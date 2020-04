'Alleen exhibitionistische praalgrage narcisten dwepen met wilde dieren'

Beste Memphis Depay,

Nu we allemaal thuiszitten en tijd hebben en dus Netflixen, hebben we ook allemaal de krankzinnige docuserie Tiger King gezien. We weten nu dat er meer katachtigen (leeuwen, tijgers, panters) in gevangenschap leven dan in vrijheid. We hebben ook een beeld van de mensen die zo’n dier graag om zich heen hebben: exhibitionistische praalgrage narcisten, vermomd als dierenvriend.

En we weten dat niet alleen in de groente- en fruitwereld rare kruisingen bestaan (de pineberry, de frambraam), maar ook in de wereld van deze katachtigen. De lijger bijvoorbeeld, een kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger, twee dieren die in het wild nooit zouden kruisen, alleen al vanwege de tamelijk praktische belemmering dat ze nergens ter wereld in hetzelfde gebied voortkomen.

Wie zou het een goed idee vinden dat zulke dieren worden gefokt? Wie zou er graag mee pronken op foto’s? Nou, dat weten we sinds Tiger King ook: bijvoorbeeld een wapengekke mislukte countryzanger. En, weten we sinds deze week: bijvoorbeeld een Nederlandse voetballer uit Moordrecht, die tegenwoordig bij Olympique Lyonnais speelt. Trots deelde je enkele foto’s op je social media met een lijger, samen met de tattoo op je rug van een leeuw.

In Tiger King konden we zien dat het pronken met zo’n dier sommige eigenaren bewondering oplevert, sexappeal of een soort sterrenstatus. Ik weet niet precies op welke van die bijvangsten je mikte, ik meende eigenlijk dat je daarvoor geen lijger nodig had. Hoe dan ook: je oogstte juist een storm van kritiek, en daarop zei je dat je je als dierenliefhebber niet hoeft te verdedigen, waarna je je ging verdedigen. Met twee merkwaardige verweren.

Je eerste verweer was: ‘Je ziet dat Nederland nog steeds een land is van veel racisme.’ Dat klopt. Maar daar ging het nu niet over. Dat is alsof iemand je aanspreekt op het negeren van de anderhalve meter afstand, en je begint over de onderdrukking van Tibet. Helemaal waar, ook heel erg, maar niet het onderwerp nu.

Je tweede verweer was: al die boze mensen weten niet waar ze over lullen (‘do je research, check the facts’), want deze beesten leven niet in het wild. Dat is nou juist het hele punt. Lijgers worden onverantwoordelijk, want ongezond, gefokt en snel na hun geboorte uit het nest van hun moeder gerukt. ‘Ik heb zo’n ding niet in huis,’ zei je ter zelfverdediging op je Instagram. Het leek me een veelzeggende woordkeuze, zeker voor een dierenliefhebber. Heart of a Lion heet je biografie. Mooie titel. Maar alleen ezels dwepen met lijgers.