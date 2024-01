Update Feyenoord City: aangifte en raadsvragen

Projectontwikkelaar Joop Mommers doet vandaag aangifte tegen OMA, het bedrijf van de wereldberoemde architect Rem Koolhaas. In de Nieuwe Revu van deze week stelt Mommers dat OMA, voetbalclub Feyenoord, stadionbedrijf Stadion Feijenoord en de gemeente Rotterdam de plannen voor Feyenoord City van hem gestolen hebben. De naam van Koolhaas zou koste wat kost aan de plannen voor de nieuwe Kuip en omliggende gebiedsontwikkeling verbonden moeten worden, stelt Mommers.

Ruud van der Velden, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) Rotterdam, heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 'De gemeenteraadsfractie van de PvdD in Rotterdam is geschrokken van een publicatie in het tijdschrift Nieuwe Revu, waarin de projectontwikkelaar Joop Mommers de planmakers van Feyenoord City beschuldigt van diefstal en plagiaat. PvdD wil nu weten wat de rol van de gemeente Rotterdam in het geheel is.'

Mommers beschuldigt de gemeente Rotterdam dus van medeplichtigheid aan de diefstal. Woordvoerder Leendert Vermeulen weerspreekt namens wethouder Adriaan Visser (Grote Projecten) in de Nieuwe Revu van deze week de beschuldigingen: 'De overeenkomst tussen beide plannen is dat er sprake is van een nieuw stadion aan de rivier met een gebiedsontwikkeling er omheen. Dit is zo algemeen dat dit niet als uniek is te bestempelen. Sterker: wij zien vooral grote verschillen tussen beide plannen. Bovendien heeft de gemeente het concept masterplan Feyenoord City niet gemaakt, dat heeft OMA gedaan in opdracht van Stadion Feijenoord NV.'

Van der Velden wil nu weten of de gemeente van plan is om tot vervolging over te gaan wegens laster: 'Uit deze reactie vanuit de gemeente blijkt dat de beschuldigingen worden weerlegd. Hiermee wordt impliciet aangegeven dat er sprake is van laster. Gaat u juridische vervolgstappen nemen met als aanklacht laster?'

'De plannen voor een nieuw stadion aan de Maas inclusief gebiedsontwikkeling die stammen uit 2005, zijn reden genoeg om de projectontwikkelaar serieus te nemen', vervolgt de Rotterdamse fractievoorzitter van de PvdD zijn brief. 'Je kunt dit aflezen aan de zeer gedetailleerde kennis van zaken die ook in de publicatie van de Nieuwe Revu aan de orde komt. Zo wist de projectontwikkelaar af van de moeilijkheid op de hoofdwaterleiding van Evides te bouwen of te boren in de betonnen constructies aan de Piet Smitkade. De projectontwikkelaar weet haarfijn uit te leggen dat zowel de goede als de slechte elementen van zijn plannen uit 2005 zijn overgenomen. Bent u bereid de uitgestoken hand van voornoemde projectontwikkelaar aan te nemen en hem te betrekken bij de verdere planvorming van Feyenoord City?'

Bestel Nieuwe Revu 48 hier, of lees het hele artikel voor €0,49 op Blendle.