Win: The Circle bioscoopkaarten

Mae Holland kan haar geluk niet op als ze wordt aangenomen bij de Cirkel, het machtigste internetbedrijf ter wereld. De persoonlijke e-mails van de gebruikers, hun sociale media, betalingsverkeer en aankopen zijn met elkaar verbonden door een universeel besturingsprogramma. Het resultaat: iedereen heeft slechts één online identiteit. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin is aangebroken. The Circle is de verfilming van het gelijknamige boek van Dave Eggers.The Circle draait vanaf 11 mei in de bioscoop.

thecircle.movie

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.

https://youtu.be/byJE567WOVI