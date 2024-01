'Kuikentje doen - ik had geen flauw idee in welk gat ze ’m dan wel niet staken'

Vroeger gingen we ’s zomers kamperen met de caravan. M’n vader kocht dan altijd bij het campingwinkeltje De Telegraaf. Je hersens zijn tenslotte ook op vakantie. Effe geen moeilijk gedoe, gewoon een flinke dot spanning en sensatie.

Zaten we onder de luifel te ontbijten aan zo’n klaptafel, las m’n vader smakelijk voor over een zwemmer die was overvaren door een speedboot. Die kerel was door de buitenboordmotor gegaan als een brok vlees door een gehaktmolen. Kippenvel op m’n huig. Geen hap brood met hagelslag die meer door m’n keel ging. De rest van de vakantie durfde ik het zwembad niet meer in.

Zodra m’n vader klaar was met de krant nam ik ’m mee naar m’n tentje om aldaar stiekem de advertenties van de 06-sekslijnen uit te spellen: ‘Anja voelt zich net een HOTDOG als ze door die 2 knullen in de sandwich wordt genomen! (75 ct.p.m.). 06-320.321.58.’ ‘Kim kreunt van genot. De ene NEGER op z’n Frans, de ander van achter!! 95cpm. 06-320.328.83.’ ‘Lesb. SM. Voor STRAF aan de balk gebonden. Alma’s genot. 06-320.340.45 ƒ1pm.’

Ik was dan misschien pas een jaar of tien, elf, maar ik wist precies wat pijpen en wat beffen was en dat dat Frans heette. En Grieks was in de kont en Russisch tussen de tieten. En SM, dat was met vastbinden en slaan en zo.

Toch was er één advertentie die ik niet begreep: ‘Wat is dat, KUIKENTJE doen?? Vier jongens drukken haar tegen de grond… Nee, niet zo!! (75 ct/m) 06-320*324*69.’

‘Kuikentje doen.’ Ik had geen flauw idee van hoe of wat en in welk gat ze ’m dan wel niet staken, dus ik vroeg het de oudere broer van een campingvriendinnetje. Die zei dat ie wel wist wat ‘kuikentje doen’ was, maar dat ie me dat niet aan m’n neus ging hangen, omdat ik daar nog véél te jong voor was. Wel liet ie me twee dagen later in de bosjes ongevraagd z’n harige lul zien. Maar hij drukte me niet tegen de grond of zo, dus met ‘kuikentje doen’ had dat verder niets te maken, geloof ik.

‘Kuikentje doen.’ Vijfentwintig jaar later weet ik nog steeds niet wat het is. Op het internet kan ik er ook niks over vinden. Heel irritant. Had ik er toen maar een paar gulden zakgeld tegenaan gesmeten en vanuit de telefooncel bij het gebouwtje van de receptie 06-320*324*69 gebeld.