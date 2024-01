'Waar moet een Übergutmensch als ik op stemmen?'

Het mag geen geheim heten dat ik zo links ben als de pest en zo progressief als de neten. Ik ben de Übergutmensch. En takkehypocriet op de koop toe, want ik eet gewoon vlees (met als lulsmoes dat ik alleen de biologische, drie-beter-leven-sterren, happy-happy-joy-joy-variant koop) en rijd een Fiat Ducato-bus uit het Jaar des Heren 1985 die zoveel CO2 uitwasemt, dat je in de achteruitkijkspiegel spontaan diersoorten ziet uitsterven (maar die gebruik ik alleen af en toe in het weekend en voor op vakantie, wat natuurlijk véél beter voor het milieu is dan met het vliegtuig (flight shaming wordt hét ding dit jaar, dus zet uw tent maar op in uw achtertuin)).

Anyway, ik ben een slinks deugmens, maar ondanks dat ik vrij helder voor me zie wat ik van onze bestuurders verlang, sta ik de afgelopen jaren telkens weer halfslachtig in het stemhokje te talmen met het rode potlood.

Want op welke linkse partij kan ik stemmen? De PvdA? Haha, hou toch op, joh. Die gasten zijn zo’n eind van hun wortels verwijderd, die herkennen heutzutage nog geen arbeider als er een op hun gezicht komt zitten. De SP? Met kroonprinses Lilian? Veel geblaat, weinig wol. Partij voor de Dieren, zelfde laken een pak. Goed dat ze in de Tweede Kamer continu hameren op dierenwelzijn, maar minister-president Thieme, dat lijkt me nou niet zo’n goed idee. Blijft GroenLinks over en dat stem ik dan maar, ondanks Jesse Klaver.

Ik begrijp heel goed dat die jongen iedereen die niet een avocado-op-pompoenpitten-speltbrood-etende millenial is ver-schrik-ke-lijk tegen de haren in strijkt. Die Obamaficatie en dat ge-Trudeau. Hou op, schei uit. En ik begrijp heel goed dat heel veel mensen, vooral zij in de lagere sociaal-economische klasse, die zich vroeger wel door links vertegenwoordigd wisten, zich niet meer bij deze partijen thuis voelen.

Want er is niet één partij op links die hun problemen met een duidelijk verhaal adresseert. Dat je van een minimumloon amper kunt rondkomen omdat het vreten duurder is geworden door de verhoging van het lage btw-tarief naar 9 procent, zorgkosten die de pan uitrijzen, geen hypotheek kunnen krijgen waar je een redelijk huis voor zou kunnen kopen.

Het probleem is geld en dan vooral de verdeling ervan, want er is genoeg. Nivelleren moeten we en links zou daar volop op in moeten zetten. Want zolang niemand zo klaar als een klontje weet uit te leggen dat het het doorgeslagen kapitalisme is dat hun armoede veroorzaakt en niet de schuld is van moslims of vluchtelingen die zelf vaak ook geen pot om in te pissen hebben, blijft deze groep de kant van Thierry en Geert opkijken, het tweetal dat hun een worst met een ranzig randje voorhoudt.