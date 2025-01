'Hawk Tuah'-meisje: van vijf seconden roem naar cryptoschandaal

Voordat Haliey Welch afgelopen zomer op YouTube voordeed hoe ze op piemels spuugt en daarmee wereldberoemd werd, leefde dit 21-jarige meisje een onopvallend leven. Zelf omschrijft Haliey zich vaak als een ‘small town girl’: een doodnormale meid uit een doodnormaal dorp in het doodnormale Tennessee.

Haliey groeide op in Belfast, een gehucht van 695 inwoners, ging daar in de buurt naar school en werkte de afgelopen jaren in een lokale beddenverenfabriek. Iedere dag ging de wekker om half vier ’s ochtends. Aan sociale media had Haliey geen behoefte. Haar wereld was klein en overzichtelijk en dat wilde Haliey graag zo houden. In een vliegtuig had ze nog nooit gezeten. Op de snelweg gereden ook niet. Wat Haliey wel graag deed, was op stap gaan met vriendinnen, het liefst in de buurt.

Zo ook afgelopen zomer, toen Haliey en haar vriendin het jaarlijkse countryfestival van Nashville aandeden. Haliey had al een aardig slokje op toen ze daar twee jongens met camera’s en microfoons benaderde. Deze jongens waren bezig met stompzinnige voxpopjes maken van dronken festivalgangers, voor hun YouTubekanaal (‘We’re gonna ask these people some crazy shit’). Hoe extremer de reacties op hun vragen, hoe meer likes en views.

'De eerste week schaamde ik me zo. Ik kwam mijn huis niet uit. Ik ging naar mijn werk, maar dat was het dan ook'

De 21-jarige en flink aangeschoten Haliey bleek een schot in de roos. ‘Hoe kom je een gestrande relatie te boven?’ vroegen de jongens haar. ‘Door onder een andere jongen te kruipen,’ antwoordde Haliey recht voor z’n raap. ‘En met welke move maak jij de mannen helemaal wild in de slaapkamer?’ Waarop Haliey riep, zonder blikken of blozen: ‘You gotta give them that Hawk Tuah! And spit on that thang!’ We hebben even gezocht naar de mooiste vertaling en die komt van Wikipedia: ‘Hawk Tuah verwijst naar het spugen op iemands penis als een vorm van fellatio, ogenschijnlijk voor smerende doeleinden.’

Wereldberoemd

En nu is Haliey zomaar wereldberoemd. Want diezelfde dag nog gaat haar gedurfde reactie via TikTok en Instagram de wereld over en leren honderden miljoenen kijkers over de Hawk Tuah-techniek. Het rochel- en spuuggeluid is al snel een soort nationale groet, een ringtone, een uitdrukking en een van de grootste memes aller tijden. Zo staat Halieys gezicht de volgende dag onder meer op een bewerkte filmposter van Black Hawk Down, maar dan als Hawk Tuah Down. En als de beroemde natuurkundige Stephen Hawking, maar dan als Stephen Hawk-tuah. En op een potje groenten van het Hollandse merk Hak, met daaronder in kleine letters de toevoeging: ‘Tuah.’ Halieys uitspraak verschijnt zelfs op deurhangers, te koop op eBay. In plaats van het bekende ‘do not disturb’ leest het: ‘Getting that Hawk Tuah’.

Die twee woorden – en de overtuigende beweging die Haliey erbij maakt – maken van het meisje uit Belfast in één klap een van de bekendste vrouwen van de Verenigde Staten. Het meisje dat eerst niet aan sociale media wilde, heeft inmiddels 2,6 miljoen volgers op Instagram. Meer dan Sylvie Meis, Boris Johnson en Claudia Schiffer. Op TikTok is haar populariteit amper in cijfers uit te drukken. En ook de grote media vinden Haliey interessant staan in de rij voor interviews. ‘De eerste week schaamde ik me zo. Ik kwam mijn huis niet uit. Ik ging naar mijn werk, maar dat was het dan ook,’ zegt Haliey aanvankelijk in de plaatselijke krant The Tennessean. ‘Maar ik ging snel van mezelf kapot schamen naar leven in het moment.’

In die eerste interviews en podcasts maakt de wereld kennis met de echte Haliey Welch uit Belfast. In de podcast van Brianna ‘Chickenfry’ Lapaglia – een vrouw die net als Haliey haar faam dankt aan een viral filmpje waarin ze haar benen vergelijkt met frietjes van de Burger King – vertelt Haliey bijvoorbeeld dat ze weleens fantaseert over de versnellingspook van Max Verstappen. ‘He gettin’ a hawk tuah!’

In een ander interview, met komiek Bill Maher, vertelt Haliey over haar liefde voor rapmuziek. Specifieker voor het liedje Empire State of Mind van Jay-Z. Dat wil ze ook best even zingen. ‘Concrete jungle wet dreams tomato!’ Voor de goede orde: de tekst luidt: ‘Concrete jungle where dreams are made of’. Maakt allemaal niet uit. Haliey is duidelijk een flapuit, een ‘small town girl’ die lekker roept wat ze denkt. ‘Het is een hit or miss wat er allemaal uit mijn mond komt. Ik verkoop gewoon onzin,’ erkent ze al snel.

Het is waarschijnlijk ook de reden dat Halieys eigen podcast – Talk Tuah – inmiddels de op twee na best beluisterde podcast op Spotify in Amerika is. Haar populariteit kent geen grenzen. In het Nissan Stadium van Nashville wordt ze door countryfenomeen Zach Bryan uitgenodigd een liedje mee te zingen op het podium. Ze eindigt met haar bekende uitspraak: ‘Hawk Tuah!’ Het publiek wordt wild.

Haliey Welch heefthaar eigen podcast.

Een dag later haalt basketballegende en gelegenheids-dj Shaquille O’Neal de internetsensatie tevoorschijn tijdens een dj-set. Bij een wedstrijd van de New York Mets mag Haliey de ceremoniële eerste bal werpen. In de mateloos populaire talkshow Jimmy Kimmel Live! acteert ze in een komische sketch. ‘Drie geweldige dingen hebben mijn leven veranderd sinds dit allemaal begon,’ reflecteert Haliey op Instagram, enkele maanden na haar wereldberoemde rochel. ‘Ten eerste ben ik over mijn podiumvrees heen. Ik heb voor 80.000 mensen gezongen met Zach Bryan. Ik kan echt niet zingen, maar ik heb het toch gedaan! Ten tweede heb ik mijn job in de fabriek opgezegd. En ten derde heb ik, nu ik beroemd ben, een goede reden om mij vaker op te maken. Ik mag niet meer op Adam Sandler lijken!’

Haliey mocht de eerste ceremoniële bal wer­pen bij de New York Mets.

Paparazzi

Maar met grote bekendheid komen grote verantwoordelijkheden. Zoals het beschermen van je naasten. ‘Ik moet mijn opa ervan overtuigen om de paparazzi niet elke dag voor ons huis te laten kamperen. Ze zijn hier al twee weken,’ zegt Haliey kort na haar doorbraak. Of het ontwijken van vieze mannetjes. ‘Een man bood me drie dagen geleden 600 dollar om in een pot te spugen en hem vervolgens mijn speeksel op te sturen. Dat is toch weerzinwekkend! Ik dacht: moet ik het doen?’

Ook smeekt Haliey al in haar eerste interview, een week na de rochel, om haar niet meer lastig te vallen met OnlyFans-verzoeken. ‘Ik heb geen OnlyFans-account en zal er nooit een hebben. Ik maak gewoon grapjes, dat is alles wat ik doe.’

Het is bij lange na niet het enige hardnekkige gerucht over ’s werelds grootste internetsensatie dat op sociale media circuleert. Een kleine greep daaruit: Haliey zou zijn ontslagen als docent op de Epstein Day School omdat haar straatinterview de leerlingen aanzet de hele dag op elkaar te spugen. Haliey zou ook haar relatie met haar ouders hebben verbroken omdat die diep teleurgesteld zijn vanwege de piemelspuugactie van hun dochter. Haar vader zou zelfs een strenge doch rechtvaardige predikant zijn die na de ‘Hawk Tuah’ niets, maar dan ook niets meer met zijn dochter te maken wil hebben. Allemaal bullshit, zo verklaart Haliey in de podcast Plan Bri Uncut. ‘Ik ben geen schooljuf, mijn ouders vinden de hele situatie juist ontzettend vermakelijk en mijn vader staat zó ver af van het beroep van predikant, het is bespottelijk.’

Talk Tuahis een van debest beluisterde pod­casts in de VS.

Wie per ongeluk viral gaat, heeft grofweg twee opties: helemaal niets doen en wachten tot de digitale storm voorbijraast, of de situatie juist volledig uitmelken tot de allerlaatste druppel. In de inleidende alinea’s van dit verhaal is al duidelijk welke richting Haliey Welch opstuurt. Al drie weken na haar Hawk Tuah-moment neemt de 21-jarige blondine een advocaat, manager en publicist in de arm. ‘We zijn blij dat ons team dit raketschip mag begeleiden. Alle podcasters hebben gelijk: spendeer 5 minuten met Haliey en je zult zien waarom iedereen deze vrouw America’s sweetheart noemt,’ aldus het ronkende persbericht van managementfirma The Penthouse destijds.

Als een journalist vraagt naar haar doelstellingen, antwoordt Haliey zelf: ‘Als andere mensen geld aan mij verdienen, kan ik dat net zo goed zelf ook doen.’ Zit wat in. Sinds haar uitspraak schieten de Hawk Tuah-petjes, -shirtjes en -koffiemokken als paddenstoelen uit de grond. ‘Alle merchandise die online wordt verkocht, is niet van mij. Het is niet door mij goedgekeurd en ik verdien er geen cent aan,’ zegt Haliey daar begin juli over. ‘Maar ik heb net een manager en een advocaat ingehuurd, dus we’re coming for you bitches.’

'Een man bood me 600 dollar om in een pot te spugen en hem vervolgens mij speeksel op te sturen. Dat is toch weerzinwekkend!'

Inmiddels verkoopt Haliey zelf ook haar eigen shirtjes (30 dollar) en petjes (20 dollar, maar 30 dollar mét handtekening van de echte Hawk Tuah Girl). Puristen kunnen de echtheid herkennen aan de quote: ‘If she don’t hawk tuah, I don’t talk tuah’. De teller van de petjeswinst alleen al staat binnen enkele dagen op 65.000 dollar. Haliey is sowieso een geldmachine, met al die volgers en fans en TikTok en Instagram. ‘Op dit moment kan ze meer geld verdienen door 5 minuten lang een blikje omhoog te houden dan dat ze in het hele afgelopen jaar verdiende bij haar fabriek,’ zei haar manager onlangs.

Leuk en aardig natuurlijk, al die bakken met geld, maar voor Jonnie Forster, de baas van managementbureau The Penthouse, is het ze daar heus niet om te doen. In The Tennessean zegt deze Forster de jonge internetster vooral te willen ‘beschermen’ voor ‘de aasgieren’. Hoe nobel. ‘Ze heeft hier niet om gevraagd. Ze had niet eens sociale media. Ze is een beetje de tegenpool van iedereen die een ster op sociale media probeert te worden. Ze woont bij haar oma in Belfast en ging feesten en zei iets stoms, en nu heeft iedereen het over haar.’ Intussen vragen ze minstens 25.000 dollar om Haliey ergens te laten kletsen of optreden.

Lede ogen

Tim Dickerson en DeArius Marlow, de youtubers die van Haliey Welch een onvervalste ster maakten door het meisje op die bewuste avond in Nashville voor hun camera te vangen, zien het allemaal met lede ogen aan. Ja, natuurlijk gunnen ze Hawk Tuah Girl al dat geld en succes. ‘Maar niemand zou weten wie ze was als wij haar niet hadden gefilmd,’ klinkt het verbeten in The New York Times. Marlow: ‘Veel mensen die deze clip hebben gezien, denken dat wij alleen hierom bekend zijn. Alsof we nobody’s waren zonder een eigen platform.’

Toch is dat wel een beetje zo. De grote jongens als Complex, Barstool Sports en OnlyFans kloppen nu ook bij Dickerson en Marlow op de deur, maar dan alleen voor de contactgegevens van Haliey. Wrang. Ook dienden de youtubers al zeker vijftig auteursrechtclaims in van gekopieerde filmpjes waarin hun Tim and Dee TV-logo werd weggepoetst. If you can’t beat them, join them, zullen de jongens nu denken. Het duo heeft inmiddels contact gezocht met het management van Haliey in de hoop met haar samen te werken.

Hawk Tuah Girl heeft voorlopig hele andere dingen aan haar hoofd. Het gaat namelijk niet zo goed met ’s werelds grootste internetsensatie. Even terug naar december 2024. Na maanden van gekkigheid, interviews en vreemde verzoekjes besluit Haliey dat het tijd is voor de volgende stap: een eigen cryptomunt. Niet eens een hele gekke gedachte. Memecoins – digitale munten gebaseerd op een internetmeme of andere online-grap, vaak bedoeld om de draak te steken met de cryptomarkt – kunnen succesvol zijn. Met de nadruk op kunnen. Voorbeelden zijn er niet veel, naast de zogeheten Dogecoin. Deze munt bestaat al sinds 2013 en doet het, tegen ieders verwachting in, behoorlijk goed, mede dankzij een loyale gemeenschap en de steun van een zekere Elon Musk.

Ook de munt van Hawk Tuah Girl zou wel even ‘de cryptowereld herdefiniëren’, zoals het persbericht luidt. De $HAWK ziet het levenslicht op woensdag 4 december. En hoe. Vrijwel direct schiet de marktwaarde razendsnel omhoog, maar dat feestje duurt niet lang. Binnen enkele minuten stort de koers van de $HAWK in elkaar met dik 90 procent. Het project blijkt een zooitje van heb ik jou daar. Geen werkende website, geen vooropgesteld plan. Nog erger: de mensen achter het project lijken schuldig aan een ‘rug pull’: een vorm van cryptofraude waarbij ontwikkelaars er met het geld vandoor gaan.

Van Hawk Tuah Girl zelf wordt vermoed dat ze haar munt heel erg heeft opgepompt zodat er een hype ontstond, om vervolgens op het juiste moment zelf te cashen. De techniek wordt in het cryptowereldje geduid als de ouderwetse ‘pump and dump’. Zeker bij memecoins niet ongebruikelijk. Slechts 2 procent van de tokens was beschikbaar voor het publiek, terwijl 18 procent werd gereserveerd voor insiders (lees: de ontwikkelaars en consorten). Die laatste verkochten hun voorraad vlak voor de ineenstorting van de koers, met ruim een miljoen dollar winst. Een gedupeerde meldde op X dat hij 35.000 dollar in $HAWK stopte, en dat dat na 10 minuten nog maar 2000 dollar waard was.

Voor de rechter

Veel boze investeerders zijn nieuwkomers in de cryptowereld en (waren) vooral gewoon heel erg fan van Haliey en haar podcast Talk Tuah. Deze groep brengt Haliey en haar team nu voor de rechter. Niet alleen wegens fraude, maar ook voor het promoten en verkopen van een niet-geregistreerd financieel product. En dat terwijl Haliey enkele uren voor de lancering nog zo stellig riep dat de $HAWK zeker geen manier voor haar was om snel rijk te worden.

De Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse beurswaakhond, onderzoekt momenteel de rol van het Hawk Tuah-meisje in dit hele schandaal. Als namelijk blijkt dat ze wel snode plannetjes bedacht met de $HAWK is de internetsensatie wellicht schuldig aan handel met voorkennis en koersmanipulatie. De straf daarvoor is niet voor de poes: tot 25 jaar cel en een boete van maximaal 5 miljoen dollar. ‘Ik neem deze situatie uiterst serieus en wil mijn fans, de investeerders die zijn getroffen en de hele gemeenschap aanspreken,’ schrijft Welch in een reactie op X. ‘Ik werk volledig samen en ben toegewijd om het juridische team dat de getroffen personen vertegenwoordigt te helpen en om de waarheid te onthullen, de verantwoordelijke partijen ter verantwoording te roepen en deze kwestie op te lossen.’

Binnen enkele minuten stort de koers van de $HAWK in elkaar met dik 90 procent. Het project blijkt een zooitje van heb ik jou daar

Het spreekt in Halieys voordeel dat haar rol beperkt bleef tot het promoten van de memecoin; de echte boeven, als daar straks sprake van blijkt, zijn de oprichters van de token. Maar ook die wassen hun handen in onschuld. ‘Halieys team heeft absoluut geen tokens verkocht,’ schrijft OverHere op X. ‘Halieys team heeft een toewijzing van 10 procent die voor één jaar vergrendeld is en over drie jaar verworven wordt. We zijn ervan overtuigd dat we niets verkeerd hebben gedaan.’

Het Hawk Tuah meme-debacle roept nu de vraag op: moet er meer regelgeving komen omtrent memecoins en de rol van influencers in de cryptowereld? Lees: kunnen mensen niet zelf bedenken dat het riskant zou kunnen zijn om grote bedragen te investeren in een zelfbedachte munt van een meisje dat wereldberoemd werd met een imitatie van een ranzige pijpbeurt? Nee, kennelijk niet.

Het spuugmeisje van weleer is inmiddels uitgegroeid tot inter­netsensatie.

Hoe nu verder met Haliey Welch? Valt ze hierna terug in haar onopvallende leventje van small town girl om plaats te maken voor de volgende internetster? Terug naar de beddenverenfabriek van Belfast? Of roepen wij over tien jaar nog steeds massaal ‘Hawk Tuah!’, verwijzend naar de vrouw die binnen enkele dagen wereldberoemd werd met een rochelgeluid, een cryptoschandaal van 500 miljoen dollar lachend te boven kwam en uiteindelijk de eerste vrouwelijke president van de Unituah’d States werd?

Op het moment van schrijven is het al een poosje stil rondom Haliey. Op een paar verse geruchten na natuurlijk (ze is zwanger, gaat vechten in Oekraïne en wordt de nieuwe James Bond – ‘The name’s Tuah. Hawk Tuah. With a licence to spit on that thang’). Wellicht daalt bij Haliey het besef in dat ze niet geschikt is voor dit nieuwe leven van interviews geven, kledinglicenties en cryptoprojecten. Stiekem hopen we van niet.

Internetfaam: vloek of zegen?

Hawk Tuah Girl is niet de eerste en zal niet de laatste zijn die wereldberoemd werd door de magische werking van internetmemes. Toen in 2007 een klein jochie uit het Amerikaanse Portland door een lokale nieuwsverslaggever werd gevraagd naar de schmink op zijn gezicht, antwoordde hij: ‘I like turtles.’ Vraag niet hoe en waarom, maar de jongen werd beroemd als ‘Turtle Boy’ en speelde in kijkcijferkanonnen als The O’Reilly Factor en Comedy Centrals Tosh.0.

Het overkwam ook ‘Alex from Target’, een jongen die achter de kassa van zijn supermarktbaantje stiekem werd gefotografeerd door een meisje dat hem knap vond. ‘Ik had geen idee dat die werd genomen,’ zei de destijds 16-jarige Alex Lee over de foto die een dag later explodeerde op Twitter. Kennelijk deelde de halve wereld de smaak in tienerjongens van het meisje dat de foto nam. Binnen een week ging Lee van vijftien Twittervolgers naar 650.000, naar twee miljoen Instagramvolgers en werd hij geïnterviewd door Ellen DeGeneres.

Net als Haliey besloot de overdonderde Lee zich te laten begeleiden door een management. Het leidde tot merkdeals, een socialemediatour en zijn eigen YouTube-kanaal. Maar niet omdat hij dat allemaal zelf zo graag wilde. ‘Ik vond het zo vreselijk. Dus uiteindelijk heb ik alles opgegeven. Ik heb nooit Alex van Target willen zijn.’

Ook in Nederland kan je leven volledig op z’n kop komen te staan met een beetje hulp van sociale media. Denk maar aan Stefano Bosten. Wie? De man van ‘Krakaka!’ In 2015 riep Bosten deze woorden in de camera van AT5, in een poging te beschrijven hoe een schietpartij in zijn buurt eerder die dag klonk. ‘Ik hoorde krakakaaa...! Alleen dat krakaka!’ In de weken die volgden, wilde iedereen met Bosten op de foto, pronkte zijn hoofd op T-shirts, hing zijn spandoek in de John Cruijff Arena en stond hij met dj Chuckie op het podium van een uitverkochte Heineken Music Hall.

‘Elke keer als ik wakker werd, werd het groter,’ klonk het jaren later verbluft. Helaas: een glansrijke carrière als entertainer, zoals Bosten het zelf voor ogen zag, bleef uit. Het is het verhaal van veruit de meeste internetberoemdheden. Ze zien vaak niks terug van hun miljoenen views en ongekende populariteit, om de simpele redenen dat zij zelf niet de video maakte en al die views binnenharken. Toch maar een meme coin lanceren, Mr. Krakaka?