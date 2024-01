'RTL maakt kuttelevisie, maar ze zijn wel progressiever dan de NPO'

Eerlijk is eerlijk, er valt veel aan te merken op RTL Nederland, bijvoorbeeld dat ze de laatste tijd louter fletse kuttelevisie maken met talentloze ijdeltuiten die dolgraag elkaar feliciteren, maar het commerciële bedrijf toont zich wel progressiever dan de publieke omroep. Als er barrières geslecht moeten worden, neemt RTL vaker het voortouw dan gesubsidieerde redacties, die elke dag een aanval van het grote publiek vrezen en daarmee voor hun bestaansrecht.

Vorige week verscheen Ruba Zai als deskundige aan de desk van RTL Boulevard. Voor oudere mensen die Instagram en YouTube niet kunnen doorgronden moet dat enorm schrikken zijn geweest, want het ging behoorlijk los op socialmediaplatforms die ze wél kennen. Wat wil het geval? Ruba Zai is niet alleen enorm populair en invloedrijk op internet, ze draagt ook een hoofddoek.

Dat laatste gegeven zorgde voor kortsluiting in de hoofden van talrijke racisten. Allemaal spraken ze openlijk schande van de keuze van RTL Boulevard, die vrouwenonderdrukking zou aanmoedigen door Zai op te voeren. Er werd ook gesuggereerd dat de moslims ons land zullen overnemen, met medewerking van nietsontziende collaborateurs die bijvoorbeeld op de redactie van het roddelprogramma werken.

RTL moet het inmiddels wel gewend zijn: eerder spraken ze als eerste het voornemen uit om geen Zwarte Pieten te laten figureren in hun programma’s, omdat bepaalde bevolkingsgroepen daar aanstoot aan nemen. Het werd een landelijke rel. Boze rukkertjes kondigden op Facebook aan dat ze de zender zouden boycotten en er werden allerlei andere acties georganiseerd, waarvan we uiteindelijk niets hebben gemerkt. Want zo gaat dat met internetkneuzen. Ze beledigen alles en iedereen, zeggen van alles te gaan doen en garanderen dat de maat vol is, maar als puntje bij paaltje komt, blijken het loze woorden te zijn geweest, die enkel laten zien dat er nog steeds veel racisten en andere hersenlozen in dit land wonen – ondanks de kennis die je overal kunt opdoen.

De hoofddoek zal in sommige landen en culturen inderdaad een symbool van onderdrukking zijn, maar Zai bewijst juist, door op internet en televisie te schitteren, dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Dankzij globalisering en internet komen jongens en meisjes in aanraking met mensen die ogenschijnlijk anders zijn en zien ze dat hun vooroordelen helemaal niet kloppen. Sterker nog: iedere tiener blijkt in essentie hetzelfde. Dat verklaart ook het succes van veel vloggers met een migratieachtergrond.

In de grotemensenwereld, met al die zeikende ouderen, is die gedachte nog niet helemaal geland, waardoor honderden zielenpoten denken dat ze rustig los kunnen gaan op een dame met een sluier om. Het laat zien dat ze losgezongen zijn van de nieuwe realiteit. Ze willen een wereld bewaken die niet meer bestaat. Hun agressie richt zich op de mensen die het juist goed doen. Dat maakt het allemaal meelijwekkend.

Voor RTL was het vast niet alleen een ideologische, maar ook een commerciële keuze om Ruba Zai op te voeren – ze heeft immers een enorme achterban. Maar de zender heeft het wel gedaan, ondanks het feit dat ze wisten waar ze op konden rekenen. Dat is prijzenswaardig. Vooral omdat het bedrijf worstelt met een enorm imagoprobleem. Terwijl de zolderkamerhelden hun gal spuwen, bereidt RTL zich voor op de toekomst.