Wie denkt Matthijs van Nieuwkerk wel dat hij is?

Hoezo stoppen?

Jammer dat het is gestopt, het was altijd dikke mik met Van Nieuwkerk aan tafel, toch?

Zo leek het en daar deed hij met zijn bravejongensgedrag ook altijd zijn stinkende best voor. Maar het ging ook best weleens mis in DWDD. Zoals die keer in 2010, toen Prem Radhakishun uiterst ongepast reageerde op kritiek over hem in de Volkskrant van toenmalig tv-recensent Jean-Pierre Geelen. De voormalig advocaat en thans zelfbenoemd multimediaal informatieverstrekker riep in zijn schuimbekkende tirade dat Geelen het naar verluidt met jonge kinderen zou doen, iets wat Van Nieuwkerk het schaamrood op de kaken bezorgde. Hoewel zo’n akkefietje natuurlijk smullen is voor iedereen die de volgende dag een broodje kijkcijfersalade nuttigt, reageerde Van Nieuwkerk furieus. Hij knikkerde Radhakishun onmiddellijk voor een jaar uit zijn programma.

Ik word elke dag geplaagd door mijn onver­ moeibare wens om zo origineel mogelijk te zijn

Verder wel een perfect mannetje toch, die Van Nieuwkerk?

Mwah, zijn huwelijk schijnt niet zo heul lekker te lopen. Vrouwlief Karin heeft volgens de bladen een pers- en nieuwsbureau in hun grachtenpand in de Jordaan, waar ook de eenmanszaak van zoon en filmregisseur Kees van Nieuwkerk staat ingeschreven. Van pater familias Matthijs ontbreekt daar elk spoor. De man vertoeft vooral in zijn luxe boerderij met zwemvijver in het Gelderse Eefde. Ook ziet men zijn peperdure Porsche Cayenne geregeld de privéparking inglijden van een appartement in rijkeluiscomplex Pontsteiger aan het IJ. Maar genoeg gezeken over zijn torenhoge NPO-salaris: we hebben toch ook in vele jaren niet zo’n uniek fenomeen op de publieke omroep gezien?

Matthijs wekte de sympathieke illusie dat hij na afloop nog even het glas zou heffen met zijn publiek. De werkelijkheid is dat hij zijn jas aantrok, de tafelgasten een hand gaf en via de achteruitgang ongezien in de reeds wachtende taxi stapte

Wat vindt Matthijs van Nieuwkerk van zichzelf ?

‘Ik word elke dag geplaagd door mijn onvermoeibare wens om zo origineel mogelijk te zijn.’

Wat vinden wij van Matthijs van Nieuwkerk?

Ook al heeft hij vijftig huizen en honderd vrouwen, we blijven toch van hem houden.

ANDRÉ VAN DUIN tafelheer

‘In een van de laatste uitzendingen verraste ik Matthijs met mijn vertaling van La Bohème van Charles Aznavour. Dat hij zo ontroerd raakte, had ik niet kunnen bedenken, maar dat was wel mooi. Matthijs was vijf dagen in de week een vertrouwd onderdeel van onze huiskamers. Dat hij mij als artiest heeft bewonderd, daar keek ik wel van op. Mijn band met hem is vriendschappelijk. We appen elkaar weleens, we gaan soms koffiedrinken. Hij heeft in de Jordaan een huis niet zo ver bij mij vandaan. Hij is privé precies hetzelfde als in DWDD. Toen mijn man overleed, kwam hij gelijk langs om wat te babbelen en te troosten. Zo’n vriend is Matthijs.’

Hij was onderdeel van onze huiskamers

GIEL BEELEN tafelheer

‘Matthijs is altijd nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd. Hij weet ook heel goed een onderwerp van tevoren niet stuk te maken door de gasten vooraf wel een handje te geven en hen zich welkom te laten voelen, maar het daar dan bij te laten, zodat het eigenlijke onderwerp pas in de uitzending wordt besproken. Ik werd al vanaf het begin uitgenodigd; toen was het nog een beetje een ratjetoe, later kwam er meer structuur in. Wat ik jammer vond, was dat Matthijs vanaf een bepaald seizoen ineens niet meer tussen de bandjes stond, maar de muziek aankondigde vanaf zijn stoel. Hij maakte het loopje met zijn microfoon niet meer naar de muzikanten, maar zat vanaf de tafel met de band te praten. Als muziekman vond ik het juist zo goed dat hij er altijd middenin stond. Ik vond het zonde dat hij dat niet meer deed, al was het niet zo slecht als Barend & Van Dorp vroeger, die de naam van de band vaak niet eens kenden en gewoon riepen: “Speel!” Maar ik snap best dat er soms dingen aan het format moeten veranderen. Matthijs bewandelde de dunne scheidslijn tussen herkenbaar en voorspelbaar altijd perfect.’

Zonde dat hij niet meer tussen de muzikanten stond

BART CHABOT schrijver

‘Bij Matthijs ben je als gast nooit een moetje. Heb je zijn oprechte interesse niet, dan zit je ook niet bij hem aan tafel. Zijn durf om dingen om te gooien en te veranderen, hielden het programma fris. Dat Matthijs twijfelde over zijn Engels en geen buitenlandse gasten durfde te interviewen, is op zijn niveau natuurlijk te gek voor woorden. Als ik VARA-baas zou zijn geweest, had ik allang ingegrepen. Ik had hem in de zomervakantie aan zijn fraai gedrapeerde haren naar de nonnen in Vught gesleept en na drie maanden les heel veel Engelse gasten laten komen, zodat hij lekker kon oefenen!’

Dat hij niet in het Engels wilde interviewen, is te gek voor woorden

JEAN-PIERRE GEELEN voormalig tv­-criticus de Volkskrant

‘Van Nieuwkerk is een combinatie van intelligentie, snelheid en welbespraaktheid. Ik ken niemand op tv die zo vloeiend, vlot en fraai formuleert. Hij voedde het volk als het ware op, zowel met zijn taal als met de culturele onderwerpkeuze. Minder is dat hij persoonlijke onderwerpen uit de weg gaat. Het mag nooit te nadrukkelijk over hemzelf of over zijn emoties gaan. In zijn gesprekken gaat hij conflicten en hete hangijzers, zoals zijn bediscussieerde salaris, uit de weg. Na de beledigingen van Prem over mij greep hij snel in en vroeg onmiddellijk om een sorry van Prem. Direct na de uitzending ontving ik excuses van Matthijs en zijn eindredactrice. Ze hebben Prem meteen uit het programma gegooid, dat vond ik heel netjes. Waar ik me over verbaasde, is dat hij na een jaar gewoon weer welkom was. ’

PREM RADHAKISHUN tafelheer

‘Je hebt vast veel publicaties gelezen na het stoppen van DWDD? Ja? Heb je in een van die publicaties mijn naam gezien? Nee? Waarom denk je van niet? Het is Matthijs’ programma en ik heb geen behoefte aan publiciteit. Iedereen vindt mij toch al een narcistische lul, zelfs als ik geen interviews geef.’