'De burgemeester van Amsterdam moet pal voor FVD en PVV gaan staan'

Beste SP, PvdA en Partij voor de Dieren,

Op 18 maart, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, wordt in Amsterdam gedemonstreerd tegen racisme. Jullie zaten in de organisatie, maar hebben je daaruit teruggetrokken. Een verstandig en terecht besluit. Niet omdat er geen actie moet worden gevoerd tegen racisme – integendeel. Ook niet omdat het gros van de andere deelnemende organisaties bestaat uit extremisten, gekkies en gekken.

Wie weleens aan een demonstratie heeft deelgenomen, weet dat er altijd mensen meelopen die net als jijzelf dat ene gemeenschappelijke doel onderschrijven, maar van wie je de rest van hun ideeën zo abject vindt dat je allerminst uitsluit dat je een volgende keer tegen hén protesteert. Het hele leven is nou eenmaal een aaneenschakeling van gelegenheidscoalities. Als ik alleen actie mag voeren samen met mensen met wie ik het helemaal eens ben, sta ik volgende week in mijn eentje op de Dam te protesteren tegen de rest van de wereld, en een dag later tegen mezelf.

Nee, de reden dat het goed is dat jullie niet meer meedoen, is het feit dat het hier geen demonstratie betreft tegen racisme, maar volgens het manifest van de organisatoren (‘Geen racisten in de gemeenteraden!’) vooral tegen andere politieke partijen, met name de PVV en het FVD. Als je vindt dat een politieke partij racistisch is, moet je aangifte tegen die partij doen. Dat is massaal gebeurd bij Wilders na zijn ‘Minder! Minder!’ en de rechtbank heeft zich over diens uitspraken gebogen.

Artikel 1 van de Grondwet verbiedt discriminatie, en de rechtbank verbood daarom ooit de racistische partij CP’86. Elk alternatief deugt wat mij betreft niet. Het ergste alternatief, dat waarmee de zelfverklaarde antiracist zich zélf ontpopt als een fascist, is natuurlijk de politieke aanslag, zoals gepleegd op Pim Fortuyn en jaren eerder op Wil Schuurman, de medewerkster en latere echtgenote van Hans Janmaat. Maar ook het feit dat in Amsterdam in 1990 geprobeerd is de democratisch gekozen raadsleden van de extreemrechtse Centrum Democraten de toegang te ontzeggen tot het gemeentehuis bij hun installatie, is een schandvlek voor de democratie.

Toenmalig burgemeester Ed van Thijn, een fel tegenstander van het gedachtegoed van de CD, maar wél een ware democraat, liep hoogstpersoonlijk met de twee verkozen rechts-extremisten mee naar binnen. Zo hoort dat. Van Thijn zat als burgemeester de gemeenteraad voor, en deze mensen waren gekozen in die raad. Door hetzelfde type ‘antiracisten’ dat over een paar weken op de Dam staat, werd hij toen uitgescholden voor ‘fascist’. Van Thijn, een Jood die samen met zijn moeder in Westerbork zat. Dat is geen activisme meer, dat is perversie.

Als er dadelijk vertegenwoordigers van de PVV of het FVD in de gemeenteraad van Amsterdam worden gekozen, gaat het ongetwijfeld weer tot acties komen. Mochten die acties opnieuw blokkades van het gemeentehuis inhouden, dan hoop ik dat de tijdelijke burgemeester van Amsterdam, Van Aartsen, lijkt op Van Thijn. Als politieke partijen in een democratie al aan banden worden gelegd, dan gebeurt dat door een toga. En nooit door een bivakmuts.