'Thibaut Courtois is een dombo met een neus'

— Pas op: satire! Elke week beledigt de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Thibaut Courtois wordt beschouwd als de beste doelman ter wereld. Dat is een wereld waarin Donald Trump wordt beschouwd als een interessante president, waarin Kanye West wordt beschouwd als een belangwekkende muzikant en waarin Jort Kelder wordt beschouwd als iemand die niet te achterlijk is om geregeld een mening te formuleren.

Hij werd geboren in Bilzen op 11 mei 1992, als zoon van Modeste Courtois, een turfsteker in planologische stadscentra op het Limburgse platteland en Zenobie Courtois-Van Zwuffel, die korhoenders trucjes probeert te leren met het gebruik van een hoepel en een emmer water. Hij heeft een zus die op hoog niveau volleybalt zonder gekende resultaten.

Courtois wilde eigenlijk filosoof worden, maar een filosoof met zo’n enorme kanjer van een neus wordt meestal uitgelachen en daarom zocht hij het in de sport, waar het wemelt van extreem lelijke mensen. Omdat hij de twee meter benaderde, zei iedereen dat hij dan maar in het doel moest staan. Als 16-jarige debuteerde hij bij Racing Genk. Hij pakte een paar ballen en dat hoeven er in Genk niet veel meer te zijn om te worden beschouwd als een doelmankundig genie.

Of je nu van voetballen, inclusief het keepersvak, zoveel verstand hebt als een bonobo in een dwangbuis, altijd zal er wel een Engelse club opduiken die je, middels het geld van een of andere wereldvreemde Thai of Chinees, voor een veel te hoge prijs wil inlijven. Zo raakte Courtois tot bij Chelsea. Inmiddels beleefde hij een avontuurtje met de vriendin van z’n Belgische collega Kevin De Bruyne, waar Kevin zo over zeurde dat Courtois uit collegialiteit de relatie verbrak. Zowel hij als De Bruyne was blij dat ze van die dikkige troela verlost waren.

Weet je waar ze ook veel verstand hebben van over het amechtige paard getilde voetballers een schaamteloos contract aan te bieden? In Spanje. Derhalve verkaste hij naar Atlético Madrid, waar Courtois al meteen een Madrileense tuttebel bezwangerde, want voetballers neuken alles wat ten hoogste één seconde een beetje met de kont draait.

Er ging een aantal seizoenen voorbij waarin Courtois alweer een paar ballen pakte, een paar ballen weg stompte, mede met z’n neus, en een paar ballen tegen het net liet vliegen, wat voor Chelsea voldoende bleek om Courtois terug te halen. De tuttebel en het baby’tje liet hij in Spanje achter.

In het Belgische nationale elftal was Courtois in een tweestrijd gewikkeld met een andere matige keeper, Simon Mignolet. Omdat Courtois het beste kon slijmen bij de bondscoach stond hij meestal in doel. Hoe miste hij de Spaanse costa’s! Geen probleem voor Chelsea dat Courtois een schop onder z’n hol gaf tot hij opnieuw in Madrid belandde, nu bij het steeds dieper de afgrond in sukkelende Real. Wat een dombo met een neus.