Is Joshua een stalker? 'Ik ben gewoon iemand die liefde zoekt'

Stalking vindt overal om ons heen plaats. Regelmatig zijn het beroemdheden die slachtoffer van hardnekkige groupies worden. Zo werd zanger Dennis Stehr, beter bekend als Mr. Probz van de hit Waves, nog tot dit jaar hardnekkig en dreigend lastiggevallen door een fan, die vooral via sociale media, maar ook bij Stehr thuis of in het uitgaansleven contact zocht. Aangiftes en een gebieds- en contactverbod hadden weinig effect.

Aangiftes helpen zelden en zelfs de politie zelf blijft niet van stalkers verschoond. Zo stuurde een 45-jarige vrouw liefst 2500 dreigmails naar politiekorpschef Erik Akerboom en zijn vrouw; soms tot wel vijftig per dag. Daarin bedreigde ze het echtpaar ook met de dood. Maar meestal zijn vrouwen juist het slachtoffer.

Zoals de nu 23-jarige Becky die drie jaar geleden te maken kreeg met een stalker. ‘Ik woonde toen in Leiden, niet ver van de universiteit waar ik studeerde. Meestal ging ik te voet van mijn studentenkamer naar mijn colleges,’ vertelt ze. ‘Op een dag kwam een onbekende man, midden dertig, naast me lopen terwijl ik op weg naar huis was en begon een praatje met me. Ik zag er geen kwaad in en we hadden een tamelijk algemeen gesprek over studeren en Leiden als stad om in te wonen. Toen ik thuis was aangekomen nam ik afscheid, maar de onbekende nodigde me uit om koffie met hem te drinken. Ik sloeg beleefd af, waarna hij om mijn telefoonnummer vroeg. Ik wuifde zijn verzoek weg en ging snel naar binnen.’

Daarmee was de kous evenwel niet af. Een paar dagen gebeurde er niets, maar toen dook de man opnieuw op. ‘Weer stelde hij voor om samen iets te drinken, in een kroeg, maar liever nog wilde hij met mij mee naar huis. Dat vond ik dus geen goed idee en ik maakte dat ik wegkwam. Hij volgde me gelukkig niet, maar eenmaal thuis realiseerde ik me wel opeens dat de creep wist waar ik woonde. Hij had me immers enkele dagen ervoor tot aan mijn voordeur begeleid,’ zegt Becky met huivering in haar stem. ‘En inderdaad, de volgende dagen zou hij me steeds in de buurt van mijn woning opwachten.’

Voor de 29-jarige Joshua uit Utrecht is het vanzelfsprekend dat mannen op vrouwen jagen. Hij is al meerdere keren van stalking beschuldigd door verschillende vrouwen, maar ziet zichzelf niet als stalker. ‘Ik ben gewoon iemand die liefde zoekt,’ stelt hij. ‘Ik ben een intens persoon met veel passie. Als ik probeer te flirten komt dat misschien wat obsessief over. Maar liefde is toch gek zijn van iemand? Dus volg ik weleens meisjes die ik leuk vind, gewoon om te zien wat hen zo bezighoudt. Maar dat is geen stalken.’

De politie was daar een andere mening over toegedaan en dat leverde Joshua al meermaals een contactverbod op. De Utrechtenaar heeft de afgelopen jaren namelijk verschillende vrouwen die hij tegenkwam begluurd. ‘Ja, vroeger was ik meer volhardend dan nu. Als ik in iemand geïnteresseerd raakte, dan wilde ik alles over die persoon weten. Ik verzamelde zoveel mogelijk informatie over hen en volgde ze zoveel mogelijk. Meer dan eens stond ik uren te wachten op een plek waar ik de dame die mij zo fascineerde verwachtte, alleen om haar te confronteren met mijn aanwezigheid.’

Dat volgen was zo erg dat verschillende vrouwen naar de politie stapten omdat ze het idee hadden niet meer los te komen van deze stalker. Want Joshua wachtte de vrouwen werkelijk overal op. ‘Of het nu op hun werk, bij hen thuis of op de sportvereniging was, ik was erbij om vervolgens door de ramen naar binnen te staren,’ zegt Joshua.

Tot zijn innerlijke drijfveer behoort daarbij naast nieuwsgierigheid toch ook een zekere mate van obsessie. ‘Soms vraag ik me gewoon af wat een schattig meisje doet. Met wie ze rondhangt, wie ze kent op school of privé. Hoe haar dag eruitziet. Het is gewoon oprechte interesse in mensen, in hoe ze hun leven leiden. En natuurlijk kijk ik graag naar mooie meisjes. Maar soms is het ook een diep verlangen, van binnen in mij. Een honger die ik niet kan stillen. Die altijd meer wil,’ zegt hij.

Maar Joshua probeert grip op zijn verslaving te krijgen. ‘Ik heb gemerkt dat niet iedereen op dezelfde manier op mijn avances reageert. Soms reageren meisjes angstig. Het is eigenlijk alleen maar onschuldige belangstelling, maar mensen zijn zo snel bang. Dat wil ik niet meer, dus laat ik het volgen van meisjes tegenwoordig.’

