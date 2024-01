Albert Verlinde: 'Ik vergeet elke dag dat ik een BN'er ben'

John de Mol heeft u gepolst, u keert in januari terug op tv als entertainmentdeskundige. Miste u televisie?

‘Het wereldje zelf niet. Ik ben nu ruim twee jaar niet meer op tv geweest en vond het vooral het eerste jaar heerlijk rustig. Ik hoefde me niet meer druk te maken over van alles en nog wat. Maar het tweede jaar begon het toch te kriebelen. Af en toe mijn mening geven, kritiek onder woorden brengen, dat begon ik te missen.’

Het ontbreken van de reuring sloeg een leegte in uw leven?

‘Dat niet zozeer, maar ik weet wel wanneer ik iets met een bepaalde uitspraak kan openbreken. Van de vijftien jaar dat ik RTL Boulevard heb gedaan, herinneren mensen zich beter wát ik heb gezegd dan waar het nou precies over ging. Dat is een bepaalde dynamiek die ik kan creëren. Ik vind dat ik een talent heb op dat gebied, waar ik niks meer mee deed. Dat vond ik ergens wel zonde, maar ik ben niet actief gaan zoeken.’

Kwam het nieuwe programma 6 Inside, dat u op SBS 6 met Jan Versteegh gaat doen, u dan aanwaaien?

‘Nou ja, ik werd er op het juiste moment voor gevraagd. Ik was al eerder gepolst door verschillende partijen, maar dat was te vroeg. Er moest de afgelopen vier jaar enorm veel gebeuren bij Stage Entertainment Nederland, maar dat hebben we op orde. Nu ben ik op een punt dat ik er wat televisie naast zou kunnen doen. Bovendien vind ik het avontuur dat John de Mol met Talpa in de SBS-groep aangaat heel interessant. Daar wil ik graag bij horen, daar wil ik deel van uitmaken. Ik word in april 58; dat ik nog zo mee kan doen, zie ik als een compliment en als waardering. Ik krijg een kans om na 25 jaar televisie in een nieuw avontuur te stappen. Ik ben er klaar voor en ik beschik over het talent. En dus doe ik het!’

U zei net dat u het begon te missen om uw mening te geven over dingen. Je kunt ook de telefoon pakken, een vriend bellen en je mening geven. Of je hart uitstorten in een column.

‘Klopt. Maar als ik naar mezelf kijk, zie ik een combinatie van mijn mimiek, mijn lach, mijn stem en mijn woordgebruik, waardoor ik iets kan doen dat niet werkt als ik de telefoon pak of een column schrijf. Op tv kan ik snel iets onder woorden brengen met de juiste timing, een stukje drama erin of met een kwinkslag. Mijn verschijning op tv roept bij de kijkers iets op dat tussen love en hate in hangt. Het schuurt soms wat ik zeg en doe, maar ik doe het wel met respect. Dat werkt. Bij de koffieautomaat hebben mensen het er de volgende dag over: “Heb je gehoord wat die Verlinde zei?” Dát heb ik een beetje gemist. Ik heb het voor mezelf gemist, maar ik mis het momenteel ook op tv.’

Speelt er ook ijdelheid mee? Mist u Albert Verlinde op tv omdat u hem graag op tv ziet?

‘Absoluut niet. Als er íemand is die elke dag weer opnieuw vergeet dat hij een BN’er is, dan ben ik het. Ik ben daar echt totaal niet mee bezig, echt niet. Het is geen ijdelheid dat ik terugkom, het is een soort energie die ik graag kwijt wil.’

Treurig nieuws brengt u met de juiste toon, maar u hebt ook mensen rigoureus afgebrand. Met wie hebt u allemaal ruzie in showbizzland?

‘Tja, dat is een lijstje met steeds dezelfde namen. Robert Jensen is altijd boos op me, maar hij is een lafbek. Hij is gewend om te roepen, maar kan zelf niet incasseren. Dat vind ik echt heel, heel vervelend. Ook met John de Mol en Erland Galjaard heb ik behoorlijke aanvaringen gehad. Maar met vrijwel niemand is dat blijvend; dat zie je nu John me terughaalt op tv.’

Ruzie met De Mol is nooit handig in tv-land. Wat heeft u destijds verkeerd gedaan bij hem?

‘Dat is al heel lang geleden, hoor. Ik werkte voor John bij Radio Noordzee en schreef columns in de NRC. Ik voelde me onafhankelijk en schreef iets over Talpa dat niet goed viel bij John.’

De volgende vraag voelt u zeker al aankomen?

‘Je wilt weten wát ik over Talpa schreef? Die zender slaagde toen niet en ik schreef dat het een soort smurfendorp was waar John de Mol als Grote Smurf rondliep en Linda de Mol als Smurfin op een stoepje zat te huilen. Ik vond het wel een aardige vergelijking, maar John begreep er niks van dat een eigen werknemer zoiets schreef. Achteraf snap ik dat heel goed. Hij werkte met zóveel passie aan die zender, het ging niet zoals hij voor ogen had en ik piste er overheen. Ik begrijp zijn teleurstelling nu totaal, maar als columnist of entertainmentdeskundige moet ik ook een bepaalde mate van vrijheid en onafhankelijkheid kunnen hebben om te verwoorden wat ik denk.’

Dat kan nog gezellig worden straks in januari met uw nieuwe programma voor nota bene John de Mol.

‘Men is er al druk mee bezig in de media. We worden nú al de concurrent van RTL Boulevard genoemd. Het heeft geen zin dat ik alles volgzaam ga zitten vertellen. Ik ga niet de brave Albert uithangen die mooie programma’s van Talpa gaat aankondigen. Ik wil blijven prikkelen, anders heeft het geen zin om naar ons te kijken. Het moet wel spraakmakend zijn. Er moet wel iets gebeuren.’

