Eddy Zoëy: 'Ik een midlife crisis? Never!'

In jouw privéleven doet de natuur ook zijn werk. Je hebt – oneerbiedig gezegd – een gigantisch lekker ding aan de haak geslagen en ze is 22 jaar jonger dan jij. What the fuck?

‘Dat laatste dacht ik zelf ook hoor, haha. Maar dank voor het compliment; ik sta er zelf nog steeds versteld van. In het begin kon ik me niet voorstellen dat het blijvend zou zijn en dacht ik weleens aan het nummer Daar Gaat Ze van Clouseau. De liedtekst zegt eigenlijk iets van: zo lang als het duurt is het goed en geniet ik van haar, maar het is natuurlijk niet houdbaar. Wat moet zo’n mooie, jonge meid met een gescheiden vent van – toen – bijna 50 en twee kinderen? Na mijn scheiding was ik ook helemaal niet bezig met het vinden van een nieuwe liefde. Met een paar vrienden die in hetzelfde schuitje zaten, hadden we zelfs afgesproken dat we allemaal zeker anderhalf jaar single zouden blijven.’

Heb je veel onenightstands gehad?

‘Nee. Ik ben wel wat gaan rommelen met allerlei online mogelijkheden en heb wel wat gedatet. Ik was toch wel nieuwsgierig om als vrijgezelle man wat avontuur mee te maken op dat gebied, maar ik vond het helemaal niet leuk. Daten is zó niet mijn ding! Ik vond het vooral veel gedoe en zonde van mijn tijd. Eerst tijdenlang met iemand heen en weer appen en op de avond van de eerste afspraak is diegene totaal niet wat je ervan had verwacht. Ik had al snel iets van: doe mij maar lekker Netflix, ik vind het wel goed.’

En om er maar even een cliché in te smijten: juist dán overkomt het je.

‘Sarah verraste en verbaasde me. Ze studeert psychologie en is ontzettend slim; we hebben inhoudelijk geweldige gesprekken. Ze is geïnteresseerd in kunst; er zijn niet veel vrouwen van 28 die het een ideale dagbesteding vinden om naar oud beeldhouwwerk van Giacometti te gaan kijken. Dat forceert ze niet, die interesse zit in haar. Dat ze modellenwerk doet, is bijzaak. Sarah en ik hebben nu bijna twee jaar wat met elkaar. Ze kan goed opschieten met mijn zoon Fender (11) en dochter Teuntje (9) en in tegenstelling tot de eerste maanden durf ik nu wel hardop te zeggen dat we samen naar de toekomst durven te kijken.’

Treffend dat ze Sarah heet, terwijl jij vorig jaar Abraham hebt gezien. Voel je je oud?

‘Haha, zelf vind ik het niet zo’n ding, dat getal 50. Ik weet heus wel dat ik niet meer de dertiger ben die alles kan hebben, maar ik sta nog steeds redelijk jeugdig in het leven. Natuurlijk merk ik het de volgende dag meer dan voorheen als ik het eens laat heb gemaakt en een whisky te veel heb gedronken. Het herstelmechanisme is gewoon veranderd, daar pas ik goed mee op. Ik heb bijvoorbeeld elk weekend de kinderen, dan wil ik lekker fit zijn.’

Ligt er nog een midlifecrisis op de loer?

‘Never. Maar ik ben wel op een punt in mijn leven dat ik zelf een aantal veranderingen realiseer. Ik noem het expres geen midlifecrisis, want ik ervaar het niet als iets negatiefs. Het is meer midlife bewustzijn; ik ben me ervan bewust dat ik me midden in mijn leven bevind en handel daar ook naar. Bij vrouwen schijnt het moment waarop je je leven iets anders wilt gaan inrichten, wat eerder te liggen, zo rond midden 30 of begin 40. Ben ik waar ik zijn wil, vind ik alles nog leuk wat ik doe, kan ik andere dingen toevoegen? Jezelf dat soort vragen stellen heeft absoluut te maken met leeftijd: ik merk dat mijn interesses en prioriteiten veranderen. En dat vind ik ook logisch.’

