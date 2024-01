Win: Detroit bioscoopkaarten

Detroit is de nieuwste film van de veelgeprezen Oscar winnares Kathryn Bigelow ( Zero Dark Thirty, The Hurt Locker). Geheel in de stijl van de regisseuse is Detroit een indrukwekkende film gebaseerd op ware gebeurtenissen. De film speelt zich af tijdens de door rassenverschillen gedreven ‘12th Street rellen’ die de stad Detroit in de zomer van 1967 in de ban hielden. Tijdens één van de grootste en meest dodelijke volksopstanden uit de geschiedenis kwamen destijds 43 mensen om, 189 raakten gewond en maar liefst 7200 werden gearresteerd. De film Detroit zoomt in op één specifiek incident dat tijdens de rellen plaatsvond in het Algiers Motel. Daar worden drie Afro-Amerikaanse burgers doodgeschoten door de (blanke) politie van Detroit, de staatspolitie en leden van de National Guard. De Afro-Amerikaanse beveiliger Melvin Dismukes raakt bij het incident betrokken en lijkt geheel machteloos wanneer hij door de blanke betrokkenen wordt aangewezen als de moordenaar.Detroit draait vanaf 28 september in de bioscoop.

