Overschatte mensen: Harry Mens

Harry Mens werd te Lisse geboren op 29 januari 1947, wat hem tot een ouwe lul maakt van in de zeventig, die dus niet al te veel jaren meer voor zich heeft. Hij was de zoon van Sjoerd Mens, een leraar Japanse dialecten aan een avondschool in Spijkenisse, en Sjaan Mens-Perseun, die rookruimtes in cafés en kantoren inrichtte door er asbakken op tafeltjes te zetten.

Mens begon een handel in bloembollen. Hij stond op de markt en schreeuwde: ‘Menselijke bloembollen! Slechts een geeltje voor 25 bollen!’ Van de bloembollen naar de makelaardij is in Lisse een kleine stap, zoals alles in Lisse een kleine stap is. Ook de stap van onnozelaar naar idioot is er een kleine en heel populaire stap. Mens begon gebouwen te verkopen, vaak gebouwen die op instorten stonden, zoals het stadhuis van Lisse, de openbare bibliotheek van Lisse, en bordeel ’t Lulletje in Lisse, dat hij verbouwde tot een multifunctioneel pand met daarin zestien rookruimtes, zodat z’n moeder Sjaan er vierhonderd asbakken voor kon leveren.

Algauw schreef Mens z’n autobiografie getiteld Als een Mens Iets Wist, waarvan twaalf exemplaren verkocht of weggegeven werden. Mens was een fan en een vriend van Pim Fortuyn. Samen vonden ze dat Nederland te vol was, en Mens verzon voor Fortuyn de slogan: ‘Meer Mens maar minder mensen in Nederland!’, die Fortuyn echter afkeurde op stilistische gronden.

Mens ging een programma voor RTL 7 presenteren, Business Class. Je kon je als gast inkopen in dat programma, dus je gaf Mens een zak geld, en hij interviewde je, waarbij je een bijzonder goeie indruk maakte. Niet de eersten de besten kochten zich in. Zo gaf bijvoorbeeld de gangster Willem Endstra 50.000 pegels aan Mens, en die stelde dan vragen als: ‘Willem, ben jij diep in je binnenste niet een heel leuke gozer?’ waarop Endstra antwoordde: ‘Jazeker, Harry,’ wat niet verhinderde dat Endstra kort na z’n passage in Business Class werd neergekogeld.

Mens raakte verwikkeld in allerlei schandalen, en wilde pakweg de Joodse samenzweringen in Amsterdam een halt toeroepen, wat hem op een aantal processen kwam te staan, en op een keer een schop tegen z’n kloten van Job Cohen.

Mens had een stuk of vijf dochters bij een stuk of drie vrouwen, en een paar van die dochters probeerde hij te lanceren in het medialandschap, gelukkig zonder enig succes.

Dat Mens een eikel van vele stielen is, bewees hij door ineens een crematorium te openen, Duin- en Bollenstreek. In dit verbrandingscentrum werd in negen rookruimtes voorzien, waarin Sjaan tweehonderdvijftg asbakken kwijt kon. Je door Mens’ crematorium laten verassen kost 40.000 pegels per persoon.

Harry Mens kan beschouwd worden als een fulltime sjacheraar, die over niet zolang zelf klant zal worden van Duin- en Bollenstreek.