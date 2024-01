TV overzee: Felderhof en De Winter willen publieke omroep BES-eilanden oprichten

Lokale media zijn er op de BES-eilanden wel, maar dan enkel commercieel of sterk politiek gekleurd omdat sponsoren veelal politieke partijen zijn. Eerdere pogingen sinds 2010 om in Den Haag subsidie los te weken, liepen op niets uit, maar nu er weer een staatssecretaris met daadkracht actief is – Raymond Knops (CDA) – hebben programmamakers Rik Felderhof (70) en Harry de Winter (69) de handschoen opnieuw opgepakt. De twee tv-coryfeeën komen al jaren op het eiland en zien de toekomst met Knops zonnig tegemoet.

Felderhof: ‘Het werd tijd dat we weer eens wat perspectief kregen, want de rijke geschiedenis aan natuur, cultuur en geschiedenis verdient een plekje op de beeldbuis. Alleen daarmee kun je de mensen hier hun eigen traditie en identiteit garanderen, ook voor volgende generaties. We horen al bijna een decennium officieel bij Nederland, maar in de praktijk staan we, wat radio en televisie betreft, gewoon in het verdomhoekje. Bijna alsof we er eigenlijk toch niet helemaal bij horen. We worden simpelweg keihard gediscrimineerd.’

Collega De Winter vult aan: ‘We zijn een Nederlandse gemeente geworden, maar worden niet als zodanig behandeld. De wetgeving is Nederlands geworden, het prijsniveau omhooggeschoten, maar verder lopen we hier nog behoorlijk achter. Ik hoop dat het nieuwe bestuursakkoord daar echt verandering in brengt, want zaken als huursubsidie, inkomensgelijkheid en uitkeringen zijn nog steeds geen kwart van wat het in Nederland is. Met deze staatssecretaris heb ik eindelijk het geloof dat er weer dingen mogelijk zijn en dus willen we graag met hem in gesprek. Ik kan hier wel leuk vakantie houden en kunstenaartje spelen, maar het zit in mijn aard me druk te maken om misstanden. Stilzitten is wat dat betreft dus geen optie.’

Felderhof (Villa Felderhof, De Stoel) en De Winter (IDTV, Wintertijd) zien een volwaardige televisie-omroep voor zich, welke te vergelijken is met een grote regionale omroep hier, zoals RTV Rijnmond, Omroep Brabant, RTV Noord-Holland of RTV Drenthe. Volgens Felderhof biedt aansluiting bij de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) op het Mediapark, een speciale tak binnen de NPO, veel voordelen: ‘Als onderdeel daarvan maak je direct aanspraak op het, voor een laag tarief, overnemen van afgeschreven camera’s, montagetafels en ander materiaal waar bijvoorbeeld de NOS niets meer mee doet. Ook levert het ons toegang op tot het complete archief van Beeld & Geluid, iets waar BES als Nederlandse gemeente überhaupt allang recht op zou moeten hebben. Het feit dat ons nog steeds de mogelijkheid niet is geboden in het rijtje bestaande regionale zenders te worden opgenomen, is schandalig. Er zijn zoveel prachtige programma’s gemaakt, ook voor kinderen, die je bijvoorbeeld op scholen kunt laten zien. Ik had als Hilversum en Den Haag zijnde de poorten daartoe allang wagenwijd geopend. De burelen in die twee steden zijn echter vastgeroest en het systeem is star en log. Pogingen van mensen voor ons liepen tot dusver op niets uit. Men kreeg steevast nul op het rekest.’

De Winter: ‘Het Nederlands beleid is tot nu toe zo slopend en instabiel geweest, dat het eigenlijk ook geen wonder is dat niemand hier ooit iets voor elkaar heeft gekregen. Kijk naar hoe de Fransen het doen op hun eilanden. De politie is er Frans, de wegen net zo goed als in Europa en de arbeidsomstandigheden vergelijkbaar met overzee. Die kant moeten wij ook op, zodat er naast de gedwongen commerciële zenders met af en toe een donatie van de slager op de hoek of de politiek, ook een degelijke publieke regionale omroep ontstaat waar tegengeluiden te horen zijn en niemand kleur kiest. Onafhankelijk en transparant, te beginnen met een Jeugdjournaal en van daaruit verder bouwen. Kids van nu hebben de toekomst en wanneer je ze goede educatie biedt en opleidt, kunnen zij straks zelf de regie gaan voeren over een eigen omroep. Rik en ik kunnen dan op termijn terugtreden als bestuurders en het echt een project, dat nu nog de werktitel TV-BES heeft, voor en door locals laten zijn. Met een staatssecretaris die verantwoordelijkheid lijkt te willen nemen en de moeite neemt de materie te begrijpen, is de eerste stap daartoe in ieder geval gezet. De bewustwording van de noodzaak is er, nu nog de mensen en het budget. Uit mijn tijd als commissaris bij AT5 weet ik dat je bij zo’n zender dan over enige tonnen praat, de echt grote werken zelfs met circa een miljoen. Waarnemend Rijksvertegenwoordiger op het eiland, Jan Helmond, arrangeert voor ons een ontmoeting met Knops. Wordt vervolgd dus.’

Lees het hele artikel in Nieuwe Revu 17 of op Blendle.