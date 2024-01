Speciale tijden vragen een speciaal aanbod. Gloednieuwe European series and beyond bekijk je integraal en in HD op www.lumiereseries.com

Kijk gratis één serie op www.lumiereseries.com met de code LUMrevu20.

AGENT HAMILTON

Jakob Oftebro is Agent Hamilton in deze reboot! Carl Hamilton keert terug naar Zweden op een geheime CIA-missie: een groep terroristen opsporen die verantwoordelijk zijn voor een reeks bomaanslagen en cyberaanvallen. Maar ook zijn voormalige Zweedse werkgever 'DG' vraagt hulp bij de jacht naar de terroristen. Op vraag van zijn CIA-baas neemt hij deze job aan en zo sluit hij zich aan als dubbelagent bij de topeenheid OP-5 in het Zweedse leger. Hamilton heeft echter al snel door dat zijn CIA-baas een verborgen agenda heeft en er andere belangen in het spel zijn...

DELIVER US

Deliver Us is de nieuwste serie van de Deense publieke omroep DR, bekend van onder andere Borgen, The Killing en Follow the Money. Een psychologische thrillerserie waar gewone mensen een moord beramen op de lokale psychopaat uit wanhoop. Cast: Dar Salim (Springvloed, Dicte) Morten Hee Andersen (Ride upon the Storm), Lene Maria Christensen (The Legacy), Claus Riis Østergaard (Norskov).

DELIVER US is een psychologische thriller over vijf mensen in een Deens stadje die uit wanhoop besluiten het recht in eigen handen te nemen. Samen plannen ze de perfecte moord op Mike, de psychopaat die hen terroriseert. Al snel realiseren ze zich dat wie graag voor God speelt, even makkelijk eindigt als de duivel…

BAUHAUS, a new era

Voor de arthouse liefhebbers is de Duitse serie Bauhaus een must-see! Bauhaus gaat over de gelijknamige kunst- en architectuurstroming en behandelt onderwerpen zoals de opkomst van het nationaalsocialisme en vrijzinnigheid. Cast: August Diehl (bekend van Inglourious Bastards, A Hidden Life), Anna Maria Mühe en Trine Dyrholm (The Legacy, Kollektivet).

Het jaar is 1919. WOI is net afgelopen; de oude keizerlijke rijken zijn ingestort. Europa zet zich af van haar oude vernietigende gewoonten en wordt meegesleurd in een golf van moderne ideeën. In deze woelige tijden studeert een jonge vrouw, Dörte Helm, kunst. Wanneer ze Walter Gropius’ eerste toespraak hoort over een nieuw tijdperk in de nieuw opgerichte Bauhaus-school, volgt ze zijn roeping. Zijn innovatieve aanpak is voor velen te provocerend, maar spannend voor Dörte. Net als zovele anderen wordt ze een trouwe discipel van de nieuwe beweging – maar als snel gaat ze méér betekenen voor Gropius en worden ze verliefd. Ze zijn jong, leergierig en radicaal.