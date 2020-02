Wie denkt Diederik Ebbinge wel dat hij is?

‘Diederik Ebbinge zakt door het ijs met Promenade,’ zo kopte Mediacourant eind december. Is het echt zo erg?

Mediacourant doet verslag van alles wat er leeft en speelt in Hilversum. De eerste twee afleveringen van de fictieve talkshow Promenade werden dusdanig slecht bekeken (210.000 en 107.000 kijkers) dat men sprak van ‘een groot kijkcijferfiasco’ en ‘regelrechte kijkcijferhorror’. Maar hetzelfde medium moest na de derde aflevering behoorlijk inbinden: kijkcijfermatig is het nog steeds een flop, maar inhoudelijk wordt de geestige persiflage op het talkshowgenre omarmd door tv-recensenten. Inmiddels schrijft Het Parool zelfs dat het satirische programma van Ebbinge inmiddels terecht de cultstatus heeft bereikt.

Beetje vreemd mannetje toch, die Ebbinge?

Vreemd is inderdaad het goede woord. De in Enschede geboren acteur en regisseur zal zichzelf vast eigenschappen toedichten als onderscheidend, vernieuwend, cultureel en kunstzinnig. Bovendien vindt hij zichzelf richting de media ongetwijfeld bescheiden en terughoudend, maar wie zijn uitspraken en gedragingen analyseert, komt tot de conclusie dat Ebbinge best een aparte hapsnurker is. Als schrijver, regisseur en acteur van De Luizenmoeder kon hij het overweldigende succes nauwelijks aan. Hij durfde amper nog over straat omdat er mensen ‘meester Anton!’ naar hem riepen of selfies met hem wilden. Bij het oversteken in Amsterdam kreeg Ebbinge eens een acute paniekaanval. Ebbinge is acht maanden overspannen geweest, liep bij een psycholoog, deed mindfultrainingen, heeft een bloedhekel aan interviews omdat ze tijd kosten, schaamt zich dagen later dood voor zijn eigen tweets en omschrijft succes als ‘een chronische onrust die bezit van je neemt’. Ja, een tikkie typisch is ie wel.

Wat vindt Diederik Ebbinge van zichzelf ?

‘Mijn ego hoeft niet gestreeld te worden, dat streel ik zelf wel.’

Wat vinden wij van Diederik Ebbinge?

Een vreemde snuiter en een rare kwast, die ons toch telkens met iets nieuws verrast.

GERARD COX collega-satiremaker

‘Het programma van Diederik Ebbinge vind ik een dappere poging en ik kijk er met veel plezier naar. Ik ken Ebbinge vanwege De Luizenmoeder, maar heb nog nooit met hem gewerkt. Het is prijzenswaardig wat hij uit zijn mouw heeft geschud en dat hij het durft neer te zetten op tv, want de kans dat je op je bek gaat is enorm groot. Maar ik vind het heel geestig.’

Ik vind hem dapper

BAS HOEFLAAK acteur & cabaretier

‘Ik vind Promenade superleuk, ik moet er hard om lachen. Het is subtiel, het levert commentaar op andere tv-programma’s en op de strijd om de kijkcijfers. Ze brengen het geestig en licht absurdistisch. Diederik zat een paar jaar hoger bij mij op de kleinkunstacademie, hij heeft me altijd goed geholpen door feedback te geven op onze programma’s. Ik ken Diederik als vriend, hij is een lieve man.’

Hij is een lieve man

ROB GOOSSENS mediaverslaggever De Telegraaf

‘Promenade werd in de media eerst volledig afgefakkeld en wordt nu door de pers tot cult verheven en de hemel in geprezen. Ik verbaas me er altijd over hoe mensen schaamteloos naar elkaar zitten te kijken om te bepalen wat ze van iets moeten vinden. Het doet me denken aan Michiel Romeyn, die eens heeft gezegd dat hij van abstracte kunst houdt omdat hij er geen zak van begrijpt, maar hij vindt het leuk om naar mensen te kijken die er ook geen zak van begrijpen. Met Promenade is dat ook een beetje zo: mensen lachen omdat ze denken dat er waarschijnlijk een grap is gemaakt, terwijl ze de grap niet doorhebben. Ik betwijfel bijvoorbeeld of veel mensen de referentie naar Business Class van Harry Mens hebben herkend in de scène met de blender door Ton Kas. Je moet echt veel televisie hebben gekeken om iets van het programma te kunnen begrijpen. De humor is te intelligent voor de mainstream tv-kijker. Dat mag ook, het is een satirisch programma op het tijdslot van Arjen Lubach. Ik vind het zelf overwegend grappig. Het is sterk hoe ze kleine dingetjes irritant groot kunnen maken én schijt hebben aan alles en iedereen. Presentatoren afzeiken, deskundigen afzeiken, De Telegraaf afzeiken: ik vind dat wel wat hebben. Als je daar niet tegen kunt, moet je lekker fondsen gaan werven voor het Leger des Heils of zo, maar niet in de media gaan werken. Ik denk niet dat Diederik Ebbinge toestemming had gekregen voor Promenade zonder het eerdere succes met De Luizenmoeder, maar hij is natuurlijk veel meer dan alleen die twee programma’s. Hij weet heel goed buiten de hokjes te blijven en dat is knap. Hij laat zich niet indelen in bepaalde type programma’s of hetzelfde soort rollen, daar heeft hij schijt aan en dat pleit voor hem.’

Hij heeft er schijt aan

ARJAN EBBINGE oud-profvoetballer

‘We mogen dan dezelfde achternaam hebben, Diederik Ebbinge is geen familie van me. Ik heb dat weleens uitgezocht. Als ik Promenade wil volgen, moet ik in m’n eentje kijken, want mijn vrouw vindt er niks aan. Het is een apart soort humor, dat moet je aanspreken. Hoe de acteurs doen, hoe ze bewegen en hoe ze zich kleden: het is allemaal heel fout en je moet ervan houden, maar ik vind het leuk. Dat vond ik vroeger van Jiskefet ook, al kende ik ook genoeg mensen die er geen klap aan vonden. Of ik net als mijn naamgenoot ook kan acteren? Haha, dat heb ik nog nooit geprobeerd. Kijk, als voetballer moet je weleens een beetje een rol spelen voor de camera. Dat moest ik soms ook. Maar acteren is wel echt een vak, hoor. Wie er beter kan voetballen van ons tweeën? Nou, ik ben al een paar jaartjes gestopt, misschien zitten we inmiddels wel op hetzelfde niveau. Hoewel: Diederik zal wel een paar kilootjes moeten afvallen voordat hij mij verslaat.’