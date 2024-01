Harrie Jekkers: ‘Nieuwe Revu-lezers, kom ff naar Ibiza!’

We mochten op audiëntie komen bij Harrie Jekkers, misschien wel de meest succesvolle cabaretier van Nederland van dit moment - terwijl hij net 68 jaar is geworden. Het interview met Jekkers lees je binnenkort in Nieuwe Revu.

Maar Jekkers, voormalig frontman van de band Klein Orkest (‘een soort Doe Maar light’), wil nu alvast wat kwijt. Want: op vrijdag 16 augustus treedt Jekkers met zijn nieuwste show Achter de Duinen op in het Palacio de Congresos. Dat is niet helemaal naast de deur, want dat is op Ibiza, waar de artiest een deel van het jaar woont. Vandaar.

En wat wil het geval: voor de voorstelling op Ibiza zijn, in tegenstelling voor die in Nederland, die bijna allemaal stijf uitverkocht zijn, nog wél kaarten. ‘We hebben er nu 70 verkocht geloof ik. Of 80. Maar we kunnen 450 man kwijt. En dat is wel zo leuk, natuurlijk. Voor het geld doe ik het niet, want ik heb geld genoeg. Maar het is weer eens wat anders dan daar op het strand hangen of je tijd in de stampende disco uitzitten. Het wordt hartstikke geinig en in Nederland heb je nauwelijks nog kans om deze voorstelling te zien. Ik zou dus zeggen: boek een ticket, da’s helemaal niet zo duur, en kom kijken!’

Kaarten voor de show op 16 augustus in Santa Eulalia zijn hier te koop.