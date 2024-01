Beste Sylvana, waarom geen naam die de lading dekt? Lijst Sylvana Simons bv...

Het leek me destijds een verstandige zet, vertrekken bij DENK. Toen je uitlegde wat de redenen waren dat die club engnekken toch niet helemaal bij je paste, dacht ik wel: enig google-werk en je had dit toch allemaal al kunnen weten? Maar goed, beter ten halve gekeerd etcetera.

Vervolgens richtte je je eigen club op, die zich qua profiel leek te beperken tot het zuidoosten van de stad Amsterdam, en daar wonen best veel mensen, maar niet genoeg voor een zetel, dus die haalde je dan ook niet. Een probleem bleek vervolgens de naam van die club: Artikel 1. Die bestond al, althans bijna. Een kenniscentrum voor discriminatie voerde de naam Art. 1 al jaren. Dat werd een rechtszaak, en die verloor je.

Wat me al die tijd verbaasde, is dat je niet wíst dat die naam al bestond, nota bene voor een club waar je toch enige verwantschap mee zult voelen. Het riep eigenlijk dezelfde vraag bij me op als die bij je vertrek bij die club hiervoor: heb je niet even gegoogeld? Of, als je het daar te druk voor had, was er niet een medewerker die dat voor je had kunnen doen?

Geert Wilders zoekt ook niet alles zelf op, daar heeft hij Martin Bosma voor. Gewoon, tijdens die vergadering, zoals dat volgens mij altijd gaat: ‘Hoe zullen we die club van ons dan noemen? Artikel 1? Iedereen eens? Even checken of die niet al bezet is?’ En dan tik je ‘Artikel 1’ in, en kom je op de éérste resultatenpagina van Google al uit bij zowel de website van die club (met nota bene de website www.art1.nl) als de Wikipedia-pagina. Heeft echt niemand bij jullie dat gedaan? Of dachten jullie toen: maar ja, nu zijn we er zelf al aan gewend, want we hebben het er al drie minuten over?

Hoe dan ook: afgelopen weekend maakte je bekend wat de nieuwe naam van je partij wordt, die in Amsterdam aan de gemeenteraadsverkiezingen wil meedoen. Het is: Bij1. Het is zo’n naam met een twist, samengesteld uit een naam en een cijfer, waar ik de marketingjongen met de moeilijke bril zelf altijd al bij denk. ‘4udesigned.nl -- supergave design meubelen’. ‘Hondenschool Happy2gether, Hillegom’. ‘Brasserie 2Eat, Roosendaal’. Dat rijtje.

En verdomd: bleek ook al te bestaan! Bij1, zo heet een therapeutenpraktijk in Noord-Holland. Je vindt ze meteen, als je die naam googelt. Áls. Dat wordt nog lachen, die zoektocht naar naam drie van jouw club. Want het probleem is natuurlijk: vrijwel álle goede namen zijn al bezet, voor alles. Daarom bestaan er bands die The Devil Wears Prada heten en hadden we in Nederland tot 2015 een keten die Schoenenreus heette: je moet toch íets, als de goede namen op zijn.

Dus op welke goede naam jij ook uit gaat komen: die bestaat waarschijnlijk al. Zoals de meeste mensen ontdekken op Google, en jij in de rechtbank. De verkiezingen zijn al in maart. Ik zou gaan voor de naam die de lading dekt en die nog niet in gebruik is. En zo wél, zou zelfs jij het moeten weten. Lijst Sylvana Simons.