‘Ali B heeft ons coronalied bewust de nek omgedraaid’

Met de hashtag #zingcoronadewerelduit wilden de initiatiefnemers van het coronalied Zon in maart 2020 een collectief en positief gebaar maken naar iedereen in Nederland: ‘Zij die buitenshuis werken. Zij die thuiswerken. Of die thuis zitten. Afwachten. Alleen. Met partner. Met het gezin. Met de hond of met collega’s. Het liedje is een ode ter ondersteuning aan elkaar.’

Er werkten zo’n honderd artiesten gratis aan mee. Doordat het lied vooraf werd gelekt en onderuit werd geschoffeld door Ali B werden alle deelnemers volgens onze bron indirect gestraft voor hun goedbedoelde vrijwilligerswerk. Onder hen zijn: Leontine Ruiters, Yolanthe en Xelly Cabau, Martijn Krabbé, Michael Pilarczyk, Remi Bonjaski, Elly Lust, Edsilia Rombley, Jeroen van der Boom, Patricia Paay, Kim-Lian van der Meij, Giel Beelen, Trijntje Oosterhuis, Daley Blind, Danny Blind, Glenn Helder, Thomas Berge, Martijn Koning, Guido Spek, Hadewych Minis, Jody Bernal, Sharon Doorson, Richard Groenendijk, Selma van Dijk, Sita Vermeulen, Wesly Bronkhorst, Rob Geus, Addy van den Krommenacker, Dries Roelvink, Michael van Praag, Sanne Heijen, Odette Simons, Brainpower, Tommie Christiaan, Vajèn van den Bosch, Carlo Boszhard, Antje en Romy Monteiro, Monique Smit, Kenny B, Desray, Robert Leroy, Mathijs Vrieze, Gordon en Joep Sertons.

Ali B zit in de hoek waar de klappen vallen. In de Haarlemse rechtbank stond hij onlangs terecht voor vier zedenfeiten met drie vrouwen, onder wie ex-kandidaat Jill Helena van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van drie jaar voor twee verkrachtingen en twee aanrandingen. ‘Uit het dossier komt het beeld naar voren van een dominant en manipulatief persoon, die geen nee accepteert,’ zei de aanklaagster in de rechtbank.

De rapper perste er in de rechtbank een paar tranen uit, waarbij hij verklaarde dat hij zijn vrouw Breghje Kommers twintig jaar lang heeft bedrogen met meerdere vrouwen. Het stel trouwde in 2006 en kreeg drie zoontjes: Amin (15), Omar (13) en Nouri (6). De moeder van zijn kinderen leeft inmiddels niet meer dagelijks samen met de muzikant. ‘Ali en Breghje zijn gescheiden van tafel en bed. Breghje heeft hun woning in Almere verlaten,’ vertelde een buurtbewoner. Volgens die bron heeft Breghje haar intrek genomen in het huis naast de woning die ze samen hebben gekocht. ‘Op die manier merken de kinderen zo min mogelijk van het feit dat hun ouders niet meer in één bed slapen.’

Nadat Ali 2,5 jaar geleden in een aflevering van Boos voor het eerst openlijk werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag moest hij lange tijd zijn mond houden. Er volgden aangiftes en nu de zaak dan laatst eindelijk voorkwam, maakte Ali ruimschoots gebruik van de toestemming om te spreken. Hij maakte tijd voor hordes journalisten en cameraploegen en nam in de rechtbank veelvuldig het woord. Zijn manier van spreken, zijn ietwat arrogante en zelfingenomen houding in de rechtbank, het volgens velen betweterige toontje tegen de rechters; al met al heeft Ali geen beste beurt gemaakt door de manier waarop hij zich heeft gepresenteerd. De sympathie van het volk lijkt hij volledig te hebben verspeeld. Op sociale media treffen we vele uitingen van walging aan omtrent de persoonlijkheid en de daden van Ali B.

Walgelijk verhaal

Een van de mensen die al jaren baalt en walgt van zijn gedrag is een tipgeefster die zich meldde bij de redactie van Nieuwe Revu. Deze dame blijft vanwege haar werk liever uit de publiciteit, maar haar volledige naam en functie zijn op onze redactie bekend. Ze vertelt ons een walgelijk verhaal over Ali B waar de honden geen brood van lusten.

Om te begrijpen wat de context is van deze opmerkelijke historie moeten we even terug naar het jaar 2020. Op 11 februari 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend dat een nieuwe, onbekende virale ziekte was ontdekt die de naam covid-19 zou krijgen, een afkorting van coronavirus disease (coronavirusziekte), plus het jaartal van ontdekking. Een maand later repte de WHO officieel over een pandemie. Het zal menigeen nog helder voor de geest staan dat we destijds leefden in een periode van onbekendheid met het virus, angst om ziek te worden en bangheid voor de gevolgen daarvan.

Er was in het begin nog weinig bekend over de ziekte-overdracht en hoelang het virus buiten het lichaam besmettelijk bleef. Op last van de overheid zaten we zoveel mogelijk binnen, ouderen en mensen die al wat zwakker waren, kwamen te overlijden. In de eerste negen weken van de coronapandemie stierven er naar schatting bijna negenduizend mensen per week. We moesten met z’n allen thuis gaan werken, winkels gingen dicht, de horeca moest sluiten en van culturele uitingen was al helemaal geen sprake meer. Juist in die moeilijke periode van onzekerheid en angst ontstonden her en der in het land mooie initiatieven van mensen die niet stil wilden zitten om de volgende beperkende maatregel van de regering af te wachten, maar in actie wilden komen om de op dat moment verdrietige tijd voor velen iets te verzachten.

Opbeurend initiatief

Over een van die initiatieven gaat dit opmerkelijke verhaal. Enkele positief ingestelde vrouwen besloten in coronatijd een actie op touw te zetten om mensen die in de zorg werkten en dus voor onze gezondheid aan het strijden waren een hart onder de riem te steken. Onze bron vertelt ons: ‘Met z’n drieën organiseerden we in 2020 het “Klappen voor de zorg” omdat we vonden dat er wel wat meer positiviteit mocht komen. Door de radiostations – die deze actie massaal hadden gedeeld en gesteund – werd gevraagd of wij nog iets extra’s konden doen om het coronaleed wat te verzachten. Volgens mij was het Gerard Ekdom die het rechtstreeks aan ons vroeg. “Een liedje of zo,” opperde hij.’

Dat was niet aan dovemansoren gezegd. Het idee ontstond om met een grote groep bekende Nederlanders gezamenlijk een lied op te nemen dat de inwoners van ons land een beetje zou opbeuren. Onze bron zegt: ‘Wij kennen veel mensen, die op hun beurt ook weer veel mensen kennen, dus we dachten dat we een collectief lied voor de actie #zingcoronadewerelduit wel redelijk makkelijk voor elkaar zouden kunnen krijgen.’

Dat bleek te kloppen. Een vriend van een van hen is tekstschrijver en maakt muziek. Hij zorgde vlot voor een pakkende liedtekst. Vervolgens werd er een andere vriendin gebeld die goed bevriend is met Gordon. ‘Gordon was meteen enthousiast. Vervolgens zijn we verscheidene artiesten gaan benaderen. Binnen een week werd er een heel leger bekende Nederlanders opgetrommeld die belangeloos mee wilden doen. Onder anderen Edsilia Rombley, Jeroen van der Boom, Patricia Paay, Kim-Lian van der Meij, Giel Beelen, Trijntje Oosterhuis en zelfs uit de voetbalwereld deed Daley Blind mee. Het waren er nog veel meer, je kunt het nakijken op YouTube als je zoekt op de titel Zon. Ook Ali B werd benaderd.’

Lied gelekt

Na het uitspreken van die laatste zin laat onze tipgeefster even een stilte vallen, gevolgd door een diepe zucht. Dan vervolgt ze: ‘Aan Spec, het boekings- en managementkantoor van Ali B, hadden we een bericht met het verzoek gestuurd. Daar waar de overige artiesten enthousiast meteen een toezegging hadden gedaan, wilde Ali eerst het nummer hebben en horen. Alleen aan hem hebben we toen een demoversie gestuurd, even ingezongen door Han Kooreneef omdat die bezig was geweest met de tekst en vanuit zijn vak aan het lied had gewerkt. Het nummer lekte echter uit richting GeenStijl en vond voortijdig zijn weg richting enkele radiostations.’

In no time en veel eerder dan bedoeld, kreeg het lied negatieve aandacht en velen hadden het nummer al afgeschoten voordat überhaupt de echte versie, ingezongen door de deelnemende artiesten, uit was gebracht. Zodoende werd het lied vóór de daadwerkelijke release al omstreden. Boze twitteraars lieten weten dat ze vonden dat BN’ers beter op een andere manier iets konden doen in de coronacrisis dan het zingen van een liedje waarmee ze vooral zelf aandacht kregen.

‘Toen ontdekten we dat Ali maar liefst 68.500 euro subsidie heeft gekregen van het ministerie’

En dat allemaal doordat er een proefversie van het liedje in verkeerde handen was gekomen. ‘Ali was de enige aan wie we de demo met de stem van Han Kooreneef hadden gestuurd,’ zegt onze bron met een toon die het midden houdt tussen verontwaardiging en woede. Ze vervolgt: ‘In een uitzending van Jinek hebben we het lied op 30 maart 2020 officieel uitgebracht. De dag erna zat Ali in dezelfde talkshow aan tafel. Uit het niets begon hij over ons lied. Hij noemde het een “kutnummer” en verzocht radiostations om het niet te draaien. Hij was ons nummer overal belachelijk aan het maken.

Op de achtergrond speelde mee dat hij zelf net het nummer Anderhalf had uitgebracht. Dat lied over het anderhalve meter afstand houden tijdens de coronapandemie lanceerde hij op 23 maart 2020. Een week eerder dan ons lied dus. Op zich hadden die twee nummers elkaar helemaal niet hoeven bijten en we vroegen ons destijds dan ook af waarom Ali zo afgaf op ons nummer. Maar toen ontdekten we dat Ali maar liefst 68.500 euro subsidie heeft gekregen van het ministerie om zijn nummer te maken en promoten. Tja, daarbij kwamen wij natuurlijk enorm in zijn vaarwater.

Extra wrang is het gegeven dat wij het ministerie een berichtje hadden gestuurd met de vraag of ze aandacht wilden geven aan ons collectieve lied Zon en of ze een idee hadden waaraan we de opbrengsten van het lied zouden kunnen spenderen. We hebben de e-mail met het antwoord bewaard. Het ministerie stuurde ons letterlijk dat we de opbrengsten van het lied – waar Ali B dus niet aan meedeed – aan Ali B zouden moeten geven zodat hij een soort van evenement kon organiseren voor ouderen. Dat vonden we een heel opmerkelijke reactie.’

Benadeelde artiesten

Dezelfde bron heeft nóg een klacht over het gedrag van Ali B in diezelfde coronaperiode. Ze weet ons te vertellen dat de rapper bloemetjes ging uitdelen bij organisaties, maar dat hij op een dubieuze manier aan die bloemen was gekomen. Onze bron: ‘Die bloemen haalde hij bij een kweker die net failliet was gegaan en dus helemaal in de rats zat. Die gratis bloemen ging hij uitdelen met een houding van: kijk eens hoe goed ik ben dat ik iedereen bloemen geef. Ik walgde ervan. Ik kreeg een schurfthekel aan hem, vooral natuurlijk omdat hij overal rond had gebazuind wat voor “kutlied” wij hadden gemaakt. Terwijl de volledige opbrengst uiteindelijk naar de Voedselbank en het Ouderenfonds is gegaan. Ik had de pest erover in dat hij ons lied overal kapot zat te maken. Iedereen volgde klakkeloos zijn mening. We zijn overal gecanceld en het nummer heeft lang niet de aandacht gekregen die het verdiende. Ali heeft ons bewust de nek omgedraaid. En dat omdat hij in coronatijd met een smak overheidsgeld zelf een lied had gemaakt.

‘Al die honderd bekende Nederlanders weten tot op de dag van vandaag niet dat het verhaal zo in elkaar steekt’

Tot overmaat van ramp kregen we van het ministerie ook nog het advies om ons geld aan Ali te doneren. Ja dáág, dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Hij deed niet eens mee en we wisten dat hij ons nummer had gelekt. Hij was de enige die de demo had gekregen in de hoop dat hij last minute nog met ons mee kon doen. Op dat moment wisten wij nog niet dat hij zo akelig was. Daar kwamen we later achter. Niet alleen over het zo goedbedoelde lied kwam een zwarte schaduw te hangen, ook de honderd bekende Nederlanders die belangeloos hadden meegewerkt, zijn door Ali benadeeld. En tot op de dag van vandaag weten ze niet dat het verhaal op die manier in elkaar steekt. Dat Ali door het voortijdig lekken én onderuithalen van het nummer al die artiesten dus ook stuk voor stuk heeft benadeeld.

Ik ben er nu, dik vier jaar later, nog steeds woest om. Het is toch niet normaal hoeveel macht zo’n persoon kan hebben? Als ik ergens niet tegen kan, is het onrecht. En dat voel ik hier absoluut bij. Want iedereen draaide ineens zijn mening om over het initiatief dat was bedoeld voor de Voedselbank, het Oranjefonds en het Ouderenfonds. Ineens vond men, ook in de media, dat het nummer gecanceld moest worden. Alle deelnemende artiesten werkten op basis van nul euro mee, maar Ali kreeg van het ministerie dus wel een dikke beurs voor zíjn lied. Ik weet nog dat de PVV daar destijds Kamervragen over heeft gesteld, maar ja, Ali werkte samen met het ministerie. Hij en Hugo de Jonge, die destijds minister van Volksgezondheid was, waren “best friends”.

Ali liet zich ook met die uit te delen bloemen fotograferen met Hugo de Jonge en heeft destijds ook een video opgenomen waarin hij Hugo promoot en vertelt dat hij op hem gaat stemmen. Die video is nog steeds te zien. Was dat omdat Ali het geld had gekregen van het ministerie van Volksgezondheid voor dat lied? Of had hij nog extra geld gekregen van het CDA om Hugo te promoten? Dat zijn vragen die de PVV heeft gesteld, maar waar geen antwoord op is gekomen. Het waren schriftelijke vragen die nog terug te vinden zijn. Ik vind het opvallend dat Hugo momenteel zo stil is nu Ali behoorlijk onder vuur ligt. Je hoort hem nu niet in de media over zijn beste vriend.’

Ali B en Hugo de Jonge

Woede en onbegrip

Als Revu aan de tipgeefster vraagt hoe ze de ontwikkelingen rondom Ali B en de actuele rechtszaak bekijkt, zegt ze ons: ‘Ik kan er niks aan doen, maar ik vind hem zó stiekem! Wat er precies is gebeurd met die vrouwen, dat kan ik natuurlijk niet weten. Maar het vreet aan mij dat deze man jarenlang op een schild is gehesen, nota bene door mensen in de regering op wie wij zouden moeten kunnen vertrouwen. Daar heb ik gewoon heel veel moeite mee. Zonder dat hem er iets over werd gevraagd bij Jinek begon hij over ons lied. Hij maakte het ongevraagd volledig kapot door het te lekken en te beledigen. Niemand durfde het meer te draaien of te plaatsen, omdat het lied zo afgemaakt was. Terwijl er zulke goede intenties achter zaten en niemand er iets aan verdiende, heeft Ali het nummer willens en wetens zwartgemaakt. Dat roept nog steeds veel woede en onbegrip bij mij op. Ik vind het lied nog steeds heel erg mooi. Het zou me erg goed doen als het nog een keer uit de ijskast wordt gehaald en gewoon weer wordt gedraaid.’

