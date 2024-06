Luuk Koelman: 'Wat als Amerika in Ruslands schoenen stond?'

'Biden waarschuwt de Mexicanen nog één keer: de VS zúllen terugslaan, desnoods met kernwapens'

Stel, het is precies andersom. Dus niet Oekraïne en de NAVO, maar nu is het Mexico dat een militaire alliantie wil aangaan met, laten we zeggen, China. Waarom ook niet? In ruil belooft China Mexico de economische groei die het land zo hard nodig heeft.

De Verenigde Staten protesteren direct: dit is een red line! Zij wensen geen Chinese inmenging in de eigen achtertuin. Maar Mexico zet door. Binnen de kortste keren telt het land twaalf geheime Chinese bases, direct langs de grens met de Verenigde Staten. Van daaruit worden spionnen aangestuurd, Amerikaanse communicatie afgeluisterd en datacenters gehackt. Weer Amerikaans protest, maar tevergeefs. Mexico begint met de bouw van twee marinebases, voor Chinese oorlogsschepen.

Weer waarschuwen de VS: China speelt met vuur en overschrijdt hier de zoveelste rode lijn. Maar de Chinezen halen hun schouders op. Volgens hen zijn juist de Amerikanen bezig met militaire opbouw in de Midden-Amerikaanse regio. Dus leggen de Chinezen ook een luchtmachtbasis aan op Cuba, of all places.

De VS doen een allerlaatste poging. Geen Chinese inmenging in Midden-Amerika! Biden stuurt een brief aan de Chinese machthebber Xi, met een voorstel om tot een diplomatieke oplossing te komen. Mexico moet op zijn minst een onafhankelijke bufferstaat blijven. Maar Xi geeft niet thuis. Immers, waar bemoeien de Amerikanen zich mee? Mexico is een soeverein land en heeft dus het volste recht om zijn eigen buitenlandbeleid vorm te geven.

Twee maanden later vallen de Verenigde Staten Mexico binnen. Maar volgens China ageren de Amerikanen helemaal niet tegen ‘Chinese expansie’. Dat is slechts een drogreden. In de 19de eeuw hebben de VS tijdens de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog de staten Californië, Nevada, Arizona, Colorado, Nieuw-Mexico en Texas op Mexico veroverd. En nu wil Biden ook de rest! Die man is de nieuwe Hitler! En als Mexico valt, dan valt heel Zuid-Amerika! Dit mag de wereld niet laten gebeuren!

Twee jaren strijd volgen. Ongeveer een miljoen Mexicanen en Amerikanen laten het leven. De Chinese haviken wrijven zich in de handen, want de oorlog in Mexico verzwakt de militaire slagkracht van de VS behoorlijk, terwijl het China niet één mensenleven kost. Een prima investering dus, van al die Chinese miljarden aan militaire steun.

In het derde jaar van de oorlog zijn de Amerikanen dan eindelijk aan de winnende hand. Grote zorgen in Beijing, want Mexico dient hoe dan ook te winnen van agressor Amerika. Elke andere uitkomst zou gezichtsverlies betekenen. Dus krijgen de Mexicanen nu Chinese langeafstandsraketten waarmee ze doelen diep in de VS kunnen bestoken. Denk aan Washington, D.C. Of aan Amerikaanse radarsystemen, bedoeld om tijdig te waarschuwen bij atoomaanvallen.

Voor de allerlaatste keer waarschuwt Biden. De VS zúllen terugslaan, desnoods met kernwapens. Dus zijn de Chinezen weer boos: ‘Dit is nucleaire blackmail! Terwijl China niet eens deelneemt aan deze oorlog! Wij leveren alleen maar de wapens, zodat Mexico zichzelf kan verdedigen. Hoe kan dat nu escalatie zijn?’ Gelukkig, aldus China, weet de hele wereld dat Biden bluft, met zijn red lines. Die kun je makkelijk overschrijden. Dus wat kan er nu misgaan? Helemaal niets toch?