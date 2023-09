Gerda Havertong: 'Paul de leeuw zei dat ik m’n bek moest houden'

Leuk, Paul de Leeuw weer op tv. Daar had hij zelf geen rekening meer mee gehouden, toch? Inderdaad heeft De Leeuw zich enige tijd geleden in het AD laten ontvallen dat hem steeds vaker het gevoel bekruipt dat zijn carrière naar het einde loopt. Na onmetelijk grote successen in de jaren negentig en de zeroes met kijkcijferkanonnen als De schreeuw van De Leeuw, Laat de Leeuw, PaPaul, Ranking the Stars en Mooi! Weer de Leeuw, leek de formule van de zwaarlijvige schreeuwlelijk de afgelopen jaren een beetje uitgewerkt. Het programma Busje komt zo viel qua kijkcijfers bijvoorbeeld behoorlijk tegen. In het AD zei de man die ooit baanbrekende televisie maakte: ‘Ik dacht: hou er maar rekening mee dat je links en rechts wordt ingehaald en dat je niet meer de eerste viool gaat spelen op tv-gebied.’ Maar het tij keerde. De Leeuw oogstte eerder dit jaar succes met het programma Niet klein te krijgen, waarin hij vijf kinderen met kanker een jaar lang volgde. Vorige week maakte hij zijn comeback op de zaterdagavond met Hotel Hollandia: een mix van drama, satire en talkshow.

De aanloop naar die nieuwe show ging niet zonder slag of stoot, met Harry Mens in de hoofdrol...

Juustem. De Leeuws nieuwe programma draait om een fictief hotel waar wekelijks bekende Nederlanders inchecken, die in het nieuws zijn geraakt. Omdat Harry Mens zijn zondagochtenddrama steevast vanuit een hotel presenteert, schoof De Leeuw aan ter promotie. Mens stelde de vraag of De Leeuw – openlijk homoseksueel en getrouwd met zijn Stephan – denkt dat zijn geadopteerde kinderen Kas (22) en Toby (21) ook homo zullen worden. Hoewel De Leeuw bekendstaat om zijn openheid rondom zijn homoseksualiteit, was hij na deze vraag met stomheid geslagen. Nederland reageerde geschokt en verontwaardigd. Talkshows vulden zich met discussies over die ene onverwachte en impertinente vraag. Precies de juiste promotie voor De Leeuws nieuwe tv-programma dus!

‘De Leeuw verdient enig krediet, want hij heeft in het verleden heel mooie tv gemaakt’

Wat vindt Paul de Leeuw van zichzelf?

Als ik kook, wordt er veel gevloekt omdat er pannen vallen of gerechten mislukken

Wat vinden wij van Paul de Leeuw?

De Leeuw kan goed koken, maar is ook snel driftig. Meneer Mens heeft met zijn smakeloze vraag mazzel gehad dat De Leeuw niet overkookte van woede.

Wat vinden anderen van Paul de Leeuw?

Harry mens - presentator

‘Ten onrechte heeft mijn vraag veel stof doen opwaaien. Ten eerste: Paul is Paul. En Paul kan veel meer hebben dan de gemiddelde burger. Hij is zelf ook niet makkelijk. En hij durft veel dingen beet te pakken die anderen niet beet durven te pakken. Wat ik aan hem heb gevraagd, betrof een vraag die iedereen eigenlijk wel wil weten, maar die niemand durft te stellen. En Paul kan er tegen, dus ik heb het hem gevraagd. Hij zei: “Homo’s worden geboren en niet gemaakt.” Dat was zijn antwoord. Daarmee was het klaar. Hij voegde er ook nog aan toe, dat zijn zoons vriendinnetjes hebben en dat hij misschien ooit nog wel opa wordt. Meer is er niet gebeurd. Maar vervolgens wordt het helemaal uit zijn verband gerukt. Veel mensen die langs de kant staan en Harry Mens niet aardig vinden, maken nu graag van de gelegenheid gebruik om modder te gooien. Nou, ze doen maar. Heel Nederland maakt er zich nu druk over. Die reuring vind ik niet terecht. Ik begrijp de verbazing wel, maar ik spreek net zoveel mensen die vinden dat ik dat wel mocht vragen. Dat deze ophef misschien goed is voor het programma dat ik presenteer, is mooi meegenomen, maar het was niet de aanleiding om deze vraag te stellen. Nederland begint zich steeds drukker te maken over heel simpele dingen. Dat moet eens ophouden, vind ik.’

Richard Groenendijk - Goede vriend

Als geen ander heeft Paul deze vraag gepareerd. Met zijn reactie heeft hij – met een brede glimlach – Harry Mens steeds dieper en dieper het moeras in laten zakken. Ik vond dat Paul op zijn best. Ik heb hem ook meteen een appje gestuurd, zo van: wat heb je dat goed gedaan. Het was comedy op hoog niveau. En dat in Business Class, wie had dat nou gedacht? Hoe ik zou hebben gereageerd als Harry deze vraag aan mij zou hebben gesteld? Ik denk dat ik ook even een stilte had laten vallen, omdat het gewoon zo verbazingwekkend was. Waar haalt hij zoiets vandaan? Het was dusdanig verbazingwekkend en lachwekkend, dat je er bijna niet boos om kan worden. Domheid heeft een peilloze diepte, daar kun je verder niet veel aan veranderen. Harry is aan de andere kant een slimme zakenman, maar van dit onderwerp heeft hij blijkbaar weinig kaas gegeten. Als homoseksueel zou je natuurlijk op je achterste benen kunnen gaan staan, maar met de nuance bereik je in dit geval veel meer. Paul is daar weergaloos in. Ik ben trots op mijn goede vriend!

Gerda Havertong - Goede bekende

‘Het fragment in Business Class is geheel aan mij voorbijgegaan. Ik kijk nooit naar het programma van meneer Mens. Paul ken ik echter al een behoorlijke poos. Ik zat een keer in zijn spelprogramma Ranking the Stars en toen zei hij “hou je bek” tegen mij. Ik heb hem gezegd dat hij dat terug moest nemen en dat heeft hij gedaan. Als artiest vind ik hem veelzijdig. Als de camera loopt, verandert hij. Dan is hij de entertainer voor z’n kijkers én collega’s. Als mens vind ik hem een begripvolle, gevoelige man. Dat zou je als kijker misschien niet zeggen omdat hij best onbehouwen uit de hoek kan komen. Terwijl hij dat doorgaans niet is. Ik noem het maar “het cameraspektakel” dat hij met zich meedraagt. Dat maakt van hem de man die we aldoor denken te zien. Maar zonder die camera is hij een heel zorgvuldig iemand, bijna op het verlegene af. Ik kan me goed voorstellen dat de vraag van Harry Mens hem heeft verrast. Alsof die twee heren hun kinderen kunnen beïnvloeden in hun seksuele geaardheid; die vraag is zo bevreemdend. En tegelijk ook onbeleefd, onfatsoenlijk en ongegeneerd. Hoe kóm je op zo’n vraag? Hoewel Paul een televisiemaker is die graag wil shockeren, is hij ook een eerlijk persoon. Ik kan me goed voorstellen dat hij verbaasd en verrast was. Op zo’n moment heeft hij niet de behoefte om terug te verrassen. Dan blijft hij rustig en is een laconieke reactie op z’n plaats.’