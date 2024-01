Win: Lethal Weapon seizoen 1 Blu-ray

Riggs, de Texaanse ex-SEAL, is zijn vrouw en ongeboren kind verloren na een tragisch ongeluk. Riggs besluit na dit verlies zijn leven om te gooien en verhuist naar Californië om als detective aan de slag te gaan bij de Los Angeles Police Department (LAPD). De ervaren Murtaugh is herstellende van een hartaanval en moet het rustig aan doen. De roekeloze Riggs en de ervaren Murtaugh worden door de LAPD aan elkaar gekoppeld om zaken op te lossen. Deze samenwerking verloopt alleen niet geheel zonder slag of stoot, want de twee botsen regelmatig; Riggs die zich vol overtuiging in de vuurlinie plaatst en het gevaar opzoekt tegenover Murtaugh die stressvrij de dag wil doorkomen en zich aan alle regels wil houden. Het wordt een spannende, maar vooral hilarische strijd om gerechtigheid.Lethal Weapon seizoen 1 is nu verkrijgbaar op DVD & Blu-Ray.

