Founders parkeerapp My Way: 'Ambitie om dé mobiliteitsoplossing van Europa te worden'

Stel je voor, je krijgt te maken met parkeerproblemen en in plaats van te gaan klagen en zeuren, bedenk je gewoon iets wat de boel oplost voor jou en anderen. De mannen van parkeerapp My Way deden het.

'In 2017 moesten wij (Steven Kesler, Pieter Groot en Sander Kok) vanuit buiten Amsterdam naar een afspraak aan de Herengracht in de hoofdstad. We ervoeren toen zelf de uitdaging van het vinden van een parkeerplek in de grote stad. Het was regenachtig en leek alsof iedereen op zoek was naar dat ene plekje. Na meerdere rondjes vonden we eindelijk een parkeerplek, maar wel drie bruggen verder en flink wat euro's armer. Op dat moment dachten we: dit moet toch anders kunnen?' En dat laatste hebben ze meer dan waargemaakt.

My Way

De mannen van My Way bedachten een app waarbij het voor gebruikers makkelijker wordt om je auto kwijt te raken in de grote steden. Dit doordat zij het mogelijk maken om je wagen te parkeren op plekken - bij hotels en bedrijven - waar je normaal gesproken geen toegang krijgt om te parkeren. En óók nog eens voor een lekker prijsje. De parkeerapp kreeg eerder de naam 'Vicky', maar de heren besloten het toch nog te veranderen naar My Way. 'Hiermee maken we een professionaliseringsslag en benadrukken we de hele reiservaring, niet alleen het parkeren.'

Toch kijken de mannen nog altijd met veel trots terug op de oude naam, want de persoonlijke parkeerassistent Vicky heeft de mannen 'enorm geholpen in de eerste fase van ons bedrijf.'

Hoe werkt het?

'Ons platform werkt perfect samen met de slagboomapparatuur van onze parkeerlocaties en wij zijn vaak de exclusieve partner van dit soort locaties. Dit betekent dat de My Way-app precies weet hoeveel plekken er vrij zijn en hoeveel automobilisten er nog worden verwacht.' Hierdoor ben je voor vertrek dus al verzekerd van je parkeerplekkie en hoef je daar in ieder geval geen stress over te hebben tijdens je reis.

Maar zoals eerder vermeld willen de founders van My Way met de nieuwe naam benadrukken dat het bij hen gaat om de héle reiservaring en niet alleen het parkeren. Zo biedt de app je nog meer diensten aan, bijvoorbeeld door je instructies te geven over hoe een slagboom bij een parkeerplek werkt, welke faciliteiten er bij een parkeerlocatie zitten en geeft het je de 'last mile'-optie om vanuit je parkeerplek buiten het centrum dichtbij je bestemming te komen. Via deze optie 'moedigen we onze automobilisten aan om hun reis naar stadscentra voort te zetten met een taxi, het openbaar vervoer, een deelfiets of een elektrische deelscooter.'

Binnensteden autovrij

'Steden streven er steeds meer naar om autosluw of uitstootvrij te worden. Toch is nog steeds 30% van het verkeer in binnensteden op zoek naar een parkeerplek. Verschillende gemeenten experimenteren met mobiliteitsbeleid, maar het hoofddoel blijft: de auto moet van de straat. Dit sluit perfect aan bij het doel van de My Way-app met betrekking tot parkeren.'

De parkeerapp stimuleert de automobilist namelijk om 'slimme keuzes' te maken. Dit doet My Way door verschillende parkeerplaatsen aan de rand van de stad laag in prijs aan te bieden. Daarmee zorgt de app ervoor dat het verleidelijk wordt voor appgebruikers om juist voor deze parkeerplekken te kiezen. Je reis kun je zoals eerder aangegeven met andere vervoersmiddelen naar de binnenstad vervolgen.

Toekomstplannen

Als het aan de founders van My Way ligt kan heel Europa in de toekomst meegenieten van de voordelen van de app. Toch richten Steven Kesler en Pieter Groot zich eerst op ons kikkerlandje, want hier valt volgens hen nog genoeg te optimaliseren wat betreft parkeren. Maar de mannen dromen groot: 'Onze ambitie is om de ultieme mobiliteitsoplossing voor elke automobilist in Europa te worden. We benaderen dit echter stap voor stap.' En de eerste stap is gezet, want recent ging de app live bij onze Zuiderburen.