'Mensen als Farid Azarkan hebben dat: die worden boos wakker en gaan woedend weer naar bed'

Beste Farid Azarkan,

Ik las in de krant dat je boos bent. Dat leek me geen nieuws: steeds als ik je ergens zie, ben je verontwaardigd. Sommige mensen hebben dat: die worden boos wakker, en gaan zestien uur later woedend weer naar bed. Je was deze keer boos tijdens de zaak die je club DENK, zoals bekend het Nederlandse filiaal van Erdogans AKP, heeft aangespannen tegen BNNVARA.

Met geheime opnamen had die omroep aangetoond dat DENK tijdens de laatste verkiezingen serieuze plannen had om nep-advertenties van de PVV te plaatsen, waarin de partij van Wilders zou oproepen tot een ‘zuivering’ van het land. Zelfs voor iemand die de Turkse genocide op de Armeniërs niet erkent, is de historische verwijzing duidelijk. Inmiddels heeft DENK de plannen toegegeven. Dat kon ook niet anders; ze stonden immers op die opnamen. DENK heeft de campagne getest, maar uiteindelijk niet doorgevoerd. Daarom vinden jullie dat de geheime opnamen verwijderd moeten worden.

De advocaat van BNNVARA vergeleek de verdachtmakingen van DENK tegen media met die van Donald Trump. Daar was jij boos over, wat je uitte door heel luid te lachen. Dat zie je wel vaker bij gespannen mensen: die doen alsof ze lachen, maar dan veel te hard. Die advocaat had natuurlijk volkomen gelijk en had ook de PVV of FVD kunnen noemen. Populisten hebben een hekel aan vrije journalistiek.

De ironie is dat DENK de geheime opnamen beantwoord heeft door zelf ook weer opnamen met een geheime camera te maken van een gesprek tussen jou en de marketeer die voor jullie de nep-campagne van de PVV zou uitvoeren. Jullie hebben van die opnamen een filmpje gemaakt, dat moet aantonen dat jullie slachtoffer zijn, je favoriete rol immers, van de Nederlandse media. Het filmpje staat online op het YouTube-kanaal DENK TV, en is een soort Tell Sell-versie van een vijftien jaar oud Peter R. de Vries-programma.

De bondige titel luidt: ‘Hoe ver gaan deze journalisten om DENK moedwillig te willen beschadigen?’ (Het woordje ‘willen’ hoort in die zin niet thuis, maar dat is vast een moedwillig beschadigende observatie.) Na 12 minuten vol spannend bedoelde muziek heeft de kijker zoveel verdachtmakingen gehoord dat hij hopelijk is vergeten wat jullie van plan waren.

De rechtbank doet 15 augustus uitspraak. Als BNNVARA in het gelijk wordt gesteld, is dat volgens DENK vast omdat rechters in dit land net zo slecht hun werk doen als media. Ook daarin lijken jullie immers op Trump, en op Wilders.