weet dat het in zijn wereldje uitdelen en incasseren is. Uitgescholden worden en doodsbedreigingen ontvangen, dat hoort er wel een beetje bij. Het is geen journalistiek wat hij maakt, maar vermaak. Dat is een karaktereigenschap die niet na één tik op zijn kanis zomaar verdwijnt.’

Het is natuurlijk puberale televisie

DOMINIQUE WEESIE directeur PowNed

Die klap is geen dreun richting PowNed of de journalistiek. Het is gewoon een eenmansactie van een Twente-supporter zonder humor. Stuitend. Ik heb een filmpje gezien van de dader, die blijkbaar niet vooraan stond toen de intelligentie werd uitgedeeld. Je mag het met elkaar oneens zijn in dit land, maar als je dat met klappen moet beslechten, ben je niet goed wijs. Helemaal als je dat ook nog eens op een feestje doet; dan moet de club wel héél belangrijk voor je zijn. Nee, ik denk niet dat Dennis nu voorzichtiger wordt. Zijn ongeremdheid is zijn kracht. Hij is nergens bang voor en dat moet hij ook behouden. Hij heeft van de week nog bij me gegeten en ik heb niet de indruk dat hij dingen nu anders gaat doen. Dennis gaat het liefst op iedere brandhaard af, maar af en toe tot tien tellen is voor hem niet verkeerd.’

WILFRED GENEE ex-collega VI

‘Dennis Schouten vind ik een natuurtalent. Hij is authentiek. Bij Veronica Inside zeggen we wat we denken en doen daar niet te moeilijk over. Dennis is ook zo. Daarom hadden we hem ook bij VI gehaald. Hij maakte veel leuke filmpjes met voetballers voor ons online platform, totdat hij een volledig contract kon krijgen bij PowNed. Een belangrijke stap heeft hij gezet in het behalen van onze Gouden RadioRing, hij was de grote aanjager van onze campagne. Zijn stijl vind ik ongepolijst, het is allemaal niet bedacht en vooropgezet. Dat kom je bijna niet meer tegen in Hilversum. Hij moet nog een beetje leren doseren. Je kunt ook af en toe dingen laten gaan of denken: nu even niet. Maar Dennis vliegt overal in. Verder is zijn manier van interviewen erg onorthodox. Voor hem is dat nu heel effectief, maar als hij verder wil, zal hij door moeten groeien. Hij moet dan meerdere stijlen kunnen hanteren. Maar dat gaat hem ongetwijfeld lukken.’

MARCEL SCHOUTEN vader

‘Dennis heeft wel vaker klappen gehad. De ene keer maak ik me er ontiegelijk druk om, de andere keer krijg ik een appje: “Pa, het is niks en het is goed voor de kijkcijfers.” Of ik uit woede heb overwogen om het recht in eigen handen te nemen? Er waren hier op mijn verjaardag wel een paar uit de kluiten gewassen vrienden die vroegen of ze dit even zouden oplossen. Dat wil ik beslist niet. Als Dennis het ziekenhuis in was geslagen, was er misschien wel een stop doorgeslagen bij ons. Mijn vier kinderen zijn mijn rijkdom, daar moeten ze van afblijven. Ik raad Dennis weleens aan om ander werk te zoeken, maar dit is zijn passie. Hij heeft als stagiair van het ROC een paar dagen meegelopen met mij als kaasboer, maar Dennis was er na een paar keer al klaar mee: “Pa, jij moet veel te hard werken, dit wordt ’m niet voor mij.” Ja, het mondige heeft hij misschien wel van mij. En ik ken geen angsten; Dennis ook niet.’