Youri Mulder: ‘Mooi voetballen is voor Oranje uit den boze’

Is Ronald Koeman onze redder in nood?

‘Zeker niet. Maar dat hoeft ook niet. Het Nederlands elftal is natuurlijk geen drenkeling die uit een of andere poel gered moet worden, zoals in Pluk van de Petteflet, waar ze met een enorme brandweerwagen dat lange paard uit het water trekken. Daar moest als een gek aan getrokken worden, het liefst door de bewoners van die hele flat, inclusief Dollie de Duif. Maar toch niet bij Oranje? Daar hebben ze een totaal andere aanpak nodig. Dat moet juist een geleidelijk proces worden. Dát is de taak van Koeman. ’

Gaat het Koeman lukken, denk je?

‘Dat is afwachten, maar Koeman is natuurlijk wel een coach met veel ervaring. En waar hij ook heel sterk in is: hij kan heel goed een team samenstellen en spelers op de juiste plek zetten. Dat zag je wel bij Feyenoord, met Graziano Pellè, die Italiaanse spits. Ik had dat niet gezien, en met mij velen. Maar Koeman zag het, pragmatisch als hij is, meteen. Dat vind ik knap.’

Dus je was niet echt verrast toen Koeman begin dit jaar werd aangesteld als bondscoach van Oranje?

‘Nee, ik was eerder verrast dat het zo lang duurde. Maar de KNVB wilde hem kennelijk gelijk brengen met de technische man, Nico-Jan Hoogma.’

Bij Feyenoord deed Koeman het inderdaad goed, net als bij Ajax, PSV en Southampton. Maar bij zijn laatste club Everton werd hij ontslagen.

‘Maar dat wil ik geen smetje noemen, of een reden om juist niet voor Koeman te kiezen. Bij Everton deed hij het juist heel goed. Vergis je niet: een paar weken voor zijn ontslag speelde Koeman nog gewoon gelijk tegen Manchester City. Ik heb die wedstrijd gezien. Dat was echt heel goed. Hoe hij City bestreed, door onder meer Silva en De Bruyne af te dekken, dat was tactisch gewoon een heel goede zet. Dat het later minder ging, ja, dat kan gebeuren. Heb ik ook weleens meegemaakt. Ineens laat je, om wat voor reden dan ook, alles door je vingers glippen en heb je er geen vat meer op. Dat zie je nu ook bij Feyenoord.’

Zou dat een valkuil kunnen zijn voor Koeman?

‘Ja, en daarom moeten we ook niet allemaal denken dat hij de verlosser is. Dat hij even een paar dingen verandert en dat het dan klaar is. Zeker niet. Zoals we ook niet moeten denken dat onder Koeman de nadruk weer zal liggen op mooi en aanvallend voetbal. Natuurlijk, de Hollandse School zal Koeman altijd in zijn achterhoofd houden, maar hij beseft ook wel dat hij realistisch moet zijn en hij meer zal moeten leunen op de defensie.’

Met andere woorden: mooi voetballen kan tegenwoordig niet meer?

‘Nee, dat is uit den boze. Zelfs voor een ploeg die dagelijks samen traint is dat al lastig, laat staan voor een elftal dat eens in de zoveel tijd bij elkaar komt. De enige trainer die dat misschien nog voor elkaar krijgt, is Pep Guardiola. Die heeft nog wel een gouden vingertje, maar dat is puur omdat zijn spelers in hem geloven.’

Koeman heeft niet zo’n vingertje?

‘Dat gaat misschien net iets te ver, maar ik zou Koeman, met zijn staat van dienst, in ieder geval wel geloven als speler. Ja, daar zou ik wel wat van aannemen. Al blijft het natuurlijk allemaal wel heel lastig. Na de zomer spelen we voor de Nations League tegen Frankrijk en Duitsland. Iedereen weet dat we een klasse minder zijn, maar Koeman moet de spelers wel laten geloven dat ze die duels kunnen winnen. Krijg dat maar eens voor elkaar. Dat is een leuke uitdaging, hoor.’

Maar niet onhaalbaar…

‘Oh, dat zeker niet. Je moet nooit iets uitsluiten in het voetbal. Dat zie je wel bij Liverpool, onder leiding van Jürgen Klopp. Hij is er echt een meester in om zijn ploeg op scherp te zetten. Door te zorgen dat ze voor elkaar door het vuur gaan, zijn ze tot in alles in staat. Zo zou dat bij Oranje ook moeten zijn.’

