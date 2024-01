'Wie de debielste shit in de media roept, mag het langst op de planken blijven staan'

Extreemrechts in de jaren 90, dat was de CD, de Centrum Democraten, met die ietwat sneue drs. Hans Janmaat, die dan in de Zendtijd voor Politieke Partijen naast een verwelkt bossie bloemen gezeten z’n eigen-volk-eerst-praatje steevast begon met een pathetisch ‘landgenoten’, wat Erik van Muiswinkel dan weer heel grappig na kon doen bij Kopspijkers.

Lekker lachen deden we erom met z’n allen. We hadden verder ook niet zoveel van ze te vrezen, sterker nog, ergens was het wel goed dat ze er waren. Als slecht voorbeeld, zeg maar. Zo van: kijk eens, extreemrechts, dat zijn allemaal droeftoeters en halvegaren, dat is toch een clubje waar je als weldenkend mens niet bij wil horen?

Oké, in de Tweede Kamer had de CD op een gegeven moment drie zetels, maar daar hadden ze geen ene reet aan, want de andere partijen hadden unaniem een cordon sanitaire opgetrokken. Zowel de regering als de oppositie negeerden Janmaat en z’n matties totaal, zo legde mijn maatschappijleraar op de havo uit, en dat was maar goed ook. (Over of dat nu wel zo democratisch was, had ie het verder niet, want hij was uiteraard hartstikke links met een baard en sandalen en zo.)

Ook de media zwegen de Centrum Democraten dood, tenzij ze in een satirisch programma nog harder te kakken konden worden gezet dan ze zelf al deden.

Flash forward naar nu, zo’n 20, 25 jaar later. Je kan geen afstandsbediening aanraken of je hoort op tv iemand die zich op het politieke spectrum rechts van de VVD bevindt zeggen: ‘…maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen!’

Heb je zo’n 20% van het electoraat achter je en krijg je alle media-aandacht die je je maar kunt wensen, ga je nóg de gebeten hond/underdog uit lopen hangen! Echt, Janmaat draait zich om in z’n graf. Hoe graag had hij wel niet salonfähig willen zijn? Dat ie in een programma van de publieke omroep als WNL Op Zondag net zoals Baudet dingen had kunnen zeggen als: ‘Fascisme is een linkse stroming, voortgekomen uit het communisme, een socialistisch-communistische stroming, met vréselijke architectuur, kan ik je vertellen, nee, ik heb er echt helemaal niets mee!’ En dat Rick Nieman daar dan lekker geamuseerd om zou gaan zitten gniffelen.

We zijn het punt van doodzwijgen ver, ver, ver voorbij. De media zijn een open podium en wie de debielste shit roept, mag het langst op de planken blijven staan. Politiek als showbizz, als volksvermaak van de wanste smaak. Geert en Thierry als Geer en Goor. Wat ze zeggen slaat als een lul op een drumstel, maar hé, we kunnen er smakelijk om lachen, dus waarom zou je er – al dan niet als journalist – kritische vragen over stellen? Want wat heb je aan de waarheid als de leugen zoveel lolliger is?