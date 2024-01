Deze keer: fotograaf Amaury Miller over graffiti spuiten op Sloterdijk, hondenbaasjes in lakschoentjes en het hartverscheurende levensverhaal van een Jan Smit-imitator.

Op de vlucht

‘Mijn meest bijzondere klus voor Revu vond ik de reportage die ik heb gemaakt met een graffitispuiter in Amsterdam. Op station Sloterdijk nam hij een trein onder handen, en in Amstelveen een metrostel. We hebben tot 03.00 uur gewacht tot de kust veilig was en er een trein gereed stond, en toen gingen we de sporen op. Terwijl de graffitikunstenaar zijn werk stond te doen, moesten wij op de uitkijk staan of er niet een schoonmaakploeg of een bewakingsmedewerker aankwam. Die kwam dus wel, na twintig minuten al. De verslaggever keek onder de trein door en zag een paar schoenen langslopen. Toen moesten we als de wiedeweerga over die acht sporen wegvluchten en het hek over klauteren – waar ik nog met mijn broek achter bleef haken.’

Op z’n hondjes

‘Ik ben altijd al gefascineerd geweest door subculturen. Bij Revu is daar altijd veel ruimte voor, of het nu gaat om gabbers en voetbalhooligans of leernichten en festivalhippies. Zo heb ik een reportage gemaakt over een rashondenshow in de Amsterdamse RAI. Heerlijk om te zien hoe volwassen mannen hun hond op een soort strijkplank zetten en fanatiek beginnen op te tutten met haarlak en borstels. Toen het moment daar was dat ze mochten aantreden met hun hond, waren de baasjes zelf ook helemaal opgedirkt. Een man met een piepklein hondje vond het prachtig om op de foto te gaan: hij zag er in zijn lakschoentjes op zijn paasbest uit, zijn hond ook, een uitgelezen moment om te vereeuwigen.’

Op weg naar geluk

‘Nick Stricker uit Hoorn is een zanger die bekend is geworden als Jan Smit-imitator. Toen we met hem hadden afgesproken op de kermis, dacht ik aanvankelijk: dit is zo fout als maar kan, dus dat wordt lachen. Maar die jongen was zo openhartig over zijn levensverhaal, dat het vooral heel ontroerend was. Zijn opa had hem in 2010 opgegeven voor My Name Is, een talentenjacht van RTL 4 waarin kinderen en volwassenen hun favoriete artiest imiteren. Nick ging dus voor Jan Smit en daar had hij aanvankelijk veel succes mee. Hij werd vaak geboekt en verdiende geld als water. Maar hij joeg zijn centen er net zo snel doorheen. Drugs, peperdure rondjes in de kroeg, auto’s kopen voor vrienden. Toen de boekingen terugliepen, kwam hij steeds dieper in de problemen. Hij stal regelmatig eten en drinken en is zelfs op heterdaad betrapt. Toen wij hem ontmoetten, was hij net bezig zijn leven te beteren en zijn carrière weer op de rit te krijgen.’

CV

Amaury Miller (51)

Amerikaan

Amaury is geboren in Salt Lake City, waar zijn Portugees- Joodse grootouders – met Brussel als tussenstop – vlak voor WOII naartoe waren geëmigreerd.

Revu

In 2014 komt hij bij Revu dankzij beeldredacteur Lesley Kooman, die onder de indruk is van Amaury’s foto’s voor Het Parool.

En verder

Amaury werkt voor fotopersbureau Hollandse Hoogte, De Telegraaf, Het Parool en NRC.