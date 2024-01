Reconstructie: zo werd Gwenette Martha een kopstuk van de Mocro Maffia

Stel dat een Mario Puzo-achtige schrijver dit verhaal zou hebben verzonnen. Het gaat over immigratie, vriendschap, verraad, dubbelspel, hebzucht. Er vallen genoeg doden in: meer dan twintig in nog geen tien jaar tijd. Het speelt zich af in de hoofdstad van een land waar iedereen normaal moet doen en, heel belangrijk voor een crimineel epos, er zitten prima bijnamen in: Hamid Kikker, Bobo, Pirki, Adil Kinker, Takka, Popeye, Buik, De Burgemeester, Alpha Turtle, Lange en niet te vergeten De Ongrijpbare a.k.a. De Man Zonder Schaduw.

Zo’n verhaal zou kunnen beginnen met een emigratie van een 8-jarig jongetje, zijn moeder en zijn broertje. Ze moesten weg uit Curaçao om een drankzuchtige tiran te ontvluchten die zijn vrouw en kinderen geregeld door de kamer rammelde. Ze landden op Schiphol (het was natuurlijk koud in Holland) en gingen wonen rond het Van der Helstplein in de arbeiderswijk De Pijp in Amsterdam-Zuid. Dat was toen nog geen mekka voor hipsters en toeristen, maar een harde wijk met de Albert Cuypmarkt als vrolijk epicentrum.

Het Antilliaanse jongetje heette Gwenette Grigorie Martha. Hij blonk uit als voetballer op de pleintjes van de Pijp en hij ging voetballen bij een club en werd gescout als jeugdspeler door het Ajax van Cruijff, De Mos, Van Basten. Zijn broertje Jovanny had minder talent als voetballer. Na de trainingen hingen ze samen uit op de straathoeken van De Pijp en de aangrenzende Rivierenbuurt. Ze haalden rotzooi uit en het duurde niet lang of ze gingen stelen. Er deden steeds meer vrienden mee en ze werden een bende.

Gwenette speelde niet meer bij Ajax toen hij een maand na zijn 18de verjaardag uitging in discotheek Escape op het Rembrandtplein. Jongens uit zijn crew kregen ruzie met een bende uit Amsterdam-West. Buiten escaleerde het. Een Marokkaanse Amsterdammer met de bijnaam Moummie schoot op zijn broertje Jovanny. Hij stierf in Gwenettes armen. Moummie moest dood, maar Moummie kreeg gevangenisstraf en Gwenette moest geduld hebben. Hij pleegde straatroven met zijn beste vriend en rechterhand Bouhbouh. Ze noemden hem ‘Bo’ of ‘Bobo’.

Een andere adjudant heette Houssine. Ze noemden hem ‘De Burgemeester’ of ‘Hoes’. Zijn vader was een jongerenwerker die goed werk deed in sporthal De Pijp. Gwenette en Houssine zaten samen in een zaalvoetbalteam en ze verloren bijna nooit. Na afloop gingen ze naar clubs en ze bestelden champagne en ze imponeerden vrouwen met hun horloges, juwelen en geld. Dat was mogelijk omdat Gwenette en zijn vrienden de overstap hadden gemaakt naar de xtc- en cokehandel. Alleen sukkels pleegden straatroven.

Jovanny’s moordenaar Moummie werd in 2003 uit de weg geruimd. Vijf jaar later sneuvelde de eerste Martha-soldaat. Gwenette bleef leven. Zijn bijnamen waren De Man Zonder Schaduw en De Ongrijpbare. Rond 2010 kregen Gwenette en Houssine een conflict. Vanaf dat moment liep alles nog veel meer uit de hand.

Gwenette Martha was de onaantastbare baas van de groep-Martha toen er op 26 mei 2013 een feest werd gehouden in het Amsterdamse Scheepvaartsmuseum. De financiële man van de groep-Benaouf zat aan een VIP-tafel met voetballers en criminelen. Hij heette Souhail. Zijn bijnaam was Lange. Hij stond te praten met een meisje toen hij werd gezien door een groep donkere jongens. Een van hen was een neef van Gwenette. Er ontstond ruzie. Beveiligers haalden ze uit elkaar. Souhail liep weg en probeerde te kalmeren. Een man liep heel kalm tussen de beveiligers door. Hij schoot. Souhail viel meer bij de bar. De schutter maakte het af door twee keer door zijn hoofd te schieten.

Benaouf zat in de gevangenis van Roermond op verdenking van witwassen en wapenbezit toen hij het nieuws hoorde. Hij huilde. Gwenette rouwde toen nog steeds om Bouhbouh. Hij bekeerde zich tot de islam en trainde zo vaak mogelijk in een privézaal van Mike’s Gym in Oostzaan. Voor de deur stond een gewapende bodyguard en hij reed rond in een gepantserde BMW.

Op 27 december 2013 overleefde De Man Zonder Schaduw een eerste liquidatiepoging. Vrienden adviseerden hem naar het buitenland te vluchten. Gwenette weigerde. Hij was net vader geworden en de islam gaf rust en troost. Zijn advocaten maakten zich zorgen over hem. Soms ging hij de deur uit zonder zijn kogelvrije vest. De recherche kreeg begin 2014 een tip dat Gwenette zich sterk had bewapend. Ruim drie maanden later at hij met twee vrienden een broodje in shoarmazaak Rooz aan de Amsterdamseweg in Amstelveen. Ze liepen naar buiten. Er werden tachtig kogels afgevuurd. De schutters vluchtten met een BMW. Gwenette Grigorie Martha werd 40 jaar. De daders zijn tot nu toe niet gepakt.

