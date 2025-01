Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 5e editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

'Koppen moet uit het voetbal'

Als na zijn dood in 2021 in de hersens van oud-voetballer Wout Holverda schade wordt aangetroffen, liegt de conclusie van zijn onderzoekers in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum er niet om. Holverda’s dementie lijkt te zijn veroorzaakt door schade aan het brein, opgelopen tijdens het voetballen. Anton Slotboom, journalist voorTrouw, AD en Nieuwe Revu, gaat in zijn nieuwe boek Mijn hoofd doet gek – koppen en hersenschade in het Nederlandse voetbal op onderzoek uit. Een voorpublicatie.

Karen Read

Op 29 januari 2022 stierf de Amerikaanse politieagent John O’Keefe onder mysterieuze omstandigheden en dat werd het begin van een ongekend spannend truecrimedrama. Er zijn al vele plotwendingen geweest en dat zal tot de nieuwe rechtszaak tegen de vermeende dader Karen Read niet anders zijn. ‘Riemen vast, dit wordt een achtbaan.’

De grootste seriemoordenaar aller tijden

Hij verkrachtte en vermoordde honderden kinderen, werd veroordeeld, maar kwam gewoon weer vrij. Vandaag de dag weet niemand waar hij is. Dit is het onwerkelijke verhaal van de allergrootste (en wellicht nog actieve) seriemoordenaar ooit: Pedro Alonso López.

Opiniepeiler Gijs Rademaker: 'Ik wil niet dramatisch doen, maar...'

Peilingen zijn overal. Bij verkiezingen, bij crises, bij grote maatschappelijke debatten. Gijs Rademaker (46) is de man die ze bij RTL duidt, maar hoeveel vertrouwen hebben we nog in al die cijfers? En wat zegt het eigenlijk over hem, dat hij de thermometer van Nederland in zijn handen heeft? ‘Ik vind niet dat peilingen leidend moeten zijn, maar wel dat ze er moeten zijn.’

Goede goth

Zestien jaar wachten werd beloond. Terwijl bijna niemand meer een nieuw album verwachtte, verscheen eind vorig jaar zomaar een verse plaat van The Cure: Songs of a Lost World. Leadzanger Robert Smith (65) blijkt toch meer levenskracht uit te stralen dan gedacht, compleet met signature eyeliner en uitgesmeerde lippenstift. Als ware representant van de aloude gothrock.