Deze keer: journalist Roelof de Vries over schnitzels, tafelvoetbal en het eergevoel van Bas de stagiair.

Beste verhaal

‘Of het het beste is weet ik niet, maar wat ik het leukste vond om te doen was mijn tripje naar Genua om daar de G8-top te verslaan. Ik was daar op uitnodiging van de Internationale Socialisten. Onderweg naar Italië werd in de bus fanatiek gediscussieerd over de ideeën van Marx en gewapperd met het citatenboekje van Mao. De G8-top zelf viel samen met de piek van de antiglobalistenbeweging en draaide uit op een historische veldslag. De hele stad leek wel een oorlogszone. Als je daar op straat staat, aan de ene kant ingesloten door de in het zwart gehulde knokploeg van de antiglobalisten en aan de andere kant de ME die roffelend op hun schilden in marstempo op je af komt gestormd, is dat behoorlijk imponerend.’

Blunder

‘Er staat me vooral een incidentje bij van een medestagiair die Bas heette. Een van de vaste taken van de stagiairs was het inkleuren van de cartoons van Gumbah, die per fax binnenkwamen. Ik dacht eerst dat het een geintje was, maar ze waren echt serieus. Er stond een setje met waterverf en een paar penselen en we mochten doen wat we wilden. Een groen hoofd, buiten de lijntjes kleuren, dat was allemaal prima. Het droeg alleen maar bij aan het toch al absurdistische karakter van de cartoons. Bas vond eigenlijk, aangezien hij toch wel de helft van het werk leverde, dat hij ook credits verdiende voor de cartoons. Dus besloot hij op een goede dag de naam Gumbah te veranderen in Gumbas. Jildou van der Bijl, destijds de hoofdredacteur, was echt woest.’

Die ene collega

‘Het waren allemaal bijzondere en getalenteerde collega’s in mijn tijd bij Revu, maar met een vast clubje mensen heb ik nog altijd heel goed contact. Ger Post, Machiel Rebergen, Zvezdana Vukojevic en ik gingen vroeger eens in de paar maanden een hapje eten. Mijn voorkeur ging altijd uit naar schnitzels, maar tot mijn grote spijt eindigden we meestal toch in een wat hipper restaurant. De gesprekken gingen tijdens het eten vaak over tafelvoetbal, wat destijds fanatiek werd gespeeld op de redactie. Machiel kon zo hard schieten dat de ballen er weer uit stuiterden en ikzelf had, althans dat vond Ger, niet de conditie om een hele wedstrijd uit te spelen. Ger woont en werkt inmiddels in Australië, maar we proberen nog steeds één of twee keer per jaar uit eten te gaan. En we appen ons suf.’

CV

Roelof de Vries (40)

Revu

Na een eerste stage bij de Meppeler Courant begint Roelof in 2001 als stagiair bij Nieuwe Revu, waar hij tot eind 2003 voor schrijft.

Daarna

Na een korte periode bij de gratis krant DAG switcht Roelof naar de radio, eerst voor de NCRV en sinds zeven jaar voor BNNVARA.

Nu

Roelof presenteert op Radio 1 het sportprogramma B.V.S.C. en maakt wekelijks de Krokante Leesmap, een podcast over tijdschriften.