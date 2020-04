'Corona is geen bijbelse plaag maar een kutvirus dat ons dagelijkse doen in de weg zit'

Het coronavirus wordt door sommigen uitgelegd als een soort bijbelse plaag, als een laatste waarschuwing voor de ongeremde mens, maar fuck dat filosofische gejengel: dat kutvirus zit alleen maar ons dagelijkse doen in de weg, en daar kunnen we niet tegen.

Corona is geen plaag, het is een virus met een incubatietijd van enkele weken, dat op logisch verklaarbare wijze razendsnel rond kon reizen in een geglobaliseerde wereld, en waarvan het bereik en de impact onderschat werden door allen – totdat we begrafenissen zonder bezoek moesten gaan houden. En zelfs dat geldt maar voor weinig mensen, want de meeste patiënten ervaren nauwelijks klachten. Dikzakken en bejaarden, die gaan er aan dood – de rest kucht een keer en richt zich weer op.

Covid-19 is niet spannend, niet filosofisch interessant en al helemaal geen morele uitdaging, het is vooral een hinderlijke onderbreking van ons dagelijks ritme. Eerstewereldleed is ook leed: als je normen van vrijheid en welvaart tot Babelse hoogten zijn gegroeid in een uiterst vrije, extreem welvarende en nagenoeg risicoloze samenleving als de onze, is iedere (tijdelijke, gedwongen) verlaging van die lat een confrontatie met onszelf – maar de pijn die velen daar zo graag bij lijken te willen voelen is een fantoomverschijnsel. Saaie aanstellerij.

De supermarkten liggen vol, er komt warm water uit de kraan en je mag gewoon naar buiten – de enige échte frustratie is dat daar niks te doen is, en dat maakt ons recalcitrant. Of juist NSB’erig: gure buren richten hun camera’s op samenscholing van vier personen om je op het schavot van de sociale media te kunnen geselen.

Als corona straks weg is – of dat nou weken, maanden of langer duurt – gaan we gewoon door waar we gebleven waren, alle prekerige profetieën over een Brave Nieuwe Wereld ten spijt.

De mensheid is een sprinkhanenplaag op deze planeet, wat een relevante reden is waarom corona zo snel rond kon gaan, en de mens blijft een sprinkhaan als corona bedwongen is. Alles gaat terug naar hoe het was. Benedenmodalen blijven diepvriesfrikandellen vreten en scharen van de Action kopen, bovenmodalen blijven consumeren tot ver voorbij een verveling die ze nog steeds niet verzadigd krijgen met comfort, en globalisten en klimaatalarmisten blijven de hele wereld over vliegen om te verkondigen dat andere mensen vanwege het klimaat wel wat meer vliegschaamte mogen voelen.

Niks geen nieuwe levensstijl en herijkt humanisme. We willen zo snel mogelijk terug naar waar we waren, voordat corona kwam.