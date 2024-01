Top 5: voor deze teams moet je juichen op het WK voetbal

Portugal

Bij het steunen van dit land hoef je niet bang te zijn dat je in Nederland niet origineel bent. Portugal staat namelijk voor alles wat hier veracht wordt: ze spelen afwachtvoetbal, stemmen hun speelwijze af op de tegenstander, zoeken de grenzen van de regels op en hechten geen enkele waarde aan amusement. Dit hele land speelt zoals José Mourinho denkt: poëten winnen geen titels. Juichen voor Portugal zal een nieuwe dimensie van het voetbalspel voor je openen. Een aanval over vijftien schijven is mooi, maar in een razendsnelle counter of een goed georganiseerde defensie zit óók schoonheid verborgen.

Mexico

Wil je een team toejuichen dat zelfs onder hoge druk blijft proberen met korte passes een weg naar voren te vinden? Dan is Mexico jouw land. Dat Mexico zo goed is in opbouwen, danken ze aan een Argentijn met een imposante snor: Ricardo Lavolpe. Hij is vier jaar bondscoach en coacht tal van teams waarmee hij de voetbalcultuur blijvend heeft veranderd. De door hem toegepaste variant in de opbouw heeft zelfs een eigen naam gekregen: Salida Lavolopiana. Snel vertaald: de uitweg van La Volpe. Tijdens een gelijkspel tegen België in november (3-3) bewijst Mexico andermaal tot welk spektakel deze manier van voetballen kan leiden.

Argentinië

Als bondscoach van Chili geeft Jorge Sampaoli tussen 2012 en 2016 leiding aan het meest memorabele landenteam van de afgelopen jaren. Aangemoedigd door de kale, kleine Argentijnse oefenmeester langs de lijn jagen de spelers van La Roja tegenstanders over het hele veld op. Wanneer ze de bal veroveren, zoeken ze direct met dynamiek en snelheid de weg naar voren. Deze zomer probeert Sampaoli dit kunststukje te overtreffen met zijn thuisland Argentinië. Als spil in dit kamikazevoetbal aast Lionel Messi op de wereldtitel, de prijs die hem kan verlossen van de schaduw van Diego Maradona. Argentinië is een team voor fans met een kunstenaarshart: de schoonheid zit niet in het kille resultaat, maar in de expressie van passie.

Brazilië

De tip voor de successupporters. Brazilië is de favoriet bij vrijwel alle bookmakers, en dat is niet zonder reden. De Goddelijke Kanaries hebben voor het eerst sinds jaren weer een uitgebalanceerde selectie. Bondscoach Tite heeft zoveel te kiezen dat het waarschijnlijk is dat Roberto Firmino, de spits van Champions Leaguenalist Liverpool, gaat beginnen als reserve. Brazilië kiest voor het vertrouwde recept van veel lopers en brekers achter de bal, waardoor vedettes als Willian, Neymar, Philippe Coutinho en Gabriel Jesus enorm veel vrijheid kunnen krijgen. Argument om te verhullen waarom je dit team steunt: je gunt de spelers revanche voor de 7-1 tegen Duitsland op het vorige WK.

Senegal

Dit team heeft het in zich om de exotische verrassing van dit WK te worden. Bondscoach Aliou Cissé heeft de afgelopen drie jaar een team gebouwd dat heel lastig te verslaan is. Met Kalidou Koulibaly (Napoli) beschikt Senegal over een van de beste centrale verdedigers ter wereld. Voor hem staan met Cheikhou Kouyaté (West Ham United) en Idrissa Gueye (Everton) twee van de beste balafpakkers in de Premier League. In de voorhoede vinden we met Sadio Mané (Liverpool) en Keita Baldé (AS Monaco) twee van de snelste aanvallers ter wereld terug. Dit kan een counterploeg op steroïden worden.