Evert Santegoeds: 'Ja, die Eus moet langzamerhand zijn waffel gaan houden'

Wat is dat nou allemaal voor geneuzel over een filmpje van Matthijs van Nieuwkerk?

Sinds Van Nieuwkerk werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de DWDD-werkvloer, doen er allerlei wilde verhalen de ronde. Er zou door hem een angstcultuur zijn gecreëerd die daar jarenlang heerste. Hevige driftbuien. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het op dreigende wijze duwen, trekken en vastpakken. Iemand naar de keel grijpen, over tafels trekken, tegen de muur drukken, fysiek tegen de grond duwen, in het gezicht spugen en bij de arm vastpakken. Het liegt er allemaal niet om, wat Van Nieuwkerk wordt verweten, maar hard bewijs was er tot nu toe niet. Özcan Akyol beweert echter een filmpje te hebben gezien op de telefoon van iemand anders, waarop het er tijdens een repetitie ‘niet zo gezellig aan toegaat’. Na het zien van de beelden twijfelt Akyol of hij nog achter Van Nieuwkerk wil blijven staan, omdat hij deze kant niet kent van zijn vriend.

Wat zijn de reacties op Akyols relaas?

Men vindt hem nogal een draaikont. In echte vriendschappen blijft men het doorgaans altijd voor elkaar opnemen. Dat hij Van Nieuwkerk nu enigszins laat vallen, valt menigeen tegen. Op zijn beurt schrikt de oud-Revu-columnist daar weer van. Akyol noemt zichzelf naïef dat hij nooit heeft geweten dat Van Nieuwkerk zo door het lint kon gaan, maar kijkt ook met een dubbel gevoel naar zijn uitlatingen omtrent hun vriendschap: ‘Ik was misschien iets te eerlijk over het proces waarom ik hem niet meer voor 100 procent kan verdedigen en waarom dat veranderd is bij mij. Kennelijk is dat voor de media heel erg belangrijk.’ De media rollebollen inderdaad over elkaar heen om Eus aan te pakken, maar dat komt natuurlijk ook omdat de schrijver/presentator zelf ook nooit een blad voor de mond neemt.

‘Aan de ene kant was het filmpje volgens hem niet zo bijzonder, aan de andere kant heeft het wel zijn mening over Matthijs volledig veranderd’

Wat vindt Özcan Akyol van zichzelf?

‘Ik ben vooral iemand die het allemaal ook niet zo goed weet.’

Wat vinden wij van Özcan Akyol?

Als hij zelf al niet meer weet wat hij over zichzelf weet, dan weten wij ook niet meer wat we van hem weten.

Wat vinden anderen van Özcan Akyol?

Rob Goossens - entertainmentjournalist

‘Met elk detail dat hij toevoegt, lijkt er meer niet te kloppen aan het verhaal over het Matthijs van Nieuwkerk-filmpje, waardoor het eigenlijk alleen maar ongeloofwaardiger wordt. Wat overigens niet betekent dat het filmpje er helemaal niet is. Toch durf ik er met de dag een betere fles wijn op in te zetten dat het niet bestaat. Of hij het dan heeft verzonnen? Dat vind ik een heel lastige. Het kan best zijn dat iemand tegen hem heeft gezégd dat het filmpje bestaat. En voor Özcan is het natuurlijk raar als hij zijn mening over zijn goede vriend Van Nieuwkerk zou bijstellen vanwege een filmpje dat hij niet zelf heeft gezien. Misschien heeft hij daarom gezegd dat hij het filmpje bij iemand anders op de telefoon heeft gezien. Dat hij het op drie, vier telefoons heeft gezien, heeft hij sowieso verzonnen. Dat kan namelijk niet: dat het filmpje op meerdere telefoons staat en dat het niet wordt rondgestuurd. Zelfs in de appgroep van oud-redacteuren van DWDD zit er niemand die iemand kent die de exacte inhoud van dat filmpje heeft gezien. Dat maakt het verhaal niet geloofwaardiger. Wat ik van hem vind bij Vandaag Inside? Hij is heel goed in doen alsof hij ophef maakt, maar hij zal natuurlijk nooit in de hand van Johan, Wilfred of René bijten. Op die manier heb je goede kans dat er headlines worden gemaakt, maar je blijft zelf lekker buiten schot. Voor dat programma is hij dus een topgast. Bij Sterren op het doek en De geknipte gast hou ik wel van zijn manier van vragen stellen. Ik blijf altijd wel hangen als ik in zijn programma’s val. Ik vind alleen zijn spraakgebrek en dat rare schaamhaar op zijn hoofd een beetje afleiden. Hij slist een beetje of zo. Ik denk dat twee sessies bij een logopedist meer effect teweegbrengen dan de trip naar Turkije voor die schaamhaarverplaatsing die hij heeft laten uitvoeren.’

Evert Santegoeds - hoofdredacteur Privé

In de podcast Strikt Privé: ‘De backstabber en de gevallen presentator! Ja, die Eus moet langzamerhand zijn waffel gaan houden en zich gaan schamen voor zijn draai en al die rare verhalen die hij verspreidt over een filmpje dat er niet is en dat niemand gezien heeft. En daar heeft hij Matthijs dan finaal mee afgeslacht. En dat niet alleen, want die man mept zó om zich heen. Ik had het ook helemaal gedaan. “Bagger” is het wat wij in ons blad doen. Nou, ik vraag me af wanneer hij dat leest. Hij gooit alles op één hoop: juicekanalen met Privé, waar prachtige interviews in staan en een medische rubriek die heel veel gelezen wordt. Dat gooit hij dan allemaal op één hoop en dan zet hij ons weg in een hoek met bagger. Nou, bagger is gewoon een vriend op deze manier laten vallen, zonder enige aanwijzing dat het filmpje echt bestaat. Dat had hij echt heel anders moeten doen. Voor mij is die Eus helemaal klaar. Afslag 23.’

Kees van der Spek - misdaadverslaggever

‘Ik ben te gast geweest bij Özcan in zijn programma De geknipte gast. Dat is ook de enige keer dat ik hem heb ontmoet. Als interviewer deed hij goed zijn werk. Daar komt wel bij, dat ik iemand ben met nul gêne, dus ik ging daar gewoon zitten en hij kon los. Ik was niet bezig met de vraag of hij geniepige vragen zou stellen of me dingen probeerde te ontlokken die ik eigenlijk niet wilde zeggen. Hij doet zijn kunstje gewoon goed. Ik vind hem een intelligente jongen. Hij is een straatjochie dat zich heeft opgewerkt en nu boeken schrijft en slimme dingen zegt. Volgens mij was hij chauffeur voor een criminele Roma-familie en heeft hij in de bak gezeten. Ik heb respect voor mensen die zich op die manier omhoog knokken. In Nederland heb je als Turkse jongen sowieso al een achterstandje misschien, dus ik vind het wel knap waar hij nu staat. Naar Vandaag Inside kijk ik nooit. Dat is niet eens principieel, maar het komt gewoon niet in me op. Ik vind het niet per se de beste rubriek. Ze hebben Timmermans gedemoniseerd en boa’s belachelijk gemaakt. Ik vraag me af of ze dat soort dingen wel moeten doen, je hebt altijd een massa van halfgare gekken die er achteraan loopt.’