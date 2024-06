Bridget Maasland: 'Harry dacht misschien: als ik Mariannes hand vastpak, dan heb ik d’r'

Rijdt Marianne Timmer een scheve schaats?

Zeker niet. Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer en voormalig profvoetbalkeeper Henk Timmer namen in 2019 – na vijftien jaar verkering – een relatiepauze. Een time-out in hun samenzijn. Marianne liet dat destijds weten op Twitter en voegde eraan toe: ‘Ik hoop dat iedereen ons de tijd gunt om met dit nieuwe en onwerkelijke gevoel om te gaan.’ Nu, vijf jaar later, is de Groningse schone zelf blijkbaar aan het onwerkelijke gevoel gewend, want ze verrast ons met een nieuw onwerkelijk gevoel: een mogelijke amourette met Harry Mens!

Wat ziet de beeldschone Timmer in Harry Mens?

Dat is ons volstrekt onduidelijk. Mens is met zijn 77 jaar hoogbejaard en staat niet bekend als een fanatiek sporter. Een rondje dekbed shaken zal nog wel gaan, maar de bijna dertig jaar jongere Timmer neemt hem niet mee voor een ontspannen rondje schaatsen in Thialf. Verder is het presenterende heerschap klein van stuk, terwijl Timmer met haar 1,74 meter hoog boven hem uittorent. Mens komt in zijn zondagochtendprogramma verward en verstrooid over, praat binnensmonds en monotoon en bruist nou niet bepaald van levensenergie. Zou het zijn geschatte vermogen van enkele miljoenen euro’s zijn? Of zou hij soms tussen de lakens een kunstje kunnen?

‘Timmertje, Timmertje, wat ga je doen?’

Wat vindt Marianne Timmer van zichzelf?

‘Ik was soms best eenzaam, heb bij vlagen gedacht: als ik morgen niet meer wakker word, is het ook goed.’

Wat vinden wij van Marianne Timmer?

Timmertje Timmertje, wie ga je doen?

Wat vinden anderen van Marianne Timmer?

Harry Mens - lucky bastard

‘Wat ik vind van alle ophef die is ontstaan nadat ik met Marianne Timmer hand in hand op het Amsterdam Diner verscheen? Ach, Nederland is een dorp. Mensen praten graag over elkaar. Ik heb er verder weinig aan toe te voegen. Het is zoals het is en ik ga er verder niet op in. We kennen elkaar nu een maand of vier. Het is nog heel pril. De tijd zal het leren. We staan er allebei voor open. We doen het rustig aan. Maar nogmaals, Nederland is een dorp. Bij gebrek aan serieus nieuws en in deze komkommertijd valt zo’n nieuwtje in vruchtbare aarde. Maar dat is alles wat ik erover zeggen wil en meer niet, hoor!’

Bridget Maasland - presentatrice RTL Boulevard

‘Ik vond die foto bij het Amsterdam Diner... Ze stonden hand in hand. Dat vind ik dan toch een beetje apart als je voor zo’n rits aan fotografen hand in hand gaat staan. Harry dacht misschien: als ik haar hand heb, dan heb ik d’r.’

Matthijs Albers - verslaggever Story

‘Inderdaad was ik een van de eersten die over hun mogelijke relatie schreef. Ik was van tevoren getipt dat er iets tussen hen aan de hand zou zijn. Dat was handig, zodoende kon ik op het Amsterdam Diner even op Marianne afstappen. Marianne vertelde me dat ze vrienden zijn en een zakelijke relatie hebben. Daarna heb ik haar met rust gelaten, omdat alle fotografen naar ons aan het kijken waren. Ik liep bij haar weg in de hoop dat niemand het verder zou oppikken. IJdele hoop, bleek achteraf. De volgende dag heb ik Harry gebeld. Hij vertelde me dat het een goede vriendschap is, en wie weet wat de toekomst nog gaat brengen. Toen ik dat zo aanhoorde van hen beiden, dacht ik bij mezelf: ik geloof dit niet. En dat blijkt te kloppen: het is geen relatie tussen die twee.’

Katja Ferenga - City Magazine

‘Waarom jonge vrouwen van oudere mannen houden? De eerste reden is stabiliteit. Oudere mannen zijn zowel financieel als emotioneel vaak stabieler. Ze hebben meer ervaring, zijn zelfverzekerder en hebben een duidelijk bepaalde richting in het leven. Oudere mannen zijn gewoon dragers van levenswijsheid die aantrekkelijk zijn voor jongere vrouwen. Een andere factor is volwassenheid. Oudere mannen zijn vaak volwassener en hebben meer ontwikkelde communicatieve vaardigheden. Ze zijn capabel om te praten over verschillende onderwerpen, die verdergaan dan oppervlakkige gesprekjes. Bovendien zijn ze toleranter en begripvoller, wat erg aantrekkelijk kan zijn voor jongere vrouwen. Ten slotte kunnen we fysieke aantrekkingskracht niet negeren. Voor veel vrouwen is het grijs in de baard en rimpels van een man een symbool van ervaring en wijsheid. Ze zeggen dat elke rimpel een verhaal vertelt, en veel jongere vrouwen willen dat verhaal horen.’