'Jelka van Houten is de mislukte uitgave van Carice van Houten'

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Jelka van Houten is de jongere zus van Carice van Houten. Dat zal haar hele leven zo blijven. Overal waar ze verschijnt en haar achternaam valt, zal in honderdvoud gevraagd worden: ‘Ben jij een zus van Carice van Houten?’ En vaak zal, als Jelka van Houten bevestigend heeft geantwoord, iemand zeggen: ‘Ik wil niet cru zijn, maar je zus is veel mooier dan jij.’ Een heel leven lang. Dag en nacht. 24/7. De zus van Carice van Houten. Je mag doen wat je wil, altijd zal gemonkeld worden: ‘Carice had het waarschijnlijk beter gedaan.’

Jelka van Houten werd geboren op 1 september 1978 (twee jaar na haar mooiere en intelligentere zus Carice) als minder leuke dochter van Sjoerd van Houten, een wetenschappelijk medewerker aan het instituut voor de studie van vogelpoten in Zaandam, en Sjaan van Houten-Bukkerfloot, die regenjassen uittestte door achttien keer per dag in de Amstel te springen om vervolgens haar bevindingen te noteren.

Jelka werd door Sjoerd en Sjaan beschouwd als een mislukte uitgave van Carice. Praktisch iedereen was het eens met deze stelling. Omdat Carice acteerde en aan muziek deed, ging Jelka dat ook doen. We weten al ongeveer eeuwen dat Carice qua acteren en muziek maken een doodlopend weggetje is, maar Jelka voert deze disciplines nog een heel stuk beroerder uit. Als Carice voor acteren een 4 op 10 zou krijgen, krijgt Jelka een 1 op 10. Voor muziek: Carice een 2 op 10, Jelka een vette 0 op 10.

Jelka van Houten speelde zo schabouwelijk een rol in de musicalversie van Turks Fruit dat alleen al tijdens de première Jan Wolkers zich twaalfhonderd keer omkeerde in z’n graf. Jelka acteerde voorts in flops als Hair, ’t Schaep met de 5 Pooten en Dromen... Zijn Bedrog. In deze laatste productie speelde ze een boerin die droomde van een Ferrari in haar achtertuin, maar deze boerin was zo arm dat ze zich nooit een achtertuin zou kunnen permitteren, en zo zie je maar dat dromen... bedrog zijn.

Het laten meespelen van Jelka van Houten in om het even welke show is evenzeer bedrog. Eigenlijk is Jelka van Houten van opleiding artdirector, dat is iemand die tijdens de opname van een film ervoor moet zorgen dat er geen vliegtuigen overvliegen, dat Rutger Hauer niet strontlazerus is en dat er tijdens seksscènes geen erecties te zien zijn. Zelfs in het uitvoeren van dit laatste taakje toonde Jelka van Houten zich bijzonder onbeholpen.

Een paar jaar geleden kwam ze dan aankakken met haar cd getiteld: Hard Place For a Dreamer. Iedereen zei: ‘Sorry Jelka, maar de cd van je zus Carice is veel beter.’ Tjonge, wat moet die Jelka van Houten ongelooflijk gefrustreerd zijn dat ze de zus is van Carice van Houten, en ongetwijfeld heeft ze dat kreng al een miljoen keer naar de hel gewenst.