Hugo de Jonge weigert Baudets boek Het Coronabedrog: 'Staat zoveel verschrikkelijks in'

Videoland maakt documentaire over Caroline van der Plas tijdens Tweede Kamerverkiezingen

Het is al jarenlang een traditie dat in verkiezingstijd er in ieder geval één documentaire over een politieke partij wordt gemaakt en/of uitgezonden. Ditmaal is de fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging, Caroline van der Plas, de gelukkige.