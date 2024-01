Vriend en vijand over Utopia-winnaar Ivan Mauloed

Na 4,5 jaar is er een einde gekomen aan Utopia, het derde succesvolle realityproject van John de Mol. Winnaar Ivan Mauloed (30) streek 51.000 euro op, maar baalde ervan dat hij naar huis moest. Hij voelde zich nergens zó thuis als op het Gooise cameralandgoed.

Waarom is Utopia gestopt?

Het reallife-programma zou toch eeuwig voortduren? Dat werd geroepen ter promotie, maar toen het eind 2013 startte, stelde De Mol dat het een jaar zou duren. Het werd telkens verlengd tot uiteindelijk 4,5 jaar. Zelfs op het laatst keken er nog gemiddeld 750.000 mensen per avond; ongekend succesvol voor reality-tv. Weliswaar keken er in 1999 iedere avond tussen de 1 en 2 miljoen mensen naar onder anderen Ruud, Bart, Sabine en Willem in Big Brother 1, maar de grondlegger aller realitysoaps duurde slechts honderd dagen. Utopia hield het meer dan 1600 dagen vol.

Ivan heeft de finale gewonnen; hoezo is er nu meteen een Utopia 2?

Da’s een vaag verhaal. Eind november 2017 werd bekendgemaakt dat het programma op 1 juni 2018 zou gaan stoppen. De reden? Het huurcontract voor het terrein in Laren kon niet worden verlengd. Aangezien het programma op een naburige locatie op 4 juni 2018 een doorstart maakte met nieuwe bewoners, lijkt het stoppen van de eerste serie op een ludieke mediastunt van de makers. Hoe dan ook: zodra Ivan er lucht van kreeg dat Utopia zou stoppen, meldde hij zich direct weer aan. Hij had eerder al bijna twee jaar meegedaan, maar in maart 2016 verliet hij de zelfgebouwde samenleving om met zijn broer Shevan een barbershop in Utrecht op te richten. Ivan keerde in januari 2018 terug in Utopia met maar één doel: winnen.

Wat moeten we weten over Ivan Mauloed?

Is oorspronkelijk Irakees. Maakte zich het Nederlands eigen en klom via mbo op naar hbo. Is erg sportief en deed aan judo, kickboksen en rugby. Timmerde medebewoner Ruud totaal in elkaar in een georganiseerd boksgevecht. Is geen dierenliefhebber, want raakte in opspraak toen hij in Utopia een puppy een trap gaf. Werd in 2015 uitgeroepen tot Utopiaan van het Jaar en kreeg de inhoud van de kas (17.236 euro).

Wat vindt Ivan Mauloed van zichzelf?

‘Ik ben een natuurlijk leider.’

Wat vinden wij van Ivan Mauloed?

Hij doet geheimzinnig over de besteding van zijn gewonnen 51.000 euro: ‘Hou social media in de gaten.’ We kunnen niet wachten.

Wat vinden anderen van Ivan Mauloed?

Bart Spring in 't Veld (winnaar Big Brother 1)

‘Utopia heb ik alleen de eerste drie maanden wat gevolgd. Toen ben ik afgehaakt, ik vond er geen donder aan. Ivan zat er toen nog niet in. Ik kijk die onzin niet, omdat ik er als voormalig realitysoap-deelnemer voortdurend doorheen kijk. Ik zie dat die gasten gewoon opdrachten krijgen die ze elke week moeten uitvoeren. Het is gewoon niet spontaan. Ook let ik op dingen als continuïteit; in het ene shot zie je twee mensen over iemand anders praten, terwijl het volgende shot zonsondergang is, maar ze hebben het nog steeds over hetzelfde. En toch petje af voor de makers: ze hebben steeds goede kijkcijfers gescoord. Wat dat betreft is het programma een groot succes geweest. Nee, ik zit zelf niet meer in het wereldje. Ik ben afgeknapt op alle vormen van media; ik doe echt helemaal niets meer.’

Terror Jaap (winnaar De Gouden Kooi)

‘Tien jaar geleden won ik de finale van De Gouden Kooi, waarmee ik 1,3 miljoen euro verdiende. Of ik naar Utopia heb gekeken en wat ik van winnaar Ivan vind? Joh, flikker lekker op.’

Shevan Mauloed (broer)

‘Vrijwel alle deelnemers aan Utopia waren vooral met zichzelf bezig. Los van het feit dat Ivan mijn broertje is, vond ik hem de échte Utopiaan die wilde bouwen aan een ideale samenleving. Behalve broers zijn we ook zakenpartners; het is af en toe best even doorbijten met Ivan. Toch heeft hij in de meeste gevallen wel gelijk als het om beslissingen draait. Natuurlijk hebben we als broers weleens ruzie of we bekvechten wat. Zijn sterkste kant is de goed doordachte keuzes die hij maakt. Hij zou zich misschien wat meer open kunnen stellen, je weet nooit precies wat er zich diep in hem afspeelt.’

Jop Nieuwenhuizen (deelnemer De Bus)

‘Naar Utopia heb ik een keer een half uurtje gekeken, mij doe je er geen plezier mee. Er is een groot verschil tussen de eerste realityseries en de huidige. Vroeger deden mensen mee voor de leuk en voor het avontuur, tegenwoordig is het doel bekendheid of zakelijk succes. Reality-tv is pas echt als de mensen realistisch zijn. En dat is niet meer zo. Wat Ivan als winnaar nu te wachten staat? Ik verwacht helemaal niets. Winnaars van realitysoaps worden steeds sneller vergeten en daarmee worden de carrièrekansen die eruit voortkomen ook steeds kleiner. Ik vrees dat men Ivan snel vergeten zal zijn.’

Menno Smit (Utopiakenner)

‘De afgelopen 4,5 jaar heb ik in weekblad Party veruit het meest over Utopia geschreven van alle media. Ivan vind ik een terechte winnaar. Als vluchteling uit Irak heeft hij behoorlijk wat meegemaakt. Hij kwam als kind naar Europa en belandde uiteindelijk in Nederland, waar hij in diverse asielzoekerscentra heeft gezeten. Zijn beste karaktereigenschap is tegelijk zijn slechtste: hij heeft sterke ideeën over hoe dingen moeten gebeuren, is enorm fanatiek en ook een echte aanjager. Maar wie hem niet volgt in zijn plannen, kan in de stront zakken. Als mensen hem tegenwerken, wordt hij helemaal gek. Hij heeft een kort lontje en is snel aangebrand, mede doordat hij zo goed weet wat hij wil. Hij zei me dat hij zich nog nooit ergens zó thuis heeft gevoeld als in Utopia. Hij vond er een plek waar hij zich prettig voelde en helemaal zichzelf kon zijn. Ivan zei me: “Ik adem Utopia en ik leef Utopia.” Zal ik eens wat geks zeggen? Ik zie hem wel weer opduiken in Utopia 2.’