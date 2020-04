Neerlands Hoop: Melle Schellekens

Deze week: toiletpapierondernemer Melle Schellekens (34).

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Tot een jaar geleden werkten we met ons wc-papierbedrijf The Good Roll samen met veel externe partijen op meerdere locaties. Inmiddels zijn we van ons kleine, schattige kantoortje in Amsterdam verhuisd naar Weesp. Weliswaar naar een saai industrieterrein, maar wel eentje met genoeg ruimte om onze eigen sociale werkplaats te beginnen. Hiervoor werkten we samen met verschillende externe sociale werkplaatsen. Dankzij onze eigen werkplaats hebben we nu veel meer overzicht omdat we niet langer zes verschillende locaties hoeven te managen.’

Waarom je eigen sociale werkplaats?

‘Het makkelijkst is om een machine neer te zetten die je producten inpakt en verzendt, maar het is altijd onze ambitie geweest om met ons bedrijf zoveel mogelijk mensen van werk te voorzien of op een andere manier te helpen. Vroeger had je in Nederland heel veel sociale werkplaatsen, maar een groot deel is de laatste jaren wegbezuinigd. Jammer, want er zijn genoeg mensen die kunnen en willen werken, maar daar een beetje extra begeleiding of bepaalde aanpassingen op de werkvloer bij nodig hebben. Er werken mensen bij ons in het magazijn die zijn afgekeurd, of te oud zijn om ergens anders nog een baan te krijgen, of die geen staand of juist zittend werk kunnen doen, of een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Er werkt nu zo’n vijftien man voor ons en dat loopt allemaal op rolletjes.’

Wat is je achtergrond?

‘Ik heb de Hoge Hotelschool gedaan in Amsterdam. Tot drie jaar geleden heb ik altijd in de horeca gewerkt. Na mijn studie heb ik een tijd in Egypte en Curaçao voor hotels gewerkt. Eenmaal terug in Amsterdam ging ik aan de slag bij de Apollo-hotelgroep. Daar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met toiletpapier.’

We bezorgen nu in vier dagen wat we normaal in een maand doen

Toen pas?

‘Haha, ik bedoel meer dat wij toen een onderzoek deden naar hoe de hotelketen kon verduurzamen. Daaruit kwam naar voren dat toiletpapier een van de meest vervuilende producten was die wij gebruikten. De meeste hotels hanteren namelijk de regel dat elke kamer een nieuwe rol toiletpapier moet krijgen nadat de gasten zijn uitgecheckt. In alle kelders van die hotels liggen dus balen vol halfgebruikte rollen wc-papier, die vaak gewoon worden weggegooid. Dat was voor mij het startschot om me meer in toiletpapier te gaan verdiepen. Uiteindelijk is dat uitgemond in ons bedrijf The Good Roll: onze rollen zijn gemaakt van 100 procent gerecycled papier en ze zijn twee keer zo dik als een normale rol in de supermarkt. Oftewel, als ie voor de helft is gebruikt, ziet hij er nog steeds uit als een dikke rol. En hoeven hotels ze dus minder vaak te verwisselen. Later hebben we ook nog een abonnement voor consumenten bedacht, omdat wc-papier naast condooms en tampons in de top drie van schaamaankopen staat. Bij ons krijg je elke maand thuis een doos toiletpapier bezorgd, zodat je je niet meer ongemakkelijk hoeft te voelen in de rij voor de kassa. Onze webshop liep gelijk als een trein en inmiddels produceren we zes- tot zevenhonderdduizend rollen per maand.’

De uitbraak van het coronavirus zorgde recent voor een nieuw fenomeen: de toiletpapierhamsteraar. Hebben jullie dat ook gemerkt?

‘Het was echt krankzinnig. Ik kwam op een ochtend op kantoor en keek naar hoeveel er was besteld. Ik geloof dat ik wel drie keer op de refreshknop heb gedrukt om te kijken of het geen foutje was. Maar nee, er waren echt bizar veel bestellingen gedaan, twintig keer meer dan normaal. Wij bezorgen nu in vier dagen wat we normaal in een maand doen. We zien dat de toiletpapierpaniek in Nederland wel over zijn hoogtepunt heen is, maar nu beginnen de bestellingen uit Duitsland en Engeland ineens binnen te stromen. Daar is nu de hamsterwoede toegeslagen.’

Waar komt jouw sociale inborst eigenlijk vandaan?

‘Dat is toch echt van mijn moeder. Zij is heel haar leven betrokken geweest bij stichtingen die zich inzetten voor vrouwenrechten, en dan vooral in ontwikkelingslanden. Middenin het Vondelpark had je vroeger een grote brug. Die lag elke nacht vol met slapende zwervers en daklozen, wel een stuk of dertig. Die werden jarenlang op kerstavond door mijn moeder getrakteerd op een diner. Dan zat ons huis vol met dertig daklozen, die wel allemaal eerst netjes hadden gedoucht bij het Rode Kruis. Ze namen ook allemaal een cadeautje voor me mee. Sinds ik mijn eigen bedrijf heb, merk ik dat ik zelf ook veel meer de sociale verantwoording voel om mensen te helpen als je dat kunt, op wat voor manier dan ook.’

Besteden jullie daarom de helft van jullie nettowinst aan het bouwen van toiletten in Afrika?

‘Een derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot een schoon en veilig toilet, met als gevolg dat tweeduizend kinderen per dag sterven aan ziektes die te herleiden zijn tot het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen. We zijn nu, met lokale aannemers en loodgieters, toiletten aan het bouwen in een van de grootste sloppenwijken van Accra, de hoofdstad van Ghana. Ze hadden daar al wel een toiletunit staan, maar dan heb je het over tweeduizend mensen die in totaal tien toiletjes delen. En dat zijn niet veel meer dan een paar gaten in de grond met een grote tank eronder. De volle tanks worden opgehaald door een vrachtwagen, maar wij zagen dat die tank werd leeggepompt in een rivier nog geen vierhonderd meter verderop. Dat is water waar kinderen in spelen en waar mensen hun kleren en voedsel wassen. Tot nu toe hebben we tachtig toiletten weten te bouwen, we hopen er dit jaar honderddertig te realiseren.’

