Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink sprak voor Nieuwe Revu een drugshandelaar die in nog geen jaar tijd ruim 5 miljoen euro verdiende met bitcoins. Criminelen hebben hun weg naar de boefcoin gevonden, want de cryptomunt is ideaal als je drugsgeld wit te wassen hebt of grote sommen geld uit het zicht van politie, justitie en fiscus wilt houden.

Voor gewone mensen lijkt de bitcoin een aantrekkelijk beleggingsproduct, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. De bitcoin is een betaalmiddel, geld, en daar moet je mee betalen, niet in investeren. Ik hoorde vorige week een ING-econoom zeggen dat mensen bitcoins zien als iets om snel rijk van te worden, maar de bank stelt op de eigen website de vraag of investeren in bitcoins niet hetzelfde is als Russisch roulette, en waarschuwt: cryptomunten zijn hoogst speculatief, en als beleggingsobject totaal ongeschikt.

Beleggen moet je alleen doen als je het geld kunt missen en als je snapt waar je je geld in steekt, dus niet in de ondoorzichtige rommel die banken je aan willen smeren. Dat geldt voor bitcoins, maar ook voor andere complexe financiële producten als opties, turbo’s, boosters en ander soort bedachte onzin. Aandelen zelfs, toch de meest straightforward manier van beleggen. Ik weet nog goed dat TomTom voor het eerst in jaren weer eens winst maakte, maar dat de beurskoers toch in elkaar klapte. Analisten hadden namelijk méér winst verwacht. Ja maar die tent maakt eindelijk weer winst, dat is toch goed? Je denkt het te snappen, maar dat doe je niet.

Of neem die familie die hun hele hebben en houwen heeft verkocht en in bitcoins is gestapt. Ik schiet bij die lui meteen in de Ik Vertrek-modus: ergens gun je ze het wel, maar stiekem hoop je toch dat ze falen. Het enige wat gewone mensen moeten beleggen, is brood. Als je dat te saai vindt, kan je altijd nog naar het casino.