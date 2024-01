Bij de koffie: kakkerlakrobot, 'lek binnen marechaussee' en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Michael Bloomberg says he is considering presidential bid: https://t.co/6JE8tk80RD pic.twitter.com/0TSGyT2jta

De New Yorkse oud-burgemeester Michael Bloomberg overweegt een gooi te doen naar het presidentschap van de Verenigde Staten. Hij 'beziet alle opties', meldt de Financial Times.

Someday you may find yourself caught in a bind, yelling, "Robot cockroach, to the rescue!" https://t.co/w218KwS76e pic.twitter.com/t15P0Cnmuy

— Newsweek (@Newsweek) 9 februari 2016