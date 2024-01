'Juf Ank is een lelijk menopauzemokkel dat in de stront mag zakken'

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Ilse Warringa is een zeer slechte actrice, die opeens, als menopauzemokkel, in Nederland grote roem verwierf als medeschrijfster van en actrice in De Luizenmoeder, een van de verschrikkelijkste komische series die in Nederland ooit gemaakt zijn, en dat wil wat zeggen.

Warringa werd in Dalfsen geboren op 1 juni 1975, als dochter van Sjoerd Warringa, een platvisverkoper in Madurodam, en Toos Warringa-Klutskemel, die sjaals breide voor verkouden ooievaars in Flevoland. Warringa vroeg zich af in welke branche haar talenten precies lagen, en toen ze moest toegeven dat het in geen enkele branche was, ging ze natuurlijk wat doen in de toneel- en televisiewereld.

Ze speelde op een abominabele manier mee in miskleunen als de voorstellingen van haar eigen sufkuttige theatergroep Bloody Mary, in het infantiele programma Het Klokhuis, en in Toren C, waarin een aantal vrouwen de gelegenheid kreeg om met verve te bewijzen dat vrouwen en humor hetzelfde soort debiele combinatie vormen als Jort Kelder en humor.

Op kousenvoeten wankelde de non-actrice Ilse Warringa naar een midlifecrisis, afnemende maandstonden, complete wanhoop, en een eeuwige plaats in de goorste putten der vergetelheid, tot een of andere idioot op het idee kwam om haar wat onzin te laten schrijven, met de belofte dat de bullshit prominent op de tv zou mogen, wat met bullshit zo de gewoonte is in Nederland.

Deze onzin annex bullshit annex wanstaltig niet-komische portie braaksel kwam derhalve op de tv onder de vermaledijde titel De Luizenmoeder, en uiteraard keken er miljoenen half-seniele Nederlanders naar, want die vinden het hilarisch dat van een zwarte man verondersteld wordt dat hij een lagere bediende is, en dat het vreemd wordt bevonden dat een Chinees meisje scheve ogen heeft, en dat een vagina een ‘voorbips’ wordt genoemd en een penis een ‘pielemuis’, en dat in een basisschool iedere dag ongelooflijk vele, dolle avonturen wordt beleefd, met een oergrappige directeur (gespeeld door de walgvogel Diederik Ebbinge), en een nog oergrappiger fulltime lul-de-behanger (gespeeld door de cabaretier Henry van Loon, die eerst het cabaret een slechte naam bezorgde en daarna alles wat hij voor de rest aanraakte), en nog meer oergrappigere figuren, zoals irritante kinderen, afgrijselijke ouders, en vanzelfsprekend de kroon op al dit werk: de vreselijke prestatie van de vreselijkste der Nederlandse vreselijke actrices, Ilse Warringa.

Lelijk is die troela ook nog, en als ze uitbarst in het lied Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent dan hoop je dat ze ineens 17 kilometer diep de stront inzakt. Nou ja, naast Warringa is er ook de al even slechte actrice Jennifer Hoffman, maar dat is tenminste, als het licht goed op haar bakkes valt, een lekker wijf. Leve Hoffman, weg met Warringa!