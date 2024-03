Nieuwe Revu's kijktip: 'Putin and the West: At War'

Europa stond flink in haar hemd toen Vladimir Poetin in februari 2022 Oekraïne binnenviel. Alle seinen stonden al maanden op rood, maar de Europese leiders kozen ervoor in Poetin een bluffer te zien. Dat was de ongemakkelijke waarheid die in de fraaie docureeks Putin and the West (2023) verteld werd.

De makers zijn nu een jaar verder, en hebben nog eens twee afleveringen gemaakt over het eerste oorlogsjaar. Putin and the West: At War volgt dezelfde grondige aanpak als diens voorganger.

Alle hoofdrolspelers minus Poetin en Biden komen hier voor de camera. En opnieuw blinkt Europa niet uit in daadkrachtig optreden. Zo biedt Duitsland Oekraïne vijfduizend helmen om zich tegen de Russen te verdedigen. Alleen door de onverzettelijkheid van de Oekraïners en de onmiddellijke steun van de VS wordt een catastrofe afgewend. Er kan ook gelachen worden, zoals wanneer Boris Johnson besluit in Kiev de straat op te gaan zodat hij gefotografeerd kan worden en pas buiten beseft dat hij een mooi doelwit vormt. Maar wat de serie vooral laat zien is een Europa dat maar niet wakker wil worden in een nieuwe realiteit.

Putin and the West: At War start 25 maart op NPO 2.